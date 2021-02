Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos vasárnap.","shortLead":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be...","id":"20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a353f31-fbe5-4038-9dee-f99e69795425","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","timestamp":"2021. február. 14. 12:21","title":"Százezren már véleményt mondtak a magyar állatvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","shortLead":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","id":"202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2751abe-6d6c-457a-a4d6-8481e6e8a8ef","keywords":null,"link":"/360/202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Home office-ból indul a nagy karantén svindli, amelyhez Ben Stiller Zoomon asszisztál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4714992c-29e1-4aa4-9f68-3f89460c64ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházások a fideszes Szabó Zsolt választókörzetében vannak – ott, ahol más uniós pályázati pénzek felhasználása miatt már nyomoz a rendőrség.","shortLead":"A beruházások a fideszes Szabó Zsolt választókörzetében vannak – ott, ahol más uniós pályázati pénzek felhasználása...","id":"20210212_piacok_heves_szabo_zsolt_unios_penzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4714992c-29e1-4aa4-9f68-3f89460c64ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05406567-85ce-404b-87df-484e45892021","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210212_piacok_heves_szabo_zsolt_unios_penzek","timestamp":"2021. február. 12. 13:04","title":"Sorra épülnek az apró és drága piacok Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Sokan nem is tudnak róla, hogy nincs kifizetve a tb-járulékuk, de van, akinek a főnöke egyszerűen megtagadja ezt. Az orvosoknak pont a potyautastörvénynek is nevezett új szabályozás betartásával járó adminisztráció nem hiányzott most. Van, aki már üzent: ő mindenkit el fog látni. ","shortLead":"Sokan nem is tudnak róla, hogy nincs kifizetve a tb-járulékuk, de van, akinek a főnöke egyszerűen megtagadja ezt...","id":"20210213_taj_tb_potyautastorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5082dcb7-fce6-4c10-a3bc-a34d728d3cac","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_taj_tb_potyautastorveny","timestamp":"2021. február. 13. 07:00","title":"Potyautastörvény: “Orvos vagyok, nem végrehajtó!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd62b1b-403f-44f6-b2fd-af582b091421","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híja volt, hogy a lefilmezett autós nem csapódott bele a hókotróba.","shortLead":"Kis híja volt, hogy a lefilmezett autós nem csapódott bele a hókotróba.","id":"20210213_Verfagyaszto_jelenetet_rogzitett_egy_autos_kameraja_a_Ferihegyi_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd62b1b-403f-44f6-b2fd-af582b091421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4d187f-e620-409d-8098-f678dd412aca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Verfagyaszto_jelenetet_rogzitett_egy_autos_kameraja_a_Ferihegyi_uton","timestamp":"2021. február. 13. 12:32","title":"Vérfagyasztó jelenetet rögzített egy autós kamerája a Ferihegyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d5d39c-348e-416b-8ee4-3523245628b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője és új feleségének szülei tíz nappal az első cikkek megjelenése után kezdték el cáfolni, hogy több mint ezer hektárnyi földet vettek volna Borsodban. Csakhogy a földeket áruló magyar–amerikai tulajdonos szerint érvényes a november 20-án kötött szerződés. ","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője és új feleségének szülei tíz nappal az első cikkek megjelenése után kezdték el...","id":"20210212_Az_ezerhektaros_birtok_eladoja_sem_tud_rola_hogy_Rogan_Barbara_es_csaladja_visszalepett_volna_a_foldvasarlastol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d5d39c-348e-416b-8ee4-3523245628b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d425419-8ef3-4134-b549-3c8ae37c0fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Az_ezerhektaros_birtok_eladoja_sem_tud_rola_hogy_Rogan_Barbara_es_csaladja_visszalepett_volna_a_foldvasarlastol","timestamp":"2021. február. 12. 18:38","title":"Az ezerhektáros birtok eladója sem tud róla, hogy Rogán Barbara és családja visszalépett volna a földvásárlástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komolyan visszaesett a hibrid és elektromos autók eladása januárban.","shortLead":"Komolyan visszaesett a hibrid és elektromos autók eladása januárban.","id":"20210212_Keszletkisopres_utan_bezuhantak_a_zold_rendszamos_autok_eladasai_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af928fa6-79e8-4cda-912e-4bc0aca6401b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Keszletkisopres_utan_bezuhantak_a_zold_rendszamos_autok_eladasai_itthon","timestamp":"2021. február. 12. 13:13","title":"Készletkisöprések után bezuhant a zöld rendszámos autók eladása itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442024d1-d8c9-4752-a8d3-1d9444bc1c1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton is mínusz 20 fok alá csúszhat a hőmérséklet Észak-Magyarországon.","shortLead":"Szombaton is mínusz 20 fok alá csúszhat a hőmérséklet Észak-Magyarországon.","id":"20210212_zabar_hideg_fagy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442024d1-d8c9-4752-a8d3-1d9444bc1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa19cab-93f9-4975-879d-c8fcb540aec5","keywords":null,"link":"/elet/20210212_zabar_hideg_fagy","timestamp":"2021. február. 12. 16:48","title":"Mínusz 24 fokot mértek Zabaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]