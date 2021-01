Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sms-ekben és e-mailekben hirdetnek nem létező nyereményjátékot, személyes adatokra vadásznak.

","shortLead":"Sms-ekben és e-mailekben hirdetnek nem létező nyereményjátékot, személyes adatokra vadásznak.

","id":"20210122_Csalok_uzenet_Aldi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba91cdc2-4fd1-4395-87d4-9ea3684102c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_Csalok_uzenet_Aldi","timestamp":"2021. január. 22. 10:26","title":"Csalók hirdettek nyereményjátékot az Aldi nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"A 60-as éveiben járó férfi neve napjainkra nem csupán a keleti országrész legjelentősebb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakvásárával, a Farmer-Expóval forrt egybe, hanem azt is tudni lehet róla, hogy bizony maximalista. Feleségével és felnőtt fiaival napjainkra egy olyan cégcsoportot építettek fel, amelyben a motor a kreatív ötlet, az üzemanyag pedig a folytonos tanulni és megújulni akarás. Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó László. ","shortLead":"A 60-as éveiben járó férfi neve napjainkra nem csupán a keleti országrész legjelentősebb mezőgazdasági és...","id":"20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ddda9-ce4f-4ad9-9609-350ae8ea957f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","timestamp":"2021. január. 21. 10:30","title":"Bölcsészdiplomával sikeres agrárkarrier: egy magyar vállalkozó története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57e69f3-e116-48b8-82d5-f3b5fb660a59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha gazdaságilag sikeres lesz a csongrádi tram-train projekt, akkor a képviselő szerint az mintául szolgálhat az elővárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztéséhez Budapest környékén","shortLead":"Ha gazdaságilag sikeres lesz a csongrádi tram-train projekt, akkor a képviselő szerint az mintául szolgálhat...","id":"20210120_Lazar_Hodmezovasarhely_tramtrain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a57e69f3-e116-48b8-82d5-f3b5fb660a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714e1b7-1d29-402a-8b30-3cac145a4163","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_Lazar_Hodmezovasarhely_tramtrain","timestamp":"2021. január. 20. 17:35","title":"Bemutatták a szegedi tram-traint – Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A nők helyzetét tovább rontotta a járvány. Egyrészt olyan munkaköröket látnak el, amelyek fokozottan veszélyesnek számítanak, másrészt ha keresőképtelenné válnak, akkor nagyobb mértékben veszélyezteti őket a szegénység. Ezekkel kapcsolatban fogadott el állásfoglalásokat nagy többséggel az Európai Parlament, de a Fidesz képviselői a három indítványból kettőt nem támogattak.","shortLead":"A nők helyzetét tovább rontotta a járvány. Egyrészt olyan munkaköröket látnak el, amelyek fokozottan veszélyesnek...","id":"20210121_EP_A_Fidesz_nem_itelte_el_a_nok_elleni_eroszakot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce79a2de-b358-460d-bfbf-9919d3e0122a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210121_EP_A_Fidesz_nem_itelte_el_a_nok_elleni_eroszakot","timestamp":"2021. január. 21. 19:34","title":"A Fidesz nem ítélte el a nők elleni erőszakot az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást mondott Gulyás Gergely, mint amit Kásler Miklós tanácsadója.","shortLead":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást...","id":"20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677a176-93b7-479f-8778-122f5797480b","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","timestamp":"2021. január. 21. 14:53","title":"A PTE rektora 15 perc alatt két ellentmondó információt kapott a modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Válasz Online-t perelte be az üzletember.","shortLead":"A Válasz Online-t perelte be az üzletember.","id":"20210122_Amikor_Meszaros_Lorinc_ertesul_hogy_kozszereplo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb54989c-c08f-41e0-b5ee-2fcfd9b2a6aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_Amikor_Meszaros_Lorinc_ertesul_hogy_kozszereplo","timestamp":"2021. január. 22. 15:57","title":"A Kúria ítéletéből tudta meg Mészáros Lőrinc, hogy közszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bb876a-a553-48fb-b333-b86516706642","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még soha nem láttak ekkora bálnát a Földközi-tengerben, mintegy 70 tonnát nyomott.","shortLead":"Még soha nem láttak ekkora bálnát a Földközi-tengerben, mintegy 70 tonnát nyomott.","id":"20210121_balnatetem_napoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5bb876a-a553-48fb-b333-b86516706642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989446d5-efc7-47eb-b0be-001805d328b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_balnatetem_napoly","timestamp":"2021. január. 21. 20:14","title":"Óriási bálnatetemet vontattak Nápolyba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A füst mérgező, de nem a lakott lakott terület felé száll.","shortLead":"A füst mérgező, de nem a lakott lakott terület felé száll.","id":"20210121_jaszbereny_akkumulator_gyar_kigyulladt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9c897-f593-4684-b573-3883112d9222","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_jaszbereny_akkumulator_gyar_kigyulladt","timestamp":"2021. január. 21. 05:15","title":"Kigyulladt egy jászberényi akkumulátorgyár, tíz város tűzoltói dolgoznak az oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]