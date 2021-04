Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","shortLead":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","id":"20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10d76ff-1167-4edb-9a01-f60a392d46d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","timestamp":"2021. április. 22. 14:40","title":"Már a román főügyészség vizsgálja az úzvölgyi temető elfoglalásának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mivel a drukkerek a stadionon kívül voltak, sem a klubot, sem az MLSZ-t nem terheli felelősség. A rendőrség viszont eljárást indított.","shortLead":"Mivel a drukkerek a stadionon kívül voltak, sem a klubot, sem az MLSZ-t nem terheli felelősség. A rendőrség viszont...","id":"20210422_Nyomozas_ZTE_Budafok_meccs_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899da54-970a-4211-8011-cac9b6f43ac3","keywords":null,"link":"/sport/20210422_Nyomozas_ZTE_Budafok_meccs_szurkolok","timestamp":"2021. április. 22. 07:34","title":"Nyomozás indult a ZTE-Budafok meccs ügyében, amelyen véletlenül buktatták le a szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bíróság első fokon 25 ezer dollár kártérítést ítélt meg Henri Bratternek.","shortLead":"A bíróság első fokon 25 ezer dollár kártérítést ítélt meg Henri Bratternek.","id":"20210422_plagium_balazs_klari_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f438401-24a2-4e23-ae7e-9f5ac2a0745a","keywords":null,"link":"/elet/20210422_plagium_balazs_klari_per","timestamp":"2021. április. 22. 19:11","title":"Plágium miatt perli Balázs Klárit egy francia zeneszerző, az énekesnő elismerte tettét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat akarunk a világgal – mondta Vlagyimir Putyin orosz államfő évértékelő beszédében, amely néhány nappal az után hangzott el, hogy kiderült: az orosz titkosszolgálat emberei voltak azok, akik 2014-ben felrobbantottak egy csehországi fegyverraktárt. Miközben Putyin beszélt, több orosz városban is tüntettek a börtönbe zárt, egyre rosszabb egészségi állapotban lévő ellenzéki, Alekszej Navalnij mellett. Moszkvában, ahol még nem kezdődött meg a tüntetés, a rendőrök sorra veszik őrizetbe az ellenzékieket.","shortLead":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat...","id":"20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30f9791-0891-4a83-afa7-c30e785df029","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","timestamp":"2021. április. 21. 14:24","title":"Miközben Putyin fenyegetően üzent beszédében, a rendőrök elkezdték bevinni a Navalnij mellett kiállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","shortLead":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","id":"20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5bf1bd-ccf5-4f50-b82b-72cead669ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","timestamp":"2021. április. 22. 20:03","title":"Négy életképes embriót hoztak létre a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvúk megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a második gyermekét várta. ","shortLead":"A nő a második gyermekét várta. ","id":"20210421_budapest_ovono_kismama_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d30505f-cef6-46de-9270-6e5ec349357a","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_budapest_ovono_kismama_koronavirus","timestamp":"2021. április. 21. 18:43","title":"Egy budapesti óvónő volt az elhunyt koronavírusos kismama, a baba túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3ee24-88e8-46b4-aef3-3c66d167c1f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lábbilincs GPS-helyadatai alapján a rendszer azonnal riasztja a rendőrséget, ha az illető a megsérti az előírt védelmi távolságot.","shortLead":"A lábbilincs GPS-helyadatai alapján a rendszer azonnal riasztja a rendőrséget, ha az illető a megsérti az előírt...","id":"20210421_nyomkoveto_labbilincs_csaladon_beluli_eroszak_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3ee24-88e8-46b4-aef3-3c66d167c1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565632b6-9360-4ec1-b93d-dbb8d0db27e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_nyomkoveto_labbilincs_csaladon_beluli_eroszak_romania","timestamp":"2021. április. 21. 17:57","title":"Nyomkövető lábbilincset tesznek a családon belüli erőszak miatt elítéltekre Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8fc671-58e1-4588-ad87-e66b7171c8f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy vágányt használhatóvá tesznek, a másikon még akár a jövő hét végéig is tarthat a helyreállítás.","shortLead":"Egy vágányt használhatóvá tesznek, a másikon még akár a jövő hét végéig is tarthat a helyreállítás.","id":"20210422_vonat_baleset_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8fc671-58e1-4588-ad87-e66b7171c8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd60e3c-d4ed-44ec-8264-698250d2b74b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_vonat_baleset_mentes","timestamp":"2021. április. 22. 21:33","title":"Pénteken újraindulhat a forgalom az újfehértói vonatbaleset helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]