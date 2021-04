Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6982dca8-2cf8-4650-acd8-97d32bf83ae3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó mostantól újabb változatban is kínálja a típus plugin hibrid hajtásláncát. ","shortLead":"A francia gyártó mostantól újabb változatban is kínálja a típus plugin hibrid hajtásláncát. ","id":"20210426_itt_a_zold_rendszamos_uj_5ajtos_renault_megane","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6982dca8-2cf8-4650-acd8-97d32bf83ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4483e9-1770-4b12-ba1f-b26e1360f321","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_itt_a_zold_rendszamos_uj_5ajtos_renault_megane","timestamp":"2021. április. 26. 11:21","title":"Itt a zöld rendszámos, 5-ajtós új Renault Megane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6222698-41b9-4649-8531-eb55e3b3d56f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Horizon nevű vállalati rendszer olyannyira rossz volt, hogy még az ártatlanokat is korruptnak bélyegezte.","shortLead":"A Horizon nevű vállalati rendszer olyannyira rossz volt, hogy még az ártatlanokat is korruptnak bélyegezte.","id":"20210426_horizon_szoftverhiba_posta_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6222698-41b9-4649-8531-eb55e3b3d56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53dd13-5ea9-4a15-a7fb-3093b9ea8605","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_horizon_szoftverhiba_posta_borton","timestamp":"2021. április. 26. 08:37","title":"Postai dolgozók kerültek börtönbe egy súlyos szoftverhiba miatt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ea4955-76ea-4433-98ea-984428a6f9e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt nem árulják el, hogy a beutazó mely európai országon keresztül érkezett Svájcba.","shortLead":"Azt nem árulják el, hogy a beutazó mely európai országon keresztül érkezett Svájcba.","id":"20210425_Kimutattak_a_koronavirus_indiai_mutansat_Svajcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ea4955-76ea-4433-98ea-984428a6f9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb714991-c32d-42ab-b15f-cfa6300529d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Kimutattak_a_koronavirus_indiai_mutansat_Svajcban","timestamp":"2021. április. 25. 13:52","title":"Kimutatták a koronavírus indiai mutációját Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek maximális merülési mélysége 500 méter. ","shortLead":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek...","id":"20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e435d7-0a49-4f9b-a372-9d8ff8e57496","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","timestamp":"2021. április. 25. 09:57","title":"Megtalálták az indonéz hadsereg eltűnt tengeralattjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","shortLead":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","id":"20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08ce0b6-65f1-4de3-9067-fef52ec600cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","timestamp":"2021. április. 25. 09:09","title":"Szlovéniában hétfőn nyitnak a szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban a jövőben változhat.","shortLead":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban...","id":"20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dce33bb-6684-4888-a8df-5541e8955d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","timestamp":"2021. április. 26. 17:03","title":"Jöhetnek a 24 óra után eltűnő üzenetek a WhatsApp-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már nemcsak a kritikus infrastruktúrát üzemeltető munkatársaik kaphatják meg az oltást, hanem valamennyi dolgozó.","shortLead":"Már nemcsak a kritikus infrastruktúrát üzemeltető munkatársaik kaphatják meg az oltást, hanem valamennyi dolgozó.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_mol_vedooltas_sinopharm_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a575b5e-726e-4938-976b-fe19496e84c1","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_koronavirus_jarvany_mol_vedooltas_sinopharm_vakcina","timestamp":"2021. április. 26. 16:09","title":"A Mol minden dolgozójának felajánlja a Sinopharm vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","shortLead":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","id":"20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81839816-d745-4e34-80c6-4c31c0740753","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","timestamp":"2021. április. 25. 20:27","title":"Infosztrájkot tartottak az egyetemi átalakítás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]