Hosszú távon is megmaradnak azok a káros hatások, amelyeket ausztrál kutatók figyeltek meg a Prozac hatóanyagával szennyezett vízben lévő halaknál.

A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Megváltozik a szivárványos guppik viselkedése, ha hosszú ideig az antidepresszánsokban, például a Prozac-ban található, fluoxetinnel szennyezett vízben élnek – számolt be a Qubit.hu a perth-i Nyugat-Ausztráliai Egyetem viselkedésökológia-kutatóinak eredményeiről.

A tudósokat régóta foglalkoztatja, milyen hatással vannak a vízi élővilágra a gyógyszermaradványok, amelyeket a szennyvíztisztító telepeken sem tudnak a vízből kiszűrni.

Két éven és hat generáción keresztül vizsgáltak 3600 guppit az ausztrál tudósok. A kutatás egyik vezetője, Giovanni Polverino azt mondta, a nagyon szennyezett vízben lévő halak mintha zombikká váltak volna a gyógyszertől: az egyedek közti viselkedésbeli különbségek a felére csökkentek.

A kutatók szerint ez több szempontból is rossz hír: egyrészt nem válnak ellenállóvá a gyógyszerrel szemben a halak, és hosszú ideig fennmarad a hatás. Ráadásul felmerül annak is a veszélye, hogy a csökkent aktivitás miatt nagyobb eséllyel válnak ragadozók áldozataivá, nehezebben szereznek táplálékot és romlanak az esélyeik a párszerzés – és így a faj fenntartása - során is.