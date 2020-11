Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d94fed7-e3f5-4cd0-a93c-9e95cc1d345c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most nem szigorít, de jövő héten felülvizsgálja a járványügyi intézkedéseket a kormány. Több mint 12 millió vakcinát kötöttek le. Arról, hogy milyen intézkedések várhatók a karácsonyi időszakban, december 10. környékén dönthetnek.","shortLead":"Most nem szigorít, de jövő héten felülvizsgálja a járványügyi intézkedéseket a kormány. Több mint 12 millió vakcinát...","id":"20201126_kormanyinfo_kormanyszovivoi_tajekoztato_kormanydontes_orbankormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d94fed7-e3f5-4cd0-a93c-9e95cc1d345c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fdd379-dc92-4d71-8f9b-90573e708235","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_kormanyinfo_kormanyszovivoi_tajekoztato_kormanydontes_orbankormany","timestamp":"2020. november. 26. 10:54","title":"Kormányszóvivő: Maradnak az eddigi intézkedések, december 10-ig dönthetnek, mi lesz karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény egy csőben haladt.","shortLead":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény...","id":"20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9ada72-3418-4921-abb9-62becb9cf1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","timestamp":"2020. november. 25. 08:33","title":"1019 km/h-val száguldott egy vonat Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök szerint ez történelmi csúcs.","shortLead":"A pártelnök szerint ez történelmi csúcs.","id":"20201125_gyurcsany_ferenc_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6011f8-ea59-4e05-a81a-725515503130","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_gyurcsany_ferenc_dk","timestamp":"2020. november. 25. 20:56","title":"Gyurcsány szerint 900 ezer szavazója van a DK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg az intézmény és az érintett a HVG-nek.","shortLead":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg...","id":"20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97191ac-2ca9-46e6-a990-eaf3ad93c6df","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","timestamp":"2020. november. 26. 11:16","title":"Bodolay Géza az SZFE Színházművészeti Intézetének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is évtizedes rekordra nőhet a munkanélküliek száma.","shortLead":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is...","id":"20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d959f01-ef00-4ac2-96ff-07ddea3f0ec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. november. 26. 15:13","title":"A brit pénzügyminiszter szerint csak most kezdődik az igazi gazdasági válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265c0b8a-a5b2-4a4f-9f16-0d79b853e1b1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A már-már szokásosnak nevezhető menetrend: a német televízió kifigurázza a magyar miniszterelnököt, Kovács Zoltán államtitkár pedig megforgatja kommunikációs bunkósbotját.","shortLead":"A már-már szokásosnak nevezhető menetrend: a német televízió kifigurázza a magyar miniszterelnököt, Kovács Zoltán...","id":"20201125_Deutsche_Welle_A_hivatalos_Magyarorszag_habzik_a_duhtol_de_miert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=265c0b8a-a5b2-4a4f-9f16-0d79b853e1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3731a051-4eb3-443c-8fa8-f182a10cadc8","keywords":null,"link":"/360/20201125_Deutsche_Welle_A_hivatalos_Magyarorszag_habzik_a_duhtol_de_miert","timestamp":"2020. november. 25. 08:20","title":"Deutsche Welle: A hivatalos Magyarország habzik a dühtől, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152b04dd-2ccb-42af-9430-aafa3a1f2e99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer 95 km/h-val, kicsit később 79 km/h-val ment a Mercedes sofőrje lakott területen belül.","shortLead":"Egyszer 95 km/h-val, kicsit később 79 km/h-val ment a Mercedes sofőrje lakott területen belül.","id":"20201126_toszeg_szolnok_gyorshajto_gyorshajtas_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=152b04dd-2ccb-42af-9430-aafa3a1f2e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd363a-76d3-4802-8e03-5d78c766b56f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_toszeg_szolnok_gyorshajto_gyorshajtas_mercedes","timestamp":"2020. november. 26. 16:23","title":"16 percen belül kétszer kaptak el egy gyorshajtót Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e rendkívüli helyzetet a járvány második hulláma az összes – tehát nem csak a koronavírus okozta – halálozás szempontjából.","shortLead":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e...","id":"20201125_Rosszat_igero_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea25e70c-0b94-4559-9743-d6ffb5e19bcc","keywords":null,"link":"/360/20201125_Rosszat_igero_statisztika","timestamp":"2020. november. 25. 07:00","title":"Elfajulóban lehet a járvány, mutatják a KSH többhetes átfutással közölt halálozási adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]