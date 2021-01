Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Me Too kampány egyik legismertebb arcaként ismert olasz színésznő szerint Rob Cohen partidrogot kevert az italába. Az amerikai rendező mindent tagad. ","shortLead":"A Me Too kampány egyik legismertebb arcaként ismert olasz színésznő szerint Rob Cohen partidrogot kevert az italába...","id":"20210123_szexualis_zaklatas_Asia_Argento_Rob_Cohen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685259a0-89bf-4dc7-b370-d9c858efe5d7","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_szexualis_zaklatas_Asia_Argento_Rob_Cohen","timestamp":"2021. január. 23. 15:11","title":"A Halálos iramban rendezőjét is szexuális zaklatással vádolta meg Asia Argento","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00001f34-9ee7-4959-a1df-493f480bbe3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik dallasi biztonságikamera-szolgáltató cég volt technikusa éveken át nézegette, hogyan szeretkeznek az általa telepített kamerákat használó nők és partnerük. ","shortLead":"Az egyik dallasi biztonságikamera-szolgáltató cég volt technikusa éveken át nézegette, hogyan szeretkeznek az általa...","id":"20210123_Eveken_at_kukkolta_ugyfeleit_egy_dallasi_technikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00001f34-9ee7-4959-a1df-493f480bbe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fe6d8-008f-4641-99cc-23372eea69b3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Eveken_at_kukkolta_ugyfeleit_egy_dallasi_technikus","timestamp":"2021. január. 23. 21:01","title":"Éveken át saját lakásukban kukkolta ügyfeleit egy dallasi bizonságikamera-technikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cc4cc4-5976-4b96-9d98-846f05b2d585","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezüsttálcán hozták a cukormentes kólát, ha megnyomta.","shortLead":"Ezüsttálcán hozták a cukormentes kólát, ha megnyomta.","id":"20210124_Biden_megvalt_Trump_kolarendelo_gombjatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cc4cc4-5976-4b96-9d98-846f05b2d585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3338e58f-c6b7-4a7f-91e9-6b7be233a51e","keywords":null,"link":"/elet/20210124_Biden_megvalt_Trump_kolarendelo_gombjatol","timestamp":"2021. január. 24. 14:38","title":"Biden megvált Trump kólarendelő gombjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3301b11-6a97-4814-8109-08cfb0093612","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orgazdaság miatt emelnek vádat ellene.","shortLead":"Orgazdaság miatt emelnek vádat ellene.","id":"20210124_Nyolc_es_fel_millionyi_regeszeti_lelettel_bukott_le_egy_csempesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3301b11-6a97-4814-8109-08cfb0093612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1bf967-a539-4f47-86a4-1596579fe2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Nyolc_es_fel_millionyi_regeszeti_lelettel_bukott_le_egy_csempesz","timestamp":"2021. január. 24. 10:57","title":"Nyolc és fél milliónyi régészeti lelettel bukott le egy csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","shortLead":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","id":"20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c3334e-935a-4f30-9bc4-af32bf67ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2021. január. 24. 19:53","title":"Keményebben kellene fellépni Moszkva ellen a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","shortLead":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","id":"20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54341110-a71f-4a3e-bcf4-3d75ab3d7904","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","timestamp":"2021. január. 25. 08:07","title":"Jakab Ferenc: Rá fog menni az évünk a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cca264-49df-49e9-9d0a-6567d4cc2891","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ivóvizet megmérgezni, erőművet leállítani, autót balesetbe sodorni, oltás hűtőláncát megszakítani – ilyen és hasonló súlyos kibertámadások lehetségesek, érdemes felkészülni a védekezésre.","shortLead":"Ivóvizet megmérgezni, erőművet leállítani, autót balesetbe sodorni, oltás hűtőláncát megszakítani – ilyen és hasonló...","id":"202103__jon_ahalalos_kibertamadas__oltasellenes_keszulodes__szivzur__inkabb_esszel_mint_erovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1cca264-49df-49e9-9d0a-6567d4cc2891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba21db00-147f-4a1a-954e-8faec43c0f7c","keywords":null,"link":"/360/202103__jon_ahalalos_kibertamadas__oltasellenes_keszulodes__szivzur__inkabb_esszel_mint_erovel","timestamp":"2021. január. 24. 08:15","title":"Szakértők szerint hamarosan bekövetkezik az első halálos kibertámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebből egy adag is elég, és nem kell szuperhűtés sem.","shortLead":"Ebből egy adag is elég, és nem kell szuperhűtés sem.","id":"20210124_Fauci_ket_heten_belul_jovahagyjak_a_Johnson__Johnson_vakcinajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff46d530-e149-45ba-9537-284fe6c0139c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_Fauci_ket_heten_belul_jovahagyjak_a_Johnson__Johnson_vakcinajat","timestamp":"2021. január. 24. 12:34","title":"Fauci: két héten belül jóváhagyják a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]