[{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg a kormánypártiak bíznak a Sinopharm oltóanyagában. Ugyanakkor hiába nő az oltási hajlandóság, a sor lassan halad: február végéig a regisztráltak 11 százaléka kapott csak időpontot.","shortLead":"Főleg a kormánypártiak bíznak a Sinopharm oltóanyagában. Ugyanakkor hiába nő az oltási hajlandóság, a sor lassan halad...","id":"20210305_oltasi_hajlandosag_publicus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d52efec-10d5-41b1-8ca1-70642b5ca5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_oltasi_hajlandosag_publicus","timestamp":"2021. március. 05. 08:43","title":"Egyre többen kérnének koronavírus elleni oltást, a kínai vakcina is egyre népszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","shortLead":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","id":"20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb80e464-4b3b-49e4-96e4-22ff09f42d29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","timestamp":"2021. március. 04. 11:22","title":"Már most nagyon nehéz FFP2-es maszkokhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett át az új jogviszonyba. Európai vakcinasegély érkezik Csehországba, Szlovákiába és Ausztriába. Különleges levelet kapott Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett...","id":"20210304_Radar_360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9e4bc2-233e-45a7-87c8-c98889b14984","keywords":null,"link":"/360/20210304_Radar_360","timestamp":"2021. március. 04. 08:00","title":"Radar 360: Merre tart a Fidesz európai képviselőcsoportja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világméretű vakcinahiányt sokfelé próbálják meg kihasználni a bűnözők – írja a BBC.","shortLead":"A világméretű vakcinahiányt sokfelé próbálják meg kihasználni a bűnözők – írja a BBC.","id":"20210304_Egyre_tobb_csalo_vakcinagyar_bukik_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53835fcc-d557-41f3-8586-f3c741ebeaad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Egyre_tobb_csalo_vakcinagyar_bukik_le","timestamp":"2021. március. 04. 14:11","title":"Egyre több csaló vakcinagyár bukik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András is hangsúlyozta, hogy érdemes lett volna az orvosokat is megkérdezni az új egészségügyi törvényről. A polgármester az iparűzési adó megfelezése miatt sem boldog.","shortLead":"Dézsi Csaba András is hangsúlyozta, hogy érdemes lett volna az orvosokat is megkérdezni az új egészségügyi törvényről...","id":"20210305_Dezsi_Csaba_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce57fa4-034e-4952-9a8c-1d29588d0145","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Dezsi_Csaba_Andras","timestamp":"2021. március. 05. 13:29","title":"A győri polgármester \"égbekiáltó baromságnak\" nevezte az országos kórház-főigazgató kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez óriási pazarlás, és egyben hatalmas gazdasági és környezetvédelmi probléma – állapítja meg egy ENSZ-jelentés, melyet a párizsi Les Échos ismertet.","shortLead":"Ez óriási pazarlás, és egyben hatalmas gazdasági és környezetvédelmi probléma – állapítja meg egy ENSZ-jelentés, melyet...","id":"20210305_Egy_friss_kutatas_szerint_az_elelmiszerek_20_szazaleka_vegzi_a_kukaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9a9273-ad46-4b2e-bcc0-165d6ba9f7e2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210305_Egy_friss_kutatas_szerint_az_elelmiszerek_20_szazaleka_vegzi_a_kukaban","timestamp":"2021. március. 05. 14:07","title":"Egy friss kutatás szerint az élelmiszerek 20 százaléka végzi a kukában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és...","id":"20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54905d4-6056-4a13-bc81-c945a6c71339","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","timestamp":"2021. március. 04. 10:19","title":"Szijjártó a Fidesz kilépéséről: Manfred Weber szégyellje magát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","shortLead":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","id":"20210305_budapest_koronavirus_mise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5611af77-31bd-4947-bd7f-2cc95a732c34","keywords":null,"link":"/elet/20210305_budapest_koronavirus_mise","timestamp":"2021. március. 05. 17:06","title":"Nem lesznek misék a fővárosi templomokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]