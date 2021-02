Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","shortLead":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","id":"20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55606eb-6bc7-4b64-a1cb-c51c1a80e689","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","timestamp":"2021. február. 01. 15:12","title":"Hétfőn is volt tüntetés a Hősök terén, a rendőrség megbírságolta a résztvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter vagyonnyilatkozatából megtanulhatjuk, hogy vegyünk fel több száz milliós hitelt elenyésző önerővel, és hogyan törlesszünk vissza tízmilliókat pár hónap alatt. A kellékek: egy AirBnB-s belvárosi lakás, egy rugalmas bank és egy segítő férj. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter vagyonnyilatkozatából megtanulhatjuk, hogy vegyünk fel több száz milliós hitelt elenyésző...","id":"20210201_varga_judit_vagyonnyilatkozata_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2467cfd-9403-4017-a6c9-8d3d602a8c64","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_varga_judit_vagyonnyilatkozata_2021","timestamp":"2021. február. 01. 20:26","title":"Varga Juditék 93 milliót törlesztettek tíz hónap alatt a megahitelükből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“Fura, mert bárhogy számolom, nem jön ki a matek” – írta a Facebookon a Momentum elnöke.","shortLead":"“Fura, mert bárhogy számolom, nem jön ki a matek” – írta a Facebookon a Momentum elnöke.","id":"20210201_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vagyonnyilatkozatok_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ba267d-db80-4e54-8dec-9905172fca1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vagyonnyilatkozatok_2021","timestamp":"2021. február. 01. 11:18","title":"Fekete-Győr András meglepődött, hogy gazdagabb Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd38c7-f043-48ca-b04c-aaf7c1affc29","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Február elejétől lesz pontosabb a keresés.","shortLead":"Február elejétől lesz pontosabb a keresés.","id":"20210201_arcanum_kereses_bert_optikai_karakterfelismeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03dd38c7-f043-48ca-b04c-aaf7c1affc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c28d116-1026-45cd-bd31-ef14e87c057e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_arcanum_kereses_bert_optikai_karakterfelismeres","timestamp":"2021. február. 01. 11:03","title":"Még intelligensebb lesz a nagy magyar internetes tudástár, az Arcanum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyerek édesanyja rendszeresen kábítószerezett, élettársa egy alkalommal véletlenül a csecsemő közelében felejtette a drogot.","shortLead":"A gyerek édesanyja rendszeresen kábítószerezett, élettársa egy alkalommal véletlenül a csecsemő közelében felejtette...","id":"20210201_Amfetamin_mergezesben_5_honapos_csecsemo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a48941-452c-4a7c-a948-50c61ecd6ab9","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Amfetamin_mergezesben_5_honapos_csecsemo","timestamp":"2021. február. 01. 10:47","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki miatt amfetaminmérgezésben meghalt egy 5 hónapos csecsemő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","id":"20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d11581-3faf-444d-b8f6-ff4005e48bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","timestamp":"2021. február. 02. 11:29","title":"Úgy kell számolni az adókedvezményekkel, mint ha már januárban is az új minimálbért fizették volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfa52a-5373-42fd-88ca-b1b5e2b901c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ella Emhoff szakértők szerint már az elnöki beiktatáson stílusikonként viselkedett.","shortLead":"Ella Emhoff szakértők szerint már az elnöki beiktatáson stílusikonként viselkedett.","id":"20210201_Kamala_Harris_mostohalanya_modellkedni_fog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bebfa52a-5373-42fd-88ca-b1b5e2b901c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdb3b80-b143-4b60-bc9e-43ed2a98d713","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Kamala_Harris_mostohalanya_modellkedni_fog","timestamp":"2021. február. 01. 17:30","title":"Kamala Harris mostohalánya modellkedni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Növeli az Európai Uniónak szánt vakcinamennyiséget a Pfizer és a BioNTech. A két cég újabb üzemben kezdi el az oltóanyag gyártását, ezért érkezhet több.","shortLead":"Növeli az Európai Uniónak szánt vakcinamennyiséget a Pfizer és a BioNTech. A két cég újabb üzemben kezdi el...","id":"20210201_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech_oltas_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cb99bd-cab0-45ff-8251-df30d58ced16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech_oltas_europai_unio","timestamp":"2021. február. 01. 11:38","title":"75 millióval több Pfizer-oltás érkezhet az EU-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]