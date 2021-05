Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló jeleket\" tapasztaltak a 35 éve balesetet szenvedett csernobili 4. reaktor romjai alatt. A téma elég \"nagyot ment\" a sajtóban, nézzünk kicsit utána, miről is van szó. Röviden: a hír és a megnövekedett kockázat igaz, csak egy kicsit másként, és nem egy friss esemény által.","shortLead":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló...","id":"20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e86bc9-9bf6-4fa3-b847-384480028248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","timestamp":"2021. május. 13. 16:33","title":"Mi zajlik most Csernobilban? Nem jó, de nem is tragikus – Aszódi Attila elemzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8437c2-3332-4227-a5ca-1490131c5a86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy szebb, jobb legyen a hvg.hu, ahhoz ön is hozzájárulhat, ha kitölti mindössze négy rövid kérdésből álló kérdőívünket.","shortLead":"Hogy szebb, jobb legyen a hvg.hu, ahhoz ön is hozzájárulhat, ha kitölti mindössze négy rövid kérdésből álló...","id":"20210513_mobilhasznalat_kerdoiv_havi_mobilinternetes_keret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca8437c2-3332-4227-a5ca-1490131c5a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2955cd81-9c06-4696-89ea-0a326188ab99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_mobilhasznalat_kerdoiv_havi_mobilinternetes_keret","timestamp":"2021. május. 13. 19:33","title":"Árulja el nekünk pár kattintással: mennyi mobilnetet használ egy hónapban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon. Tudja ezt a Fidesz is, akadályozza, ahol éri. De az ellenzéki oldalon sem erőltetik az országos selejtezőt, inkább beállnának a bakival induló Karácsony Gergely mögé.","shortLead":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon...","id":"202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436be56-63ac-463a-9c4d-34ea6ad62dfe","keywords":null,"link":"/360/202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","timestamp":"2021. május. 13. 06:30","title":"Előválasztásból show-mérkőzés: mindenki indul, de Karácsony nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","shortLead":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","id":"20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccafbd-6ed7-41eb-89f9-984ca6579572","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 13. 09:28","title":"Márki-Zay Pétert támogatja a Momentum képviselőjelöltként az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3205b4e-79d7-430b-a50a-b384d72189ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves korában meghalt Spencer Silver; az ő találmánya tette lehetővé, hogy a színes post-it cetlik mindenféle felületekre ragadjanak. Halálhírét a ragasztót gyártó 3M nevű vállalat tette közzé.","shortLead":"80 éves korában meghalt Spencer Silver; az ő találmánya tette lehetővé, hogy a színes post-it cetlik mindenféle...","id":"20210514_Meghalt_a_ferfi_aki_nelkul_ma_mashogy_nezne_ki_az_irodank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3205b4e-79d7-430b-a50a-b384d72189ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8e5bb2-cbae-4067-9ddd-a9c8118588b7","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Meghalt_a_ferfi_aki_nelkul_ma_mashogy_nezne_ki_az_irodank","timestamp":"2021. május. 14. 09:57","title":"Meghalt a férfi, aki feltalálta a post-it cetlit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rákszűréssel egyértelműen ki lehet mutatni korán a daganatot, de egyik, a kutatásban tesztelt szűrési megközelítés sem ment meg életeket. Vagyis az életek megmentéséhez jobb szűrési tesztekre van szükség. ","shortLead":"A rákszűréssel egyértelműen ki lehet mutatni korán a daganatot, de egyik, a kutatásban tesztelt szűrési megközelítés...","id":"20210514_A_petefeszekrak_szuresevel_nem_sikerult_csokkenteni_az_elhalalozast_egy_brit_kutatasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dc9cac-02b4-4d6d-bc1c-60c2a42cadbe","keywords":null,"link":"/elet/20210514_A_petefeszekrak_szuresevel_nem_sikerult_csokkenteni_az_elhalalozast_egy_brit_kutatasban","timestamp":"2021. május. 14. 09:43","title":"Szűréssel sem sikerült csökkenteni a petefészekrák miatti elhalálozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be15893c-1729-4664-9c4d-2b421641a138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind több a bizonyíték arra, hogy az Apple tényleg nem akar senkitől sem függeni. Nem véletlen, hogy nemcsak házon belüli lapkakészleten, hanem saját 5G modemen is dolgozik, és immár azt is sejteni lehet, mikor rukkol majd ki vele.","shortLead":"Mind több a bizonyíték arra, hogy az Apple tényleg nem akar senkitől sem függeni. Nem véletlen, hogy nemcsak házon...","id":"20210514_apple_5g_modem_iphone_qualcomm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be15893c-1729-4664-9c4d-2b421641a138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55da9dc6-209b-4954-92a9-6e08ca6a3035","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_apple_5g_modem_iphone_qualcomm","timestamp":"2021. május. 14. 14:03","title":"Saját modemre válthat az iPhone-okban az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is sejteni.","shortLead":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is...","id":"20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df36649-9ff5-4dad-83d9-9647867a6ec0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2021. május. 13. 16:03","title":"Lefaraghatja az árat a Samsung, olcsóbb lehet a tavalyi modellnél a Galaxy Z Flip 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]