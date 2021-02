Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A négy nagy vizsgált bicikliúton egyaránt megnőtt a forgalom, a Bem rakpart és a Weiss Manfréd út volt a legvonzóbb.","shortLead":"A négy nagy vizsgált bicikliúton egyaránt megnőtt a forgalom, a Bem rakpart és a Weiss Manfréd út volt a legvonzóbb.","id":"20210202_Kerekpar_januar_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a68906-433a-427b-8bfd-e9bd9cccdd1c","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Kerekpar_januar_Budapest","timestamp":"2021. február. 02. 16:57","title":"Soha nem bringáztak januárban annyian Budapesten, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1faba4-d7bc-4a0e-a881-140362d2cab1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó hamarosan leleplezi a modernizált technikával támadó sportos SUV-t.","shortLead":"Az olasz gyártó hamarosan leleplezi a modernizált technikával támadó sportos SUV-t.","id":"20210204_kemfotokon_a_megujult_lamborghini_urus_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1faba4-d7bc-4a0e-a881-140362d2cab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d01e4e-5680-4756-9242-786dfd3218ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_kemfotokon_a_megujult_lamborghini_urus_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 04. 06:41","title":"Kémfotókon a megújult Lamborghini Urus divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8be874c-59c0-4df1-a901-d0ee2646e3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz egykori vezetője 60 éves volt.","shortLead":"A helyi Fidesz egykori vezetője 60 éves volt.","id":"20210204_totkomlos_takacs_ferenc_boller_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8be874c-59c0-4df1-a901-d0ee2646e3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59c7484-a679-473b-b7d3-5794225bf818","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_totkomlos_takacs_ferenc_boller_orban_viktor","timestamp":"2021. február. 04. 06:50","title":"Elhunyt Tótkomlós korábbi alpolgármestere, akit Orbán Viktor böllérjeként is ismertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az önkormányzat már el is különített a Tiszavirág Sportuszoda működtetésére 400 millió forintot.","shortLead":"Az önkormányzat már el is különített a Tiszavirág Sportuszoda működtetésére 400 millió forintot.","id":"20210202_szeged_uszoda_modern_varosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad2b578-ab5c-4d16-b957-2dac061f14e0","keywords":null,"link":"/sport/20210202_szeged_uszoda_modern_varosok","timestamp":"2021. február. 02. 16:16","title":"Elkészült Szeged 16 milliárdos uszodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fe2e18-e252-4c75-bae6-3bb786bce09c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul maszk sem volt rajtuk. 