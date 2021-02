Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete nemzetközi bajnokságot nyert egy dubaji – a járvány miatt online tartott – versenyen.

","shortLead":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete...","id":"20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6dfa8f-6bca-44bc-8112-d5ed02faa7c4","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","timestamp":"2021. február. 22. 09:17","title":"Egy pestszentlőrinci fiú hétévesen megnyerte a dubaji számolási versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31995f87-3760-4bd5-a41d-89fea3f9e494","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb világelső saját rekordját javította meg azzal, hogy a döntőben három szettben legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet.","shortLead":"A szerb világelső saját rekordját javította meg azzal, hogy a döntőben három szettben legyőzte az orosz Danyiil...","id":"20210221_novak_djokovic_tenisz_melbourne_danyiil_medvegyev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31995f87-3760-4bd5-a41d-89fea3f9e494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79fffa-7d7b-4b6e-9792-548405ae999d","keywords":null,"link":"/sport/20210221_novak_djokovic_tenisz_melbourne_danyiil_medvegyev","timestamp":"2021. február. 21. 12:51","title":"Kilencedszer lett Melbourne bajnoka Novak Djokovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108b0884-cdf0-4e42-a655-de020493dc5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hol lehetne máshol mint Hollandiában. ","shortLead":"Hol lehetne máshol mint Hollandiában. ","id":"20210221_Akvaduktnak_hivjak_ezt_az_egyszerre_autos_es_hajos_utkereszezodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108b0884-cdf0-4e42-a655-de020493dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b023ce-285f-4a85-a251-543b03718d8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Akvaduktnak_hivjak_ezt_az_egyszerre_autos_es_hajos_utkereszezodest","timestamp":"2021. február. 21. 10:33","title":"Akvaduktnak hívják ezt a csodás egyszerre autós és hajós útkereszeződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"John Magufuli elnök már a maszkhasználatot is szorgalmazza.","shortLead":"John Magufuli elnök már a maszkhasználatot is szorgalmazza.","id":"20210222_Tanzania_koronavirusfertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc305c8-25f0-49b0-9f38-dcbf0eae008a","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Tanzania_koronavirusfertozes","timestamp":"2021. február. 22. 05:55","title":"Tanzánia először ismerte el, hogy jelen van a koronavírus-fertőzés az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"850 ezer rubeles (3,4 millió forintos) büntetésre ítélte szombaton Alekszej Navalnijt egy moszkvai bíróság: a vád szerint a legismertebb orosz ellenzéki megsértette egy második világháborús veterán becsületét. Ugyancsak szombaton az illetékes bíróság elutasította Navalnij fellebezését, így a politikusnak több mint két évre börtönbe kell vonulnia. \r

","shortLead":"850 ezer rubeles (3,4 millió forintos) büntetésre ítélte szombaton Alekszej Navalnijt egy moszkvai bíróság: a vád...","id":"20210220_Egy_masodik_vilaghaborus_veteran_megsertese_miatt_is_eliteltek_Alekszej_Navalnijt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551fa89a-e349-4833-8f88-2a172ac24bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Egy_masodik_vilaghaborus_veteran_megsertese_miatt_is_eliteltek_Alekszej_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 20. 18:41","title":"Egy második világháborús veterán megsértése miatt is elítélték Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eed0ce-2f09-4064-94ce-8f4e24c9e6e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin luxusmárkája csak néhány tucatot gyártott ebből az 5 méternél jelentősen hosszabb sportos szedánból.","shortLead":"Az Aston Martin luxusmárkája csak néhány tucatot gyártott ebből az 5 méternél jelentősen hosszabb sportos szedánból.","id":"20210220_a_luxus_netovabbja_egy_szuperritka_lagonda_taraf_uj_gazdara_var_aston_martin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eed0ce-2f09-4064-94ce-8f4e24c9e6e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0606d595-2435-4e2a-8c5f-dc2a1b56b3f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210220_a_luxus_netovabbja_egy_szuperritka_lagonda_taraf_uj_gazdara_var_aston_martin","timestamp":"2021. február. 21. 06:41","title":"A luxus netovábbja: egy szuperritka Lagonda Taraf új gazdára vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzet színésze önmagát udvarias sofőrnek tartja.","shortLead":"A nemzet színésze önmagát udvarias sofőrnek tartja.","id":"20210222_Bodrogi_Gyula_86_evesen_autoval_jar_ugy_erzi_eszre_fogja_venni_ha_nem_vezet_biztonsagosan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fc5c60-7828-41d9-8cc4-21a6aff678c6","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Bodrogi_Gyula_86_evesen_autoval_jar_ugy_erzi_eszre_fogja_venni_ha_nem_vezet_biztonsagosan","timestamp":"2021. február. 22. 09:33","title":"Bodrogi Gyula 86 évesen is autóval jár, úgy érzi, észre fogja venni, ha nem vezet biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértők szerint két hét múlva már kialakulhat bizonyos fokú védettség a négy legveszélyeztetettebb csoportban.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Szakértők szerint két hét múlva már kialakulhat bizonyos fokú védettség a négy legveszélyeztetettebb csoportban.\r

\r

\r

\r

","id":"20210222_korlatozas_koronavirus_Anglia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5cc955-4105-4c7b-867a-1ae282a13da3","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_korlatozas_koronavirus_Anglia","timestamp":"2021. február. 22. 05:18","title":"Március 8-án kezdődhet a korlátozások enyhítése Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]