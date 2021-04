Egyre kevesebb helyen nőhetnek szabadon a virágok, ami a beporzóik számára is végzetes lehet.

A következő 30-40 évebn a poszméh fajok 40 százaléka is eltűnhet – nyilatkozta Kovács-Hostyánszki Anikó, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa a Szeretlek Magyarországnak. Jelenleg az európai méh- és lepkefajok 9 százaléka veszélyeztetett, egyes országokban pedig a beporzó vadméh fajok fele folyamatosan fogy.

Nekik is táplálékra van szükségük, ami megfelelő virágforrást jelent. Ha ez nem elérhető az adott beporzó faj aktivitási időszakában – ami sokszor csupán néhány hét –, akkor az a faj nem tud megfelelő táplálékot gyűjteni sem saját magának, sem az utódainak.

– mondta Kovács-Hostyánszki arról, hogy mi okozhatja a poszméhek pusztulását. A beporzók számára táplálékot biztosító vadvirágos területek száma folyamatosan csökken, ahogy a beépített, illetve termelés alá vont területek száma nő. Károsak a vegyszerek is, de a klímaváltozás is hatással van a beporzókra: változik a növények virágzási ideje, illetve elterjedési területük is.

Van, ahol úgy próbálják megoldani a problémát a szakember szerint, hogy anyagi támogatást kap az a gazda, aki virágsávokat telepít. De bárki tehet a poszméhekért:

Képzeljük el, ha mindenkinek az erkélyén virágok lennének, az mekkora virágmennyiséget jelent egy lecsupaszított betonfelülethez képest

– nyilatkozta Kovács-Hostyánszki. Szerinte ha a szabadban ültet valaki, akkor elsősorban őshonos fajokban érdemes gondolkozni, de lakott területen egyes dísznövények is kiváló virágpor- és nektár-források lehetnek. A beporzók kedvelik a fűszernövényeket is. Azzal pedig még többet lehet segíteni, ha valaki több, eltérő időszakban nyíló virágot is ültet.