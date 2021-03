Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bige László azt állítja, ő nem az ellenzéki összefogásnak akart segíteni a nagyszabású kutatással, csak érdekelte, hogy állnak a 2022-es esélyek, és mik a magyar emberek legnagyobb problémái. ","shortLead":"Bige László azt állítja, ő nem az ellenzéki összefogásnak akart segíteni a nagyszabású kutatással, csak érdekelte...","id":"20210312_bige_laszlo_kutatas_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3f9fe-b6db-4089-9f45-c59db9b95e12","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_bige_laszlo_kutatas_ellenzek","timestamp":"2021. március. 12. 08:48","title":"Komoly kutatást fizetett ki a házi őrizetben lévő milliárdos, amit már be is mutattak az ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökre megszűntek a kártyán található QR-kód adatszinkronizációs problémái.","shortLead":"Csütörtökre megszűntek a kártyán található QR-kód adatszinkronizációs problémái.","id":"20210311_Gulyas_Gergley_vakcinaigazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9acd67b-63e6-4fa9-a0e5-b80568eba7c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Gulyas_Gergley_vakcinaigazolvany","timestamp":"2021. március. 11. 12:44","title":"Az első oltás után már jár a vakcinaigazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe87267-198b-4d1b-89dd-b03a2491211c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Új Duna-híd megépítéséről 2018 végén döntöttek.\r

","shortLead":"Az Új Duna-híd megépítéséről 2018 végén döntöttek.\r

","id":"20210311_Ot_uj_villamosmegallot_kap_a_fovaros_a_Galvanihid_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbe87267-198b-4d1b-89dd-b03a2491211c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a19b606-d414-400e-9ab1-328ee38a1537","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Ot_uj_villamosmegallot_kap_a_fovaros_a_Galvanihid_miatt","timestamp":"2021. március. 11. 07:35","title":"Öt új villamosmegállót kap a főváros a Galvani híd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kilenc, benzinkutaknál működő éttermet üzemeltet a cég, amely hamarosan a Molhoz kerül. ","shortLead":"Kilenc, benzinkutaknál működő éttermet üzemeltet a cég, amely hamarosan a Molhoz kerül. ","id":"20210311_Mol_Marche_ettermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fc3036-3639-4aa2-9e05-6281123643f7","keywords":null,"link":"/kkv/20210311_Mol_Marche_ettermek","timestamp":"2021. március. 11. 11:01","title":"Megveszi a Mol a Marché éttermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sok múlik azon, hogy meddig tartanak a lezárások, és mennyire sikerül házhoz szállítással pótolni a kiesést.","shortLead":"Sok múlik azon, hogy meddig tartanak a lezárások, és mennyire sikerül házhoz szállítással pótolni a kiesést.","id":"20210311_Elemzok_szerint_is_realis_a_heti_01_szazalekos_gazdasagi_visszaeses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1bed9-460a-4163-8f04-60e1d36b8188","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Elemzok_szerint_is_realis_a_heti_01_szazalekos_gazdasagi_visszaeses","timestamp":"2021. március. 11. 15:37","title":"A szakemberek reálisnak tartják azt, amit Gulyás Gergely mondott a gazdasági visszaesésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóság nemcsak a szerzői jogok megsértésével, de illegális szoftverhasználattal és pénzmosásban való együttműködéssel is megvádolta az olcsó termékkulcsokat használókat. Volt, ahol házkutatást is tartottak.","shortLead":"A hatóság nemcsak a szerzői jogok megsértésével, de illegális szoftverhasználattal és pénzmosásban való...","id":"20210312_microsoft_windows_10_termekkulcs_buncselekmeny_lopas_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8d3a5-2baa-4813-a9ba-a91cf7e1ba52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_microsoft_windows_10_termekkulcs_buncselekmeny_lopas_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 12. 10:36","title":"Lecsapott a német rendőrség azokra, akik olcsó Windows-kulcsokat vásároltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","shortLead":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","id":"20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cded3-eb41-4c95-a7dd-00f7a2e4eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","timestamp":"2021. március. 11. 15:43","title":"Szerda este 6-ra hívta össze Kövér László az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640b09bc-8c3c-4534-97d2-8adc98e52c09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"12 év után újra együtt dolgozott a stúdióban Lovasi és Kispál. A végeredmény a Jutka című ős-Kispál és a Borz-klasszikus új változata, a Jutka 2., amely egyben az új Lovasi-nagylemez bevezető dala.","shortLead":"12 év után újra együtt dolgozott a stúdióban Lovasi és Kispál. A végeredmény a Jutka című ős-Kispál és...","id":"20210311_Premier_Lovasi_Kispal_Jutka_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=640b09bc-8c3c-4534-97d2-8adc98e52c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27a72ac-df77-45f7-9733-ddcc1102e5cb","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_Premier_Lovasi_Kispal_Jutka_2","timestamp":"2021. március. 12. 10:00","title":"Premier: „Gond lenne egy hétre a jachtodat, Lacikám?” – itt egy régi-új Lovasi-dal, Kispállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]