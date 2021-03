Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","shortLead":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","id":"20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391969cc-6864-4c79-ae6f-f84c770e0a36","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","timestamp":"2021. március. 21. 13:25","title":"1,5 évvel csökkenti a vezérigazgatók várható élettartamát egy válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb1cbef-1f1b-4a1f-9b83-27fce0b2b0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűrüs Károly 2019-ben került be a képviselő-testületbe.","shortLead":"Gyűrüs Károly 2019-ben került be a képviselő-testületbe.","id":"20210322_koronavirus_jarvany_gyurus_karoly_dk_tata_onkormanyzati_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fb1cbef-1f1b-4a1f-9b83-27fce0b2b0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de78635-ca8b-4233-ba39-3b85b7ddc328","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_koronavirus_jarvany_gyurus_karoly_dk_tata_onkormanyzati_kepviselo","timestamp":"2021. március. 22. 15:36","title":"Koronavírus-fertőzés miatt hunyt el Gyűrüs Károly, a DK tatai önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8066373-d609-41fc-871c-2cb2ff61d16f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban már biztosak lehettünk, hogy a Xiaominak is lesz összehajtható telefonja. A kérdés csak az volt, hogy milyen lesz ez az eszköz. Most már fotók is kiszivárogtak róla.","shortLead":"Abban már biztosak lehettünk, hogy a Xiaominak is lesz összehajtható telefonja. A kérdés csak az volt, hogy milyen lesz...","id":"20210321_xiaomi_elso_osszehajthato_telefonja_fotok_weibo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8066373-d609-41fc-871c-2cb2ff61d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ed177-14c4-4d6c-8baf-4cf1bd7ef261","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_xiaomi_elso_osszehajthato_telefonja_fotok_weibo","timestamp":"2021. március. 21. 08:03","title":"Képek szivárogtak ki: ilyen lehet a Xiaomi első összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2291070-71a7-424e-9a34-68bca3bd1b18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Johanna Nordblad ezzel megdöntötte a jég alatti szabadmerülés világrekordját.","shortLead":"Johanna Nordblad ezzel megdöntötte a jég alatti szabadmerülés világrekordját.","id":"20210322_szabadmerules_vilagrekord_johanna_nordblad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2291070-71a7-424e-9a34-68bca3bd1b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb55071-904b-444c-a760-c48468c4e1e2","keywords":null,"link":"/sport/20210322_szabadmerules_vilagrekord_johanna_nordblad","timestamp":"2021. március. 22. 05:07","title":"A jég alatt, két fokos vízben úszott 103 métert egy finn nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","shortLead":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","id":"20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b902b4-c27c-4e7a-8c14-798e55250a56","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. március. 21. 08:31","title":"10625 új fertőzöttet találtak, elhunyt 194 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tüdőátültetés után is lehet teljes életet élni - ez a tanulsága Barnabás történetének, aki egy sikeres transzplantáció után pár évvel a Kilimandzsárót is megmászta. Részlet Mocsonoky Anna Szervátültetett vagyok című könyvéből.","shortLead":"Tüdőátültetés után is lehet teljes életet élni - ez a tanulsága Barnabás történetének, aki egy sikeres transzplantáció...","id":"20210321_tudotranszpantalt_visszaemlekezese_barnabas_kilimandzsaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50eb8e91-8ff0-4e01-9a50-3e7b467f819a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210321_tudotranszpantalt_visszaemlekezese_barnabas_kilimandzsaro","timestamp":"2021. március. 21. 17:15","title":"\"Igyekszem jól kihasználni az életet\" - Egy tüdőtranszpantált inspiráló vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre, akit nem oltottak be.","shortLead":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre...","id":"20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a253500-f820-4641-af43-c7730fd7ce26","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","timestamp":"2021. március. 21. 21:18","title":"Egy ausztrál légitársaság vezetője már biztos benne, hogy nem lehet utazni védőoltás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d86608-604a-401f-ab8c-fb99ed1985d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben nem sérült meg senki, állítólag a sofőr hirtelen rosszul lett.","shortLead":"A balesetben nem sérült meg senki, állítólag a sofőr hirtelen rosszul lett.","id":"20210321_Jardara_hajtott_es_fat_dontott_ki_egy_busz_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d86608-604a-401f-ab8c-fb99ed1985d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1afba0-f347-48a8-a501-c27863a15112","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_Jardara_hajtott_es_fat_dontott_ki_egy_busz_ejjel","timestamp":"2021. március. 21. 09:50","title":"Összeroncsolódott egy BKK busz éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]