[{"available":true,"c_guid":"81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még csak néhány hónapja érhető el az iOS 14, az alkalmas okostelefonok 90 százaléka már azt futtatja.","shortLead":"Bár még csak néhány hónapja érhető el az iOS 14, az alkalmas okostelefonok 90 százaléka már azt futtatja.","id":"20210412_apple_iphone_ios14_adaptacio_mixpanel_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10f1c9a-1c0f-4fab-a8bd-f5292519a068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_apple_iphone_ios14_adaptacio_mixpanel_felmeres","timestamp":"2021. április. 12. 12:03","title":"Tízből kilenc: ennyire nagy a frissítési kedv az iPhone-osoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b847ce-3ac5-4758-9d0e-417ff5f08950","c_author":"","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó egyik legkomolyabb vezetési élménnyel kecsegtető modellje most minden korábbinál erősebb lett.","shortLead":"A bajor gyártó egyik legkomolyabb vezetési élménnyel kecsegtető modellje most minden korábbinál erősebb lett.","id":"20210412_740_loeros_lett_a_kis_bmw_m2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b847ce-3ac5-4758-9d0e-417ff5f08950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9f812e-5fea-44af-a156-20285c0f59f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_740_loeros_lett_a_kis_bmw_m2","timestamp":"2021. április. 12. 07:59","title":"740 lóerős lett a kis BMW M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az Európai Parlament képviselői egy határozatban „LMBTQI szabadságzónává” nyilvánították az Európai Uniót, de lehet-e szabad valaki egy olyan tagállamban, ahol 2019 óta intenzív politikai támadásoknak van kitéve? A Háttér Társaság munkatársa arról számolt be lapunknak, hogy egyre több, tőlük segítséget kérő meleg, transz, queer magyar állampolgár találja az itthoni helyzetét reménytelennek. ","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői egy határozatban „LMBTQI szabadságzónává” nyilvánították az Európai Uniót, de lehet-e...","id":"20210411_lmbtqi_szabadsag_zona_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a531cce-76f8-49f9-882b-cf4ba3961247","keywords":null,"link":"/elet/20210411_lmbtqi_szabadsag_zona_eu","timestamp":"2021. április. 11. 11:00","title":"Bűnbakok a magyar kormány szemében, de az EU szabadságzónát kínál a melegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint ötszáz év után már nem tőke a legfontosabb a fejlődéshez, hanem a tehetség.","shortLead":"A jegybankelnök szerint ötszáz év után már nem tőke a legfontosabb a fejlődéshez, hanem a tehetség.","id":"20210412_matolcsy_gyorgy_tehetseg_tudas_technologia_toke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ff627f-d422-4ce6-af4c-608e320f88ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_matolcsy_gyorgy_tehetseg_tudas_technologia_toke","timestamp":"2021. április. 12. 17:51","title":"Matolcsy: Az indiai Jóga Minisztérium mintájára Tehetség Minisztériumra lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs tárca már dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán.","shortLead":"Az innovációs tárca már dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán.","id":"20210411_Ovintezkedesekkel_vizsgazhatnak_majd_a_szakkepzesben_tanulo_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a780e5-c642-44fb-990f-fbbcfa778aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210411_Ovintezkedesekkel_vizsgazhatnak_majd_a_szakkepzesben_tanulo_diakok","timestamp":"2021. április. 11. 12:02","title":"Óvintézkedésekkel vizsgázhatnak majd a szakképzésben tanuló diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió forintos hitelt.","shortLead":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió...","id":"20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c48d790-5029-421a-a066-469ed5578f64","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","timestamp":"2021. április. 12. 14:58","title":"A 2019-ben alapított cégek is kérhetik az újraindítási gyorskölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs garancia arra, hogy az általános iskolák és az óvodák április 19-ei nyitása biztonságos, a szülőknek viszont van arra jogi lehetősége, hogy otthon tartsák a gyerekeket.



","shortLead":"Nincs garancia arra, hogy az általános iskolák és az óvodák április 19-ei nyitása biztonságos, a szülőknek viszont van...","id":"20210412_Szuloi_Hang_Varjuk_a_nyitast_de_nem_barmilyen_aron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c542ce81-75e3-4ea3-939f-9e7fa46c7b30","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Szuloi_Hang_Varjuk_a_nyitast_de_nem_barmilyen_aron","timestamp":"2021. április. 12. 08:53","title":"Szülői Hang: „Várjuk a nyitást, de nem bármilyen áron”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Egészen biztosan nem folytatható sem az, ahogy a koronavírus halottait kezeljük, sem a politika és a sajtó működése, sem az egészségüggyel kapcsolatos hazudozás.","shortLead":"Egészen biztosan nem folytatható sem az, ahogy a koronavírus halottait kezeljük, sem a politika és a sajtó működése...","id":"20210412_Cegledi_Egy_halott_csecsemorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1461ad6f-1a7c-4f38-b311-c40620df090f","keywords":null,"link":"/360/20210412_Cegledi_Egy_halott_csecsemorol","timestamp":"2021. április. 12. 17:30","title":"Ceglédi: Egy halott csecsemőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]