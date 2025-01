Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét, nem sokkal azután, hogy éppen Rogán Antal propagandagépezetét kezdte vizsgálni. Mindez akkor történik, amikor Orbán Viktor a Brüsszel elleni támadás második fázisát hirdette meg. ","shortLead":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét...","id":"20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4.jpg","index":0,"item":"ff4f986b-5489-4207-b1c1-4252eb96899e","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","timestamp":"2025. január. 22. 06:30","title":"Belső aknamunka vezethetett az Integritás Hatóság elnökének meggyanúsításához, de van egy ok, amiért nagyon is kapóra jön a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91301d5a-4545-4c0e-bc1c-762ed2d3685b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb adatok szerint 257 budapesti és 30 vidéki iskolába küldtek fenyegető e-mailt. Az ORFK tájékoztatása szerint a rendőrök minden érintett épületet ellenőriztek, de robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt sehol sem találtak.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint 257 budapesti és 30 vidéki iskolába küldtek fenyegető e-mailt. Az ORFK tájékoztatása...","id":"20250123_bombariado_rendorseg_sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91301d5a-4545-4c0e-bc1c-762ed2d3685b.jpg","index":0,"item":"e48b32e2-927d-4d55-87d3-491044c9a334","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_bombariado_rendorseg_sajtotajekoztato","timestamp":"2025. január. 23. 13:22","title":"Bombariadók: 287 oktatási intézménybe érkezett fenyegető e-mail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók új, eddig nem ismert mellékhatásait tárták fel az a cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógyszereknek, mint amilyen például az Ozempic is. Ezek között pozitívakat és negatívakat is találni.","shortLead":"Amerikai kutatók új, eddig nem ismert mellékhatásait tárták fel az a cukorbetegség kezelésére kifejlesztett...","id":"20250122_szemaglutid-ozempic-fogyokura-gyogyszer-injekcio-mellekhatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c.jpg","index":0,"item":"0f1880ec-4e81-4118-950e-27dcdb1cacff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_szemaglutid-ozempic-fogyokura-gyogyszer-injekcio-mellekhatas","timestamp":"2025. január. 22. 13:05","title":"Kiderült, milyen mellékhatásai vannak a mostanában mindenkit lefogyasztó csodainjekciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b824d08a-2281-4894-9041-4e5e74a48565","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar külügy, valamint kikölcsönözhető kampányguruként Habony Árpád összeszokott unortodox csapatának Grúziától Argentínán át az afrikai államokig az a célja, hogy – magyar adófizetői pénzből – Orbánék ideológiai testvéreit erősítsék. A politikai machinációval azonban nem képes minden célját elérni a Fidesz.","shortLead":"A magyar külügy, valamint kikölcsönözhető kampányguruként Habony Árpád összeszokott unortodox csapatának Grúziától...","id":"20250123_hvg-kolcsonguru-visszajar-habony-szijjarto-gruzia-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b824d08a-2281-4894-9041-4e5e74a48565.jpg","index":0,"item":"ed69f52f-35f5-48dc-a42a-f3ff472b2c5f","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-kolcsonguru-visszajar-habony-szijjarto-gruzia-kampany","timestamp":"2025. január. 23. 06:30","title":"A Habony-művek machinációi Grúziától Amerikáig: felforgatás, befolyás és anyagi haszonszerzés a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radnai Márk ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy szerinte tehetséges a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"Radnai Márk ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy szerinte tehetséges a Tisza Párt elnöke.","id":"20250122_magyar-peter-radnai-mark-hangfelvetel-vogel-evelin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"36579b14-6771-4cb2-a3d8-c952bb15279d","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_magyar-peter-radnai-mark-hangfelvetel-vogel-evelin","timestamp":"2025. január. 22. 12:33","title":"Magyar Péter kiállt pártja alelnöke mellett, aki egy hangfelvételen azt mondta róla: a szülei nem tanították meg szeretni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae9efce-5951-4ea8-8c8e-f483810b00d0","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"Orbán Viktor több hangszeren játszik, hogy Trump odafigyeljen rá. Gyürk Andrást, a miniszterelnök egyik fontos háttéremberét Andy Harris képviselő épp Donald Trump beiktatásakor hívta meg az Egyesült Államokba. Harris a képviselőház ultra-konzervatív képviselői csoportjának a vezetője, befolyásos figura Washingtonban, aki ukrán és magyar felmenőkkel is bír.","shortLead":"Orbán Viktor több hangszeren játszik, hogy Trump odafigyeljen rá. Gyürk Andrást, a miniszterelnök egyik fontos...","id":"20250122_Ukran-magyar-szarmazasu-befolyasos-kepviselo-meghivasara-ment-a-Fidesz-kampanystrategaja-Trump-beiktatasakor-Amerikaba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae9efce-5951-4ea8-8c8e-f483810b00d0.jpg","index":0,"item":"e5ed40bc-1c74-4f63-9848-00329e99b618","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Ukran-magyar-szarmazasu-befolyasos-kepviselo-meghivasara-ment-a-Fidesz-kampanystrategaja-Trump-beiktatasakor-Amerikaba-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 13:15","title":"Ukrán-magyar származású, befolyásos képviselő meghívására ment a Fidesz kampánystratégája Trump beiktatásakor Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nettó átlagkereset kedvezményekkel és prémiumokkal együtt 478 ezer forintra jött ki.","shortLead":"A nettó átlagkereset kedvezményekkel és prémiumokkal együtt 478 ezer forintra jött ki.","id":"20250123_Kozel-700-ezer-forint-volt-a-brutto-atlagkereset-tavaly-novemberben-a-KSH-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"cd86838b-6cba-4d16-9bb0-956635aa1dd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Kozel-700-ezer-forint-volt-a-brutto-atlagkereset-tavaly-novemberben-a-KSH-szerint","timestamp":"2025. január. 23. 08:30","title":"Közel 700 ezer forint volt a bruttó átlagkereset tavaly novemberben a KSH szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"491e6a87-b19e-4373-aabe-fb340c484149","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","timestamp":"2025. január. 23. 17:04","title":"Az ÁSZ szerint nem időszerű az Integritás Hatóság elnökének felmentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]