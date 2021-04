Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy közös képpel és egy emlék felidézésével vett búcsút Törőcsik Maritól Alföldi Róbert a Facebookon.","shortLead":"Egy közös képpel és egy emlék felidézésével vett búcsút Törőcsik Maritól Alföldi Róbert a Facebookon.","id":"20210416_Mari_En_nagyon_szeretem_magat__Alfoldi_Robert_ezekkel_a_szavakkal_bucsuzott_Torocsiktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7a81c8-d64e-4a2f-9d8e-ec9d987b8c86","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Mari_En_nagyon_szeretem_magat__Alfoldi_Robert_ezekkel_a_szavakkal_bucsuzott_Torocsiktol","timestamp":"2021. április. 16. 12:27","title":"„Mari! Én nagyon szeretem magát!” – Alföldi Róbert így köszönt el Törőcsiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bíróság megalapozottnak tartotta a vádemelést Matteo Salvini volt olasz belügyminiszterrel szemben, aki feltartóztatta a spanyol Open Arms civil hajót, fedélzetén 147 menekülttel - jelentették be a szicíliai Palermóban.","shortLead":"A bíróság megalapozottnak tartotta a vádemelést Matteo Salvini volt olasz belügyminiszterrel szemben, aki...","id":"20210417_Birosag_ele_allitjak_Matteo_Salvinit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4fcb9a-31b9-4e14-b579-ff33cec07eee","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_Birosag_ele_allitjak_Matteo_Salvinit","timestamp":"2021. április. 17. 18:03","title":"Bíróság elé állítják Matteo Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","shortLead":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","id":"20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0934bb77-7a38-4afd-8c42-f5bac81d1e87","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","timestamp":"2021. április. 17. 18:21","title":"Virágok, mécsesek gyűlnek Törőcsik Mari velemi házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abe79f8-c61b-479a-8da4-63c73dfc775c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egyelőre az állami koncessziók, a bírósági végrehajtók és a felszámolók ura lesz a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A kormánypárt célja ezzel is egy jövőbeli nem fideszes vezetés gyengítése.","shortLead":"Egyelőre az állami koncessziók, a bírósági végrehajtók és a felszámolók ura lesz a Szabályozott Tevékenységek...","id":"202115__koncessziok__allami_funkciok__hatalmi_machinaciok__allamkiszervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9abe79f8-c61b-479a-8da4-63c73dfc775c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118c9fe6-46af-42c6-9db7-85f95c77af67","keywords":null,"link":"/360/202115__koncessziok__allami_funkciok__hatalmi_machinaciok__allamkiszervezes","timestamp":"2021. április. 16. 11:00","title":"Vészjósló nevű hatósághoz \"szervezi ki az államot\" a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta saját kormányának tagjait is, amikor Palkovics Lászlóra bízta a Fudan Egyetem és a Diákváros megvalósításának koordinálását.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta...","id":"20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde2f9af-d86b-4b14-93f0-c1f996c86968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. április. 17. 12:31","title":"Karácsony: Saját embereit sem kíméli a kormány, hogy lakájtempóban kiszolgálja a kínai gazdasági-politikai érdekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dadb33c-1519-4065-af35-8f02ff2576a1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nyugat-angliai Bath városának legnagyobb kórházával kezdte az épületen belüli térképezést egy helyi startup, és a koronavírus-járvány közepette ez igen hasznosnak bizonyult. ","shortLead":"A nyugat-angliai Bath városának legnagyobb kórházával kezdte az épületen belüli térképezést egy helyi startup, és...","id":"202115_terkepezes_odabent_folyosoi_gondolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dadb33c-1519-4065-af35-8f02ff2576a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08787bf2-4538-47c4-9a1c-0736910239a8","keywords":null,"link":"/360/202115_terkepezes_odabent_folyosoi_gondolat","timestamp":"2021. április. 17. 13:40","title":"Most lenne csak igazán szükség az épületen belüli térképekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kijárási tilalom este 10-től reggel 5-ig érvényben marad, a maszkviselés és a távolságtartás továbbra is kötelező.","shortLead":"A kijárási tilalom este 10-től reggel 5-ig érvényben marad, a maszkviselés és a távolságtartás továbbra is kötelező.","id":"20210416_olaszorszag_tantermi_oktatas_terasz_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77462688-4124-48bd-b686-469d3ae1ad2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_olaszorszag_tantermi_oktatas_terasz_nyitas","timestamp":"2021. április. 16. 20:26","title":"Olaszországban április 26-tól újraindul a tantermi oktatás és nyitnak a teraszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7020e68-3f45-481c-ac77-cfebc6af834f","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Lassan leköszönnek teljesen a kisebb kategóriákban a gázolajos autók. Pedig, amikor egy nem is túl nagy tank gázolajjal közel ezer kilométert is el lehet autózni, akkor a hatékonyság nem lehet kérdés.","shortLead":"Lassan leköszönnek teljesen a kisebb kategóriákban a gázolajos autók. Pedig, amikor egy nem is túl nagy tank gázolajjal...","id":"20210416_Audi_A3_35_TDIteszt_a_dizel_jo_hirneve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7020e68-3f45-481c-ac77-cfebc6af834f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60abd1a2-ca26-4fab-92a2-c6bfc9f5dd9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Audi_A3_35_TDIteszt_a_dizel_jo_hirneve","timestamp":"2021. április. 17. 04:31","title":"Audi A3 35 TDI-teszt: a dízel jó hírneve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]