[{"available":true,"c_guid":"ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az énekesmadarak fiókáit egy ideig a szüleik etetik és oltalmazzák. Számos esetben nő a még gyenge apróságok pusztulásának kockázata, amikor elhagyják a fészket. Ugyanakkor hosszabb maradás esetén nagyobb annak a rizikója, hogy egy fészekrabló kígyó vagy mosómedve az összes utódot elpusztítja. ","shortLead":"Az énekesmadarak fiókáit egy ideig a szüleik etetik és oltalmazzák. Számos esetben nő a még gyenge apróságok...","id":"202101_madarfiokak_tulelese_menni_vagy_maradni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61361693-03a9-452d-ae96-2e4ebe51565a","keywords":null,"link":"/360/202101_madarfiokak_tulelese_menni_vagy_maradni","timestamp":"2021. január. 08. 10:00","title":"A madárszülők azért űzik el hamar fiókáikat, hogy legalább egy túléljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3007c3-bbb3-4461-a8ea-2433b94612e0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ha jó szándékú emberek jó időben kiemelnek egy gyereket a közegéből, meg tudja változtatni a lehetséges életútját - vallja Kocsis Krisztián neurobiológus, aki maga is nevelőszülők gondozásában nőtt fel. HVG-portré.\r

","shortLead":"Ha jó szándékú emberek jó időben kiemelnek egy gyereket a közegéből, meg tudja változtatni a lehetséges életútját...","id":"202101_kocsis_krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c3007c3-bbb3-4461-a8ea-2433b94612e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf6a605-e7a5-44c1-8513-7a5c98e41e50","keywords":null,"link":"/360/202101_kocsis_krisztian","timestamp":"2021. január. 09. 08:15","title":"Kocsis Krisztián neurobiológus: Még tudósok közt is nehéz nyíltan vállalni a cigányságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19943e4-212c-4cca-a2fb-44f8d2915e96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos 187 milliárd dolláros vagyona már csak a második helyre elég.","shortLead":"Jeff Bezos 187 milliárd dolláros vagyona már csak a második helyre elég.","id":"20210107_elon_musk_lett_a_leggazdagabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c19943e4-212c-4cca-a2fb-44f8d2915e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dccca81-db88-4242-8103-8d210c9b6c3f","keywords":null,"link":"/kkv/20210107_elon_musk_lett_a_leggazdagabb","timestamp":"2021. január. 07. 20:23","title":"Elon Musk lett a leggazdagabb ember, a Tesla a Facebookot is leelőzte a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ellenállásukat eddig épületekhez, terekhez kötötték, de ezeket elvették tőlük, így – mint mondják – kénytelenek fiktív terekben őrizni a szellemet, amelyet teremtettek.\r

","shortLead":"Ellenállásukat eddig épületekhez, terekhez kötötték, de ezeket elvették tőlük, így – mint mondják – kénytelenek fiktív...","id":"202101_folyoirat__ellenallas_az_utolso_szam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0831b6-dc71-49d8-9140-43246aea74ca","keywords":null,"link":"/360/202101_folyoirat__ellenallas_az_utolso_szam","timestamp":"2021. január. 08. 15:00","title":"Az utolsó szám – Már folyóiratuk is van az SZFE-s hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is beszélt valahol, akkor is többnyire a környezetvédelem volt a téma.","shortLead":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is...","id":"20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99eecda2-92d5-4dec-b7da-7891437e40aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 09. 14:00","title":"Összeszedtük, mivel töltötte 2020-at Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb régi nevén Földművelésügyi Minisztérium) épületén, a troliknak pedig megint új helyet kell keresni. A kormány döntései csütörtök este jelentek meg a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb...","id":"20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8ddc4c-a13c-4543-9c6f-7927d4fe8ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","timestamp":"2021. január. 08. 09:07","title":"Étterem is nyílik a Kossuth téri minisztériumban, újra elterelik a trolit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee603475-2ce8-4a3a-8430-b063308e57f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony forgalomba helyezi azokat a különleges, moduláris paneleket, melyek képesek kiváltani a klasszikus zöld hátteres technikát. Az újdonságok elsősorban a filmipari szereplőknek készültek.","shortLead":"A Sony forgalomba helyezi azokat a különleges, moduláris paneleket, melyek képesek kiváltani a klasszikus zöld hátteres...","id":"20210108_sony_kijelzo_panel_megjelenito_mandalorian_sorozat_modularis_kepernyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee603475-2ce8-4a3a-8430-b063308e57f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896e4c1e-0478-43fa-b289-87f53436d771","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_sony_kijelzo_panel_megjelenito_mandalorian_sorozat_modularis_kepernyo","timestamp":"2021. január. 08. 10:37","title":"Árulni kezdi egymásba rakható kijelzőit a Sony, ilyenekkel csinálták a Mandalorian sorozatot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban kiseprűzhetik-e a demokraták hivatali idejének lejárta előtt Donald Trumpot, vagy ez csak pávatánc? A január 6-i példátlan amerikai események utóéletetét Nagy Gáborral, a HVG újságírójával elemeztük a Fülkében. ","shortLead":"Valóban kiseprűzhetik-e a demokraták hivatali idejének lejárta előtt Donald Trumpot, vagy ez csak pávatánc? A január...","id":"20210109_Fulke_Ostrom_utan_Amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75405817-70ea-45e1-bab9-21718fe9d082","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Fulke_Ostrom_utan_Amerika","timestamp":"2021. január. 09. 07:00","title":"Fülke: Ostrom után Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]