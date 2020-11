Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például a turisztikai szállásadók novemberre adott támogatása esetében, de tucatnyi egyéb lódítással is kénytelenek szembesülni a gazdaság szereplői.","shortLead":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például...","id":"202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49413ced-2785-4c0e-802b-a88f3f9e6a06","keywords":null,"link":"/360/202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","timestamp":"2020. november. 26. 06:30","title":"Ha kamuméter mérné a kormány ígéreteit, nem hitegethetné a járvány kárvallottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdett terjedni a neten, hogy az ivermektint tartalmazó gyógyszer jó a koronavírus ellen, a Nébih erre válaszul adott ki egy figyelmeztetést. Azt írták, a szer akár mérgezést is okozhat. ","shortLead":"Elkezdett terjedni a neten, hogy az ivermektint tartalmazó gyógyszer jó a koronavírus ellen, a Nébih erre válaszul...","id":"20201125_nebih_koronavirus_ivermektin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25795164-8338-4afd-a0bd-02ac218a0c47","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_nebih_koronavirus_ivermektin","timestamp":"2020. november. 25. 17:54","title":"Figyelmeztet a Nébih: Ne vegyen be senki állatgyógyszert a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány előtti helyzethez képest egyetlen szavazót sem vesztett a Fidesz, a Jobbik és a Momentum fej-fej mellett küzd a harmadik helyért – derült ki a Závecz Research novemberi pártpreferenciáiból. Kiderült az is, egy-egy ellen harc mozgósítja a választókat, a közös ellenzéki lista miatt viszont lehetnek lemorzsolódók.","shortLead":"A járvány előtti helyzethez képest egyetlen szavazót sem vesztett a Fidesz, a Jobbik és a Momentum fej-fej mellett küzd...","id":"20201125_fidesz_dk_jobbik_lmp_momentum_parbeszed_mszp_ketfarku_zavecz_partpreferenciak_2020_november","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b1c103-8101-4b1b-9889-6436342cbee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_fidesz_dk_jobbik_lmp_momentum_parbeszed_mszp_ketfarku_zavecz_partpreferenciak_2020_november","timestamp":"2020. november. 25. 17:12","title":"Augusztusban rekordot döntött a Fidesz támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványra hivatkozva eltolta a korábban már eltolt szoftvertámogatási határidőt a Google, így a teljes jövő évben nyugodtabban netezhetnek a Windows 7-es gépet használók.","shortLead":"A koronavírus-járványra hivatkozva eltolta a korábban már eltolt szoftvertámogatási határidőt a Google, így a teljes...","id":"20201127_microsoft_windows_7_google_chrome_bongeszo_frissites_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2feef4f0-67f5-47aa-9360-13d7ab0028ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_microsoft_windows_7_google_chrome_bongeszo_frissites_tamogatas","timestamp":"2020. november. 27. 08:33","title":"Óriási segítséget kapnak a Windows 7-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4147fbcc-eca4-4ba2-b00b-ee0590ef1922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az értelmi fogyatékkal élők számára sem lesz kötelező a maszk; marad a határellenőrzés februárig és ismét kitolta a kormány a közérdekű adatigénylések határidejét.","shortLead":"Az értelmi fogyatékkal élők számára sem lesz kötelező a maszk; marad a határellenőrzés februárig és ismét kitolta...","id":"20201126_maszkviseles_adatigenyles_hatarellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4147fbcc-eca4-4ba2-b00b-ee0590ef1922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99db1a1b-dc00-46ce-8248-f611f426dafc","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_maszkviseles_adatigenyles_hatarellenorzes","timestamp":"2020. november. 26. 08:08","title":"Kiterjesztette a kormány a maszkviselés alól felmentettek körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök arra buzdította az amerikaiakat, hogy \"gyűljenek össze otthonaikban és a templomokban, és mondjanak hálaadó imát Istennek a sok áldásért\".\r

","shortLead":"Az amerikai elnök arra buzdította az amerikaiakat, hogy \"gyűljenek össze otthonaikban és a templomokban, és mondjanak...","id":"20201127_Trump_valasztas_halaadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179ece86-dd74-40b5-bfd9-cf20cf932c6f","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_Trump_valasztas_halaadas","timestamp":"2020. november. 27. 06:44","title":"Trump egyelőre nem árulja el, hogy elindul-e a 2024-es elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"“Magyar beavatkozás a szlovén és észak-macedón médiába” címmel tartott egy rövid vitát az Európai Parlament, amelyben ismét Orbán Viktor volt a főszereplő. Kiderült, hogy ugyanazt a témát merőben másként is lehet szemlélni: sok képviselő elmondta, hogy Orbán a térségben az oroszok ügynöke, mások szerint azonban baloldali médiatúlsúly van például Szlovéniában.","shortLead":"“Magyar beavatkozás a szlovén és észak-macedón médiába” címmel tartott egy rövid vitát az Európai Parlament, amelyben...","id":"20201125_A_balkani_magyar_befolyasszerzesrol_erdeklodik_az_EP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92e648a-7374-4222-a2a2-3d766961bde3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_A_balkani_magyar_befolyasszerzesrol_erdeklodik_az_EP","timestamp":"2020. november. 25. 19:37","title":"A balkáni magyar befolyásszerzésről érdeklődik az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924291b3-2b19-41a9-ab9e-59c15da270a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Marian Vasilica Dragoi a forgalommal szemben is várakozott egy kicsit.","shortLead":"Marian Vasilica Dragoi a forgalommal szemben is várakozott egy kicsit.","id":"20201126_180_motoros_Anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=924291b3-2b19-41a9-ab9e-59c15da270a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd173bf-9d13-421e-9463-13e7fa6a30f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_180_motoros_Anglia","timestamp":"2020. november. 26. 14:35","title":"Egy szál pólóban, majdnem 300-zal száguldott az autópályán egy 19 éves motoros Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]