[{"available":true,"c_guid":"233a09a8-62d7-46db-ae36-ff5bfbe52219","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A rejtélyes megbetegedést amerikai diplomaták először Kubában, majd Kínában tapasztalták. Egy friss szakértői jelentés szerint célzott rádióhullámok okozhatták, bizonyíték a szándékosságra nincs, de ha valaki mégis hangfegyvert csinált, jól titkolja az USA elől.","shortLead":"A rejtélyes megbetegedést amerikai diplomaták először Kubában, majd Kínában tapasztalták. Egy friss szakértői jelentés...","id":"20201210_Hangfegyverre_gyanakodnak_a_diplomataikat_vizsgalo_amerikaiak_de_nem_tudjak_bizonyitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=233a09a8-62d7-46db-ae36-ff5bfbe52219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6ffc99-d723-42bb-a0b8-7aeb60ddb04a","keywords":null,"link":"/360/20201210_Hangfegyverre_gyanakodnak_a_diplomataikat_vizsgalo_amerikaiak_de_nem_tudjak_bizonyitani","timestamp":"2020. december. 10. 17:00","title":"Nem tudják bizonyítani az amerikaiak, hogy hangfegyver okozta a Havanna-szindrómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","shortLead":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","id":"20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286704c7-7ffb-4baf-8808-1a611eb62e6e","keywords":null,"link":"/sport/20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","timestamp":"2020. december. 09. 10:25","title":"50 millióra emelte az olimpiai győztesek jutalmát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy sok más területen, a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán is őrült év volt a 2020, mindenre rányomta bélyegét a koronavírus-járvány. Nézzük, mi olvasható ki az idei utolsó folyósítási adatokból, és mi várható 2021-ben.","shortLead":"Ahogy sok más területen, a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán is őrült év volt a 2020, mindenre rányomta...","id":"20201210_A_hazai_hiteleknel_is_orult_ev_volt_a_2020as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bb9fc0-4252-4cc8-b3d3-7ce4b2f6c9fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_A_hazai_hiteleknel_is_orult_ev_volt_a_2020as","timestamp":"2020. december. 10. 07:38","title":"A hazai hiteleknél is őrült év volt a 2020-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában pazarolnak. Az állam segíthet, persze további közpénzek kiszórásával.","shortLead":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában...","id":"202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9788c-4f4e-47ee-bdfb-b2f1c06055d3","keywords":null,"link":"/360/202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","timestamp":"2020. december. 09. 07:00","title":"Ömlöttek a milliárdok a sportcsarnokokra, most meg nem lehet mit kezdeni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A döntések között más érdekességek is vannak a Magyar Közlöny szerint.","shortLead":"A döntések között más érdekességek is vannak a Magyar Közlöny szerint.","id":"20201210_ingyenes_parkolas_internet_hasznalat_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd84a8c-ad2d-431a-b679-9d7526373b09","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_ingyenes_parkolas_internet_hasznalat_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 10. 11:59","title":"Meghosszabbította az ingyenes parkolást és a fizetés nélküli internethasználatot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották a munkahelyéről. A szakértő szerint a kettő nem a véletlen műve.","shortLead":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották...","id":"20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecd5588-503d-4ec0-9804-328fbda276fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","timestamp":"2020. december. 10. 10:06","title":"Rendőrök érkeztek a nő házához, aki riadót fújt az amerikai koronavírusos esetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kétszeres világbajnok, négyszeres olimpia ezüst- és kétszeres bronzérmes egy számban sem jutott döntőbe Kaposváron.","shortLead":"A kétszeres világbajnok, négyszeres olimpia ezüst- és kétszeres bronzérmes egy számban sem jutott döntőbe Kaposváron.","id":"20201210_cseh_laszlo_uszo_ob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc5e656-7756-42d3-9284-0406e8e535c0","keywords":null,"link":"/sport/20201210_cseh_laszlo_uszo_ob","timestamp":"2020. december. 10. 18:05","title":"Cseh László otthagyta az úszó ob-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fab8bf6-bef2-4d4c-a0af-3eea7468f214","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Először halhatott ki cápafaj idén az emberiség megjelenése óta. Mostanra az összes édesvízi delfin a veszélyeztetett fajok közé került.\r

\r

","shortLead":"Először halhatott ki cápafaj idén az emberiség megjelenése óta. Mostanra az összes édesvízi delfin a veszélyeztetett...","id":"20201210_ujabb_31_kihalt_faj_iucn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fab8bf6-bef2-4d4c-a0af-3eea7468f214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34089e8f-eb64-418c-9527-384230b37ed0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_ujabb_31_kihalt_faj_iucn","timestamp":"2020. december. 10. 18:15","title":"Örökre eltűnt több mint harminc állatfaj idén, az elveszett cápa is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]