[{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldalon megjelenő tartalmak a minisztérium szerint \"növelik a bizonytalanságot\" az országban. Mianmarban épp puccs zajlik.","shortLead":"A közösségi oldalon megjelenő tartalmak a minisztérium szerint \"növelik a bizonytalanságot\" az országban. Mianmarban...","id":"20210204_mianmar_puccs_facebook_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716bd606-6d23-4a46-9e6d-be85a181d230","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mianmar_puccs_facebook_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 04. 05:18","title":"Mianmar egyik minisztériuma a Facebook felfüggesztését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b63b07-1319-4eb3-9574-29e8cd089554","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan javítgatja operációs rendszerét. A kompatibilis telefonokon már elérhető a tavaly élessé vált iOS 14 újabb változata, azonban van hozzá egy kis megkötés.","shortLead":"Az Apple folyamatosan javítgatja operációs rendszerét. A kompatibilis telefonokon már elérhető a tavaly élessé vált iOS...","id":"20210205_apple_ios_144_telepitese_utan_nincsen_downgrade","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0b63b07-1319-4eb3-9574-29e8cd089554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcd7b1e-69b1-4276-b289-109b2f6333ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_apple_ios_144_telepitese_utan_nincsen_downgrade","timestamp":"2021. február. 05. 11:03","title":"Erről tudnia kell, ha telepíti az iPhone-jára az új rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást szereztek.","shortLead":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást...","id":"20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded884b1-587a-49f7-af81-d27d87a8f429","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","timestamp":"2021. február. 05. 08:33","title":"Vészfrissítést kapott a Google Chrome, azonnal telepítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997298cc-29fc-475a-be5e-66b6c424fe24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MET mellett váratlanul visszakapta a személyi jövedelemadó 1 százalékának fogadásához szükséges technikai számot a Dzsaj Bhím roma buddhista egyház is.\r

A tanulók lelkiállapotán is érződik, hogy már nagyon visszamennének az iskolába.","shortLead":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók...","id":"20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7587ba97-56f3-406a-8679-2be1fde821b9","keywords":null,"link":"/elet/20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","timestamp":"2021. február. 04. 06:05","title":"Videochaten készülnek a magyar gimisek az érettségire, de egyre nehezebben viselik a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól esténként csak 10 percenként jár a metró, 20 percenként indul a 2-es villamos és a 7-es busz.","shortLead":"Szombattól esténként csak 10 percenként jár a metró, 20 percenként indul a 2-es villamos és a 7-es busz.","id":"20210203_kijarasi_tilalom_menetrend_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f7c1bd-40a0-41f7-bcc2-d235f6910512","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_kijarasi_tilalom_menetrend_bkk","timestamp":"2021. február. 03. 16:24","title":"Ritkítja esti járatait a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő tíz év kritikus lehet a klímaváltozás szempontjából, amelynek hatásait már ma is érezzük. Egy új, globális kezdeményezés ezért a koronavírus-járvány után zöld irányba terelné a városokat.","shortLead":"A következő tíz év kritikus lehet a klímaváltozás szempontjából, amelynek hatásait már ma is érezzük. Egy új, globális...","id":"20210204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_1000_cities_act_now","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81db642-2943-4b00-a141-c0dec87d177c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_1000_cities_act_now","timestamp":"2021. február. 04. 19:03","title":"1000 város foghat össze, hogy 10 év alatt enyhítsék a klímaváltozás hatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]