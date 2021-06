Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbiakhoz hasonlóan ismét 3 hétre módosul a vakcina második oltásának ideje.","shortLead":"A korábbiakhoz hasonlóan ismét 3 hétre módosul a vakcina második oltásának ideje.","id":"20210618_pfizer_vakcina_oltas_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5a874-2bf6-4d40-b936-6f140868143d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_pfizer_vakcina_oltas_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 18. 16:03","title":"Változást jelentett be a Pfizer oltásánál az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cf733e-89d1-4e74-ad58-51792e420cf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermek összeütközött egy másik, szemből érkező gyermekkel. Napokig küzdöttek érte, de nem tudták megmenteni.","shortLead":"A gyermek összeütközött egy másik, szemből érkező gyermekkel. Napokig küzdöttek érte, de nem tudták megmenteni.","id":"20210617_motocross_monor_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27cf733e-89d1-4e74-ad58-51792e420cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26848ad5-29c0-424c-8267-6bd12b163253","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_motocross_monor_baleset","timestamp":"2021. június. 17. 19:30","title":"Meghalt a 9 éves fiú, aki múlt hétvégén szenvedett balesetet a monori motocross-pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3402d-8d74-415c-8b0b-05ca2e24cc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy év próbára bocsátotta Szikszai Pétert és Toót-Holló Tamást.","shortLead":"A bíróság egy év próbára bocsátotta Szikszai Pétert és Toót-Holló Tamást.","id":"20210617_Magyar_Nemzet_szerzo_foszerkeszto_Szabo_Timea_alnev_cikk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3402d-8d74-415c-8b0b-05ca2e24cc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5306a7-7142-449c-bad4-37f375abe204","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Magyar_Nemzet_szerzo_foszerkeszto_Szabo_Timea_alnev_cikk","timestamp":"2021. június. 17. 12:08","title":"Elítélték a Magyar Nemzet szerzőjét és főszerkesztőjét a Szabó Tímeáról szóló cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő hosszabb közleményben reagált a törvény ért kritikákra. „A liberális gőzhengerek ismét elindultak Magyarország ellen” – írta.","shortLead":"A kormányfő hosszabb közleményben reagált a törvény ért kritikákra. „A liberális gőzhengerek ismét elindultak...","id":"20210617_orban_viktor_homofobtorveny_pedofilia_homoszexualitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4366cc7-376e-4828-9896-63ec063c0e67","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_orban_viktor_homofobtorveny_pedofilia_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 17. 16:55","title":"Orbán a melegellenes törvény védelmére kelt, szerinte semmilyen európai jogszabályba nem ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5d315b-355f-432a-b7b4-f422b44b8df1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugandában már annyi a koronavírusos beteg, hogy elfogyott az oxigén. Ott, és 13 másik afrikai országban is terjed az indiai vírusmutáns.","shortLead":"Ugandában már annyi a koronavírusos beteg, hogy elfogyott az oxigén. Ott, és 13 másik afrikai országban is terjed...","id":"20210618_afrika_koronavirus_vedooltas_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b5d315b-355f-432a-b7b4-f422b44b8df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc993249-3ce1-450a-8863-8fc0b4aabb98","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_afrika_koronavirus_vedooltas_who","timestamp":"2021. június. 18. 21:55","title":"A lakosság egy százaléka kapott eddig oltást Afrikában, a legrosszabbra számít a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d3cbfd-099a-48c9-8e34-050bb7b4a52c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Fraunhofer Intézet által fejlesztett drón nagy segítség lehet a mentőegységek számára.","shortLead":"A német Fraunhofer Intézet által fejlesztett drón nagy segítség lehet a mentőegységek számára.","id":"20210618_emberi_sikitas_segitsegnyujtas_hangfelismeres_dron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24d3cbfd-099a-48c9-8e34-050bb7b4a52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaca495a-c7f4-4edf-a620-15c348f0da1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_emberi_sikitas_segitsegnyujtas_hangfelismeres_dron","timestamp":"2021. június. 18. 08:33","title":"Már a kiabálást is felismeri a drón, és tűpontosan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f1265c-36b7-40fa-aa7c-f6226878c619","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia válogatott már várja a szombati meccset, ahol telt ház előtt léphetnek pályára.","shortLead":"A francia válogatott már várja a szombati meccset, ahol telt ház előtt léphetnek pályára.","id":"20210617_raphael_varane_franciaorszag_foci_eb_euro_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f1265c-36b7-40fa-aa7c-f6226878c619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13afe58-0fd2-4305-8807-b5c983ed837f","keywords":null,"link":"/sport/20210617_raphael_varane_franciaorszag_foci_eb_euro_2020","timestamp":"2021. június. 17. 12:14","title":"Párharcokban veszélyesnek tartja a magyar támadókat a francia hátvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626b8e16-1e1f-4856-b48f-24f23e3590e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megdőlni látszik egy, a kilencvenes évek eleje óta emlegetett hipotézis a baráti kapcsolatok még kezelhetőnek tartott számáról. Igaz, ennyi idő alatt a világ is sokat változott.","shortLead":"Megdőlni látszik egy, a kilencvenes évek eleje óta emlegetett hipotézis a baráti kapcsolatok még kezelhetőnek tartott...","id":"20210617_sved_kutatas_dunbar_szam_modositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626b8e16-1e1f-4856-b48f-24f23e3590e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf54f95-bb81-40f2-b9b9-9530fed7ff2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_sved_kutatas_dunbar_szam_modositasa","timestamp":"2021. június. 17. 12:03","title":"30 éve úgy tartják, 150 igazán jó ismerősünk lehet – de úgy tűnik, több is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]