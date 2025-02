Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pánczél Kevin 2013 óta játszott az egyesület színeiben.","shortLead":"Pánczél Kevin 2013 óta játszott az egyesület színeiben.","id":"20250203_Autobalesetben-elhunyt-a-Gyongyos-kezicsapatanak-20-eves-kapusa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"4b10f831-e1ba-4c3e-a711-c9818b6d50c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Autobalesetben-elhunyt-a-Gyongyos-kezicsapatanak-20-eves-kapusa","timestamp":"2025. február. 03. 21:29","title":"Autóbalesetben elhunyt a Gyöngyös kézicsapatának 20 éves kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1872f69e-6e0d-401d-a9fd-d2f50275d9ba","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elképesztő formájú Renault Filante Record nem a leggyorsabb, hanem a leghatékonyabb szeretne lenni az elektromos járgányok között.","shortLead":"Az elképesztő formájú Renault Filante Record nem a leggyorsabb, hanem a leghatékonyabb szeretne lenni az elektromos...","id":"20250204_brutalis-dizajn-orult-hatekonysag-megneztuk-a-renault-filante-record-z41-uj-rekorder-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1872f69e-6e0d-401d-a9fd-d2f50275d9ba.jpg","index":0,"item":"d746bf9d-1a52-43fe-b290-58f743c86dd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_brutalis-dizajn-orult-hatekonysag-megneztuk-a-renault-filante-record-z41-uj-rekorder-auto","timestamp":"2025. február. 04. 17:49","title":"Brutális dizájn, őrült hatékonyság: megnéztük a Renault új rekorder autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kénsavat és hypót öntöttek össze és ettől mérgező anyag került a levegőbe.","shortLead":"Kénsavat és hypót öntöttek össze és ettől mérgező anyag került a levegőbe.","id":"20250205_mergezo-anyag-pesterzsebeti-uszoda-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"d8726de7-82f8-4429-b134-67f7ebe10df1","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_mergezo-anyag-pesterzsebeti-uszoda-serules","timestamp":"2025. február. 05. 16:23","title":"Mérgező anyag miatt kiürítették a pesterzsébeti uszodát, ketten kórházba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült Államok valószínűleg elkerülné a recessziót.","shortLead":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült...","id":"20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"4462d47b-82c3-4f50-8341-e279fd7de824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","timestamp":"2025. február. 03. 20:14","title":"Recessziót okozhatnak Kanadában és Mexikóban az amerikai vámok, az euróövezetre viszont jóval kisebb hatásuk lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt amerikai elnök egyelőre nem sokat árult el arról, hogy mihez akar kezdeni a hivatalból való távozása után.","shortLead":"A volt amerikai elnök egyelőre nem sokat árult el arról, hogy mihez akar kezdeni a hivatalból való távozása után.","id":"20250204_joe-biden-muveszeti-ugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"ed8bca71-ba86-426e-802c-977c2b1d0cbe","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_joe-biden-muveszeti-ugynokseg","timestamp":"2025. február. 04. 16:17","title":"Joe Biden leszerződött egy művészeti ügynökséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kétezer amerikai katona állomásozik jelenleg Szíriában, a szakértők szerint, ha elhagyják az országot, akkor a kurdok magukra maradnak az ISIS-börtönökkel.","shortLead":"Kétezer amerikai katona állomásozik jelenleg Szíriában, a szakértők szerint, ha elhagyják az országot, akkor a kurdok...","id":"20250205_pentagon-sziria-terroristak-amerikai-csapatok-kivonas-tervek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891.jpg","index":0,"item":"956f19fa-6620-4136-8a2c-9d221e174d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_pentagon-sziria-terroristak-amerikai-csapatok-kivonas-tervek","timestamp":"2025. február. 05. 14:31","title":"A terroristák ellen harcoló amerikai csapatok kivonását tervezi a Pentagon Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6988d70-62c4-4f3d-a3e3-a3c9915fe382","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai XDown egy könnyen bevethető drónt fejlesztett, ami képes csapást mérni a páncélozott járművekre, de felderítésre is alkalmas.","shortLead":"Az amerikai XDown egy könnyen bevethető drónt fejlesztett, ami képes csapást mérni a páncélozott járművekre, de...","id":"20250204_xdown-psk-amerikai-kamikaze-dron-focilabda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6988d70-62c4-4f3d-a3e3-a3c9915fe382.jpg","index":0,"item":"a34ff4bd-2c23-4d79-8fab-1e6478c41e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_xdown-psk-amerikai-kamikaze-dron-focilabda","timestamp":"2025. február. 04. 17:03","title":"250 km/h-val repül: csak el kell dobni az újfajta kamikaze drónt, ami olyan, mint egy focilabda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állampapírvagyon jelentős része egy szűk kör kezében van, ők viszont jó eséllyel új befektetés után nézhetnek, ha gyengül a forint az euróval szemben.","shortLead":"Az állampapírvagyon jelentős része egy szűk kör kezében van, ők viszont jó eséllyel új befektetés után nézhetnek, ha...","id":"20250204_allampapir-forint-arfolyam-blochamps","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"9fcb7f4e-2e3a-4a97-a5bb-902221ea2a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_allampapir-forint-arfolyam-blochamps","timestamp":"2025. február. 04. 09:48","title":"A forintárfolyamtól függ, hogy érdemes-e kitartani az állampapír mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]