Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az mRNS-alapú vakcinákhoz hasonlítják őket, gyengén teljesítenek – mondta a kínai járványügy vezetője.","shortLead":"Ha az mRNS-alapú vakcinákhoz hasonlítják őket, gyengén teljesítenek – mondta a kínai járványügy vezetője.","id":"20210411_sinopharm_kina_vakcina_inaktivalt_virus_mrns","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4671787c-f68d-4a97-a5a7-d3d546caab36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_sinopharm_kina_vakcina_inaktivalt_virus_mrns","timestamp":"2021. április. 11. 13:50","title":"Egy szakértő szerint az olyan vakcinák, mint amilyen a kínai Sinopharm is, nem eléggé hatásosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b7ff7c-f791-4080-8364-f1992b284894","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Jóllehet az új lakásokra ismét bevezetett 5 százalékos áfa és a piac által régen várt felújítási támogatások piacélénkülést hoztak, a tartós és kiszámítható építési piac képe továbbra sem látszik kirajzolódni.","shortLead":"Jóllehet az új lakásokra ismét bevezetett 5 százalékos áfa és a piac által régen várt felújítási támogatások...","id":"202114__lakaspiaci_prognozis__munkaerohiany__befektetesi_celok__bizonytalan_jovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09b7ff7c-f791-4080-8364-f1992b284894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da42e542-fe26-45c4-b263-5d97b22ed256","keywords":null,"link":"/360/202114__lakaspiaci_prognozis__munkaerohiany__befektetesi_celok__bizonytalan_jovo","timestamp":"2021. április. 12. 16:00","title":"A kormány lakástámogatási programja csak a jómodú keveseknek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9400dc6e-4750-482c-a3e0-3a8e56141ef4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy szabálytalanul feltett légfrissítő miatt állítottak meg egy autóst, majd a rendőrök állítása szerint az igazoltatásnál kiderült, hogy körözik, ő menekülni kezdett, ezért lelőtték. Vizsgálat indult, hogy valójában mi történt. Minneapolisban zavargás tört ki.","shortLead":"Egy szabálytalanul feltett légfrissítő miatt állítottak meg egy autóst, majd a rendőrök állítása szerint...","id":"20210412_minneapolis_rendorok_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9400dc6e-4750-482c-a3e0-3a8e56141ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4990acf6-ca1f-42bd-b5a9-1c1ac1163253","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_minneapolis_rendorok_usa","timestamp":"2021. április. 12. 11:04","title":"Rendőrök lőttek le Minneapolisban egy fekete férfit igazoltatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szükségállapot bevezetése óta már több mint 700 ember halt meg Mianmarban.","shortLead":"A szükségállapot bevezetése óta már több mint 700 ember halt meg Mianmarban.","id":"20210412_Holtest_csalad_Mianmar_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0db127-bf84-41be-b60b-5fc39f1dacfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_Holtest_csalad_Mianmar_hadsereg","timestamp":"2021. április. 12. 11:21","title":"Pénzt kér a megölt tüntetők családjától a holttestek visszaszolgáltatásáért a mianmari hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Egészen biztosan nem folytatható sem az, ahogy a koronavírus halottait kezeljük, sem a politika és a sajtó működése, sem az egészségüggyel kapcsolatos hazudozás.","shortLead":"Egészen biztosan nem folytatható sem az, ahogy a koronavírus halottait kezeljük, sem a politika és a sajtó működése...","id":"20210412_Cegledi_Egy_halott_csecsemorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1461ad6f-1a7c-4f38-b311-c40620df090f","keywords":null,"link":"/360/20210412_Cegledi_Egy_halott_csecsemorol","timestamp":"2021. április. 12. 17:30","title":"Ceglédi: Egy halott csecsemőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c03bd75-870e-4a1e-ba35-206cac6d7126","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi, mit pakoltak fel a Ford F-150-esre.","shortLead":"Nem semmi, mit pakoltak fel a Ford F-150-esre.","id":"20210412_Azert_Amerikaban_is_vannak_horrorkaravanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c03bd75-870e-4a1e-ba35-206cac6d7126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ce829-a6f0-4722-871b-cb2e396b76c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Azert_Amerikaban_is_vannak_horrorkaravanok","timestamp":"2021. április. 12. 12:47","title":"Amerikában is vannak mesterfokozatú horrorkaravánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66af3b58-7c00-49e9-9773-bc885cdd589d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy kormánypárti lapban arról írtak, hogy a baloldali szavazók nemcsak butábbak, hanem csúnyábbak is. Ezen felbuzdulva a Duma Aktuál saját tesztet állított össze, hogy kiderítse, miképp lehetünk egyszerre szépek és jobboldaliak. Meg szélsőségesek. Meg okosak is. ","shortLead":"Egy kormánypárti lapban arról írtak, hogy a baloldali szavazók nemcsak butábbak, hanem csúnyábbak is. Ezen felbuzdulva...","id":"20210412_Duma_Aktual_Jobboldali_szepsegteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66af3b58-7c00-49e9-9773-bc885cdd589d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabe4ffd-3ce1-495c-aaf2-d2ec43af7e61","keywords":null,"link":"/360/20210412_Duma_Aktual_Jobboldali_szepsegteszt","timestamp":"2021. április. 12. 19:00","title":"Duma Aktuál-teszt: Ha Ön jobboldali, akkor egyből szép is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5380c60-4413-4242-82fe-a1c1e8791de0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben ketten sérültek meg.","shortLead":"A balesetben ketten sérültek meg.","id":"20210411_A_HEVsineken_allt_meg_egy_felborult_auto_Csepelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5380c60-4413-4242-82fe-a1c1e8791de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b7dc40-0083-4f79-a8f3-8d10122835f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_A_HEVsineken_allt_meg_egy_felborult_auto_Csepelen","timestamp":"2021. április. 11. 16:49","title":"Felborult egy autó Csepelen, ami a baleset után a HÉV síneken állt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]