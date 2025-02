Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"384056a7-a3d9-402c-bc26-6f26321f0187","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"Japánon az ezredforduló után hatalmasodott el a kabalaőrület.","shortLead":"Japánon az ezredforduló után hatalmasodott el a kabalaőrület.","id":"20250206_kabala-japan-cukisag-kawaii-oszaka-vilagkiallitas-miska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/384056a7-a3d9-402c-bc26-6f26321f0187.jpg","index":0,"item":"1b51956d-9cb2-498f-bf64-41ba650dd9fb","keywords":null,"link":"/elet/20250206_kabala-japan-cukisag-kawaii-oszaka-vilagkiallitas-miska","timestamp":"2025. február. 06. 04:31","title":"A magyar pavilon miskakancsója a kanyarban sincs a dilis japán kabalákhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kivásárlás után még évekig folytatta függönybizniszét a cég, majd tavaly decemberben nyomtalanul eltűnt – épp azelőtt, hogy a telket felvásárló vállalkozás Habony Árpádhoz került volna.","shortLead":"A kivásárlás után még évekig folytatta függönybizniszét a cég, majd tavaly decemberben nyomtalanul eltűnt – épp...","id":"20250204_rakosrendezo-minidubaj-habony-arpad-fuggony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"64b46c0b-7955-4764-a474-6c8b738e864c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_rakosrendezo-minidubaj-habony-arpad-fuggony","timestamp":"2025. február. 04. 12:34","title":"Egyszer csak megjelentek Habonyék, és kivásárolták egy családi cég alól a telket – most ez ér nekik elővásárlási jogot Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99845af6-8f6e-4d27-ba7f-5ecf60e4a344","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pénteken nyílik meg az Embertelen tervezés című kiállítás a Millenárison. Az Állítsuk meg a Gyilkos Robotokat kampány együttműködésével megszervezett tárlat mellé panelbeszélgetés is kapcsolódik.","shortLead":"Pénteken nyílik meg az Embertelen tervezés című kiállítás a Millenárison. Az Állítsuk meg a Gyilkos Robotokat kampány...","id":"20250204_embertelen-tervezes-kiallitas-gyilkos-robotok-digitalis-dehumanizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99845af6-8f6e-4d27-ba7f-5ecf60e4a344.jpg","index":0,"item":"b7661dc2-52e0-4f86-bed4-c4914895e763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_embertelen-tervezes-kiallitas-gyilkos-robotok-digitalis-dehumanizacio","timestamp":"2025. február. 04. 09:46","title":"Embertelen tervezés: hova vezet a digitális dehumanizáció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bayer szerint, ha a demonstráció után bármilyen kormánypárti szereplőnek peres ügye lesz, és olyan bíró fogja azt tárgyalni, aki tüntetett, akkor elfogultságot kell jelenteni.","shortLead":"Bayer szerint, ha a demonstráció után bármilyen kormánypárti szereplőnek peres ügye lesz, és olyan bíró fogja azt...","id":"20250205_bayer-zsolt-lista-biro-februar-22-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"dde0b5d6-aae8-4fe2-806e-b165db365497","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_bayer-zsolt-lista-biro-februar-22-tuntetes","timestamp":"2025. február. 05. 19:14","title":"Bayer Zsolt listázná azokat a bírókat, akik részt vesznek a február 22-i tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra készülnek, amelyben egy orosz–magyar oligarcha is érdekelt. A helyiek petícióznak és tüntetni készülnek, de óriási az ellenszél. ","shortLead":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra...","id":"20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"4c74a19e-3a82-4613-8c15-8a4957ab49ad","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","timestamp":"2025. február. 05. 15:00","title":"Sukoró kettő, NER-módra: szinte bármit építhet a tó partjára egy orosz–magyar oligarcha érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című filmjével hétfőn elindult a 44. Magyar Filmszemle. Árnyékot vet a filmünnepre, hogy a szervezők árokbetemetési szándéka meghiúsult.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című...","id":"20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57.jpg","index":0,"item":"c5f3788b-3033-4027-9c49-d842cb4e0487","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 12:22","title":"A Most vagy soha!-ért Kínában érdeklődnek, a független magyar filmekért pedig a Corvin moziban – Elindult a Filmszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c33a909-d2e6-42f6-95aa-64f8f7a99f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szalkszentmártoni mellékhelyiség falai fából készültek, rajtuk az elmaradhatatlan műanyag fóliába csomagolt felirat hirdeti, hogy MÉG NEM ÜZEMEL.","shortLead":"A szalkszentmártoni mellékhelyiség falai fából készültek, rajtuk az elmaradhatatlan műanyag fóliába csomagolt felirat...","id":"20250205_32-millio-forintert-epitettek-nyilvanos-WC-t-Bacs-Kiskun-megyeben-szalkszentmarton-hadhazy-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c33a909-d2e6-42f6-95aa-64f8f7a99f56.jpg","index":0,"item":"553506ca-e968-4bd8-890b-5826ba77e2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_32-millio-forintert-epitettek-nyilvanos-WC-t-Bacs-Kiskun-megyeben-szalkszentmarton-hadhazy-akos","timestamp":"2025. február. 05. 10:52","title":"Hadházy bemutatja: 32 milliónyi uniós pénzt költöttek egy nyilvános WC-re Szalkszentmártonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kutatók szerint a kormánynak azokat az ágazatokat kellene támogatnia, amelyekben a magyar cégek az exportképesek, ehelyett viszont kiszolgáltatottá teszik a hazai gazdaságot a multik által uralt ágazatoknak.","shortLead":"A kutatók szerint a kormánynak azokat az ágazatokat kellene támogatnia, amelyekben a magyar cégek az exportképesek...","id":"20250204_gki-export-import-feldogozoipar-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"c21c6404-1f9b-4a95-9903-41ca6b40411c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_gki-export-import-feldogozoipar-kkv","timestamp":"2025. február. 04. 08:43","title":"GKI: 5 forintnyi exportbevételből 4 külföldi tulajdonoshoz kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]