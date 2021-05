Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében. Megszűnik az ingyenes parkolás. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében. Megszűnik az ingyenes...","id":"20210519_Radar360_Megint_akadalyoztuk_az_EUt_pedig_13_millio_euro_johet_Brusszelbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a783719-f443-4fdf-af9b-47601a6435b8","keywords":null,"link":"/360/20210519_Radar360_Megint_akadalyoztuk_az_EUt_pedig_13_millio_euro_johet_Brusszelbol","timestamp":"2021. május. 19. 08:02","title":"Radar360: Megint akadályoztuk az EU-t, pedig 13 millió euró jöhet Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","id":"20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5a280-be22-4bc5-8adf-7e56515d7269","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 15:29","title":"Világgazdaság: Ötmillió beoltott után lesz vége az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben – állítják egészségügyi források. Miközben Pintér Sándor belügyminiszter kezében egyre nagyobb hatalom koncentrálódik, Kásler Miklós is szeretné visszaszerezni a döntési jogát, ehhez azonban nem a legjobb módszert választotta, sőt még a miniszterhez lojális érintettek is meglehetősen hűvösen fogadták az Emmi utasítását.","shortLead":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben –...","id":"20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2d47b-7a14-40ab-a179-6aa70e005a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2021. május. 18. 14:30","title":"Kásler és Pintér harcáról szólhat az Emmi váratlan körlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2,3 százalékos GDP-esést mért a KSH 2021 első három hónapjában. 2020 végéhez képest így is nőtt a gazdaság teljesítménye.","shortLead":"2,3 százalékos GDP-esést mért a KSH 2021 első három hónapjában. 2020 végéhez képest így is nőtt a gazdaság...","id":"20210518_GDP_csokkenes_recesszio_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c49dc1-779b-4bc7-ae16-fc4533a27842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_GDP_csokkenes_recesszio_ksh","timestamp":"2021. május. 18. 09:00","title":"Nem tudta elkerülni az újabb GDP-csökkenést a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ryan Graves hadnagyként szolgált a haditengerészet kötelékében. Azt mondta: egy időben annyi furcsa tárgyat láttak repülni, hogy szinte természetesnek vették őket.","shortLead":"Ryan Graves hadnagyként szolgált a haditengerészet kötelékében. Azt mondta: egy időben annyi furcsa tárgyat láttak...","id":"20210519_haditengereszet_ufo_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515d2e26-167b-457f-a080-5f95f68a4c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_haditengereszet_ufo_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2021. május. 19. 09:33","title":"Egy volt haditengerész állítja, éveken át látott különös dolgokat az égen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon jó eredmények születtek abban a spanyol kutatásban, amelyben kombinálták az oltóanyagokat.","shortLead":"Nagyon jó eredmények születtek abban a spanyol kutatásban, amelyben kombinálták az oltóanyagokat.","id":"20210518_antitest_astrazeneca_pfizer_oltas_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faf680a-3c36-4ada-bf5c-2c65ded3ac31","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_antitest_astrazeneca_pfizer_oltas_kutatas","timestamp":"2021. május. 18. 19:20","title":"Hétszeresére nőtt az antitestek száma, ha AstraZeneca-vakcina után másodszorra Pfizert adtak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db3cee0-f50a-4680-a72c-11fdb76e4d79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eladó a Corvette Callaway SledgeHammer, amely a 1988-ban megdöntötte a sorozatgyártású járművek sebességrekordját. ","shortLead":"Eladó a Corvette Callaway SledgeHammer, amely a 1988-ban megdöntötte a sorozatgyártású járművek sebességrekordját. ","id":"20210518_Elado_a_Kalapacs_Corvette_ami_anno_410_kmhs_tempora_is_kepes_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3db3cee0-f50a-4680-a72c-11fdb76e4d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80720505-69be-4850-82f4-e1d33aae13d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Elado_a_Kalapacs_Corvette_ami_anno_410_kmhs_tempora_is_kepes_volt","timestamp":"2021. május. 19. 04:16","title":"Eladó a „Kalapács” Corvette, ami anno 410 km/h-s tempóra is képes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d366c50-537a-4ff3-885a-f5801cd23266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvényt csak az intézmények nyitott, épületen kívüli területein lehet megtartani.","shortLead":"A rendezvényt csak az intézmények nyitott, épületen kívüli területein lehet megtartani.","id":"20210518_ballagas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d366c50-537a-4ff3-885a-f5801cd23266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccedbf0-9441-4dc3-9488-f0ce1c0029c3","keywords":null,"link":"/elet/20210518_ballagas","timestamp":"2021. május. 18. 07:15","title":"Május 25-e után lehet ballagásokat szervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]