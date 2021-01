Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katasztrófának nevezte a kormányfő a történteket, de arról még nem beszélt, hogy kik lehettek az elkövetők.","shortLead":"Katasztrófának nevezte a kormányfő a történteket, de arról még nem beszélt, hogy kik lehettek az elkövetők.","id":"20210104_niger_terrortamadas_aldozatok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bbe92b-990b-490f-9523-acaca29e5034","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_niger_terrortamadas_aldozatok_szama","timestamp":"2021. január. 04. 05:35","title":"Terrortámadás Nigerben: már száznál tart a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek a másodállások miatt, és a tb-t nem fizetők még a sürgősségi ellátásért is fizethetnek. Ezek a változások jönnek az új évben az egészségügyben.","shortLead":"Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek...","id":"20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1ace3b-d440-48b5-b430-ebebc62f9636","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. január. 04. 11:20","title":"Hálapénzért börtön jár, százezrek pedig fizethetnek majd az ellátásért – ilyen változások jönnek az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b254e1e9-7ccd-4de3-b5b4-3466fedf1194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából egymilliós kárt okozott az autókban. ","shortLead":"Nagyjából egymilliós kárt okozott az autókban. ","id":"20210104_Ot_autot_karcolt_vegig_egy_17_eves_lany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b254e1e9-7ccd-4de3-b5b4-3466fedf1194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee394caf-dda0-4a99-87ac-1e47519b7726","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Ot_autot_karcolt_vegig_egy_17_eves_lany","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Öt autót karcolt végig egy 17 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosszakértői vélemény szerint a 2019-es baleset egyik rendőr sérültje maradandó fogyatékosságot szenvedett.","shortLead":"Az orvosszakértői vélemény szerint a 2019-es baleset egyik rendőr sérültje maradandó fogyatékosságot szenvedett.","id":"20210104_Sulyosabb_buntetesre_szamithat_Lovasi_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec361823-c0ee-4165-8553-120c99266bdc","keywords":null,"link":"/elet/20210104_Sulyosabb_buntetesre_szamithat_Lovasi_Andras","timestamp":"2021. január. 04. 09:04","title":"Súlyosabb büntetésre számíthat Lovasi András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e173e758-6160-4c96-b811-616785288b0d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Wonder Woman \"tarolt\" 2021 első hétvégéjének mozis toplistáján.\r

","shortLead":"A Wonder Woman \"tarolt\" 2021 első hétvégéjének mozis toplistáján.\r

","id":"20210103_A_Wonder_Woman_tarolt_a_mozikban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e173e758-6160-4c96-b811-616785288b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346d48f2-d6c3-42c6-92f3-ce843ccac36c","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_A_Wonder_Woman_tarolt_a_mozikban","timestamp":"2021. január. 03. 20:35","title":"Tom Hanksnek esélye sem volt a csodanő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","shortLead":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","id":"20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecce7e59-00c3-4887-9278-04c87dfbef97","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 03. 12:13","title":"Trump arra kéri a követőit, hogy tüntessenek érte Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus interjúban árulta el, ő már megkapta az oltást, és indokolta meg, miért oltják hamarabb a szociális munkásokat, mint az időseket.","shortLead":"Az infektológus interjúban árulta el, ő már megkapta az oltást, és indokolta meg, miért oltják hamarabb a szociális...","id":"20210104_Szlavik_Janos_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5017c800-1a79-4dd7-a159-56ca6d2cfbfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Szlavik_Janos_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 08:21","title":"Szlávik János: Más oltás jó az időseknek és a fiataloknak, de be kell érni azzal, ami van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók okostelefonokra, tabletekre, okosórákra letölthető appokra a tavalyi, mindenképpen különös esztendőben. És ebben a karácsonyi költekezés még benne sincsen.","shortLead":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók...","id":"20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f482f62-3794-4727-80e6-b1b09835aedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","timestamp":"2021. január. 04. 08:33","title":"30 billió (!) forintot hagytunk az alkalmazásboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]