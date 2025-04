Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d7662f2-c63c-4348-a483-070ca4181b72","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lemezt Steve Mackey, a 2023 márciusában 56 évesen elhunyt basszusgitárosuk emlékének ajánlják.","shortLead":"A lemezt Steve Mackey, a 2023 márciusában 56 évesen elhunyt basszusgitárosuk emlékének ajánlják.","id":"20250410_Pulp-uj-album-24-ev-utan-More-turne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d7662f2-c63c-4348-a483-070ca4181b72.jpg","index":0,"item":"8f47fcc1-85a8-4011-998a-3926244ef09f","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Pulp-uj-album-24-ev-utan-More-turne","timestamp":"2025. április. 10. 16:06","title":"24 év után új albummal jelentkezik a Pulp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Miután Trump arra buzdította az embereket, hogy vegyenek médiacége részvényeiből, olyan bejelentést tett, ami szárnyakat adott az árfolyamnak.","shortLead":"Miután Trump arra buzdította az embereket, hogy vegyenek médiacége részvényeiből, olyan bejelentést tett, ami...","id":"20250410_trump-vamhaboru-bennfentes-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"0fc570fe-85e5-4485-a7e8-49c0ed6bdc85","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_trump-vamhaboru-bennfentes-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 10. 12:00","title":"Gyanús, hogy Trump a vámjojózás közben bennfentes kereskedés bűnrészese lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3285db-f452-4f4e-91a3-382a585effc3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A romániai ügyészség már vizsgálódik a vádak alapján. ","shortLead":"A romániai ügyészség már vizsgálódik a vádak alapján. ","id":"20250410_Jean-Claude-Van-Damme-emberkereskedelem-aldozatok-szexualis-kapcsolat-kizsakmanyolas-Romania-buntetoeljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e3285db-f452-4f4e-91a3-382a585effc3.jpg","index":0,"item":"42855f16-f16c-4ae8-ba55-f68886e52d10","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Jean-Claude-Van-Damme-emberkereskedelem-aldozatok-szexualis-kapcsolat-kizsakmanyolas-Romania-buntetoeljaras","timestamp":"2025. április. 10. 13:09","title":"Jean-Claude Van Damme kizsákmányolt román nőket kaphatott „ajándékba” emberkereskedőktől, a sztár mindent tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85167b36-c133-4c17-ae1b-e9c12d5a28f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"14 forinttal ér kevesebbet a dollár, mint a hét elején, az amerikai kötvények hozama 2001 óta nem látott mértékben emelkedett, ami azt jelenti, hogy menekülnek a befektetők az amerikai eszközökből.","shortLead":"14 forinttal ér kevesebbet a dollár, mint a hét elején, az amerikai kötvények hozama 2001 óta nem látott mértékben...","id":"20250411_Szarnyal-az-arany-es-a-frank-arfolyama-zuhan-a-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85167b36-c133-4c17-ae1b-e9c12d5a28f9.jpg","index":0,"item":"8deaf0d4-b732-4fdb-bac3-9bf1aa8764d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Szarnyal-az-arany-es-a-frank-arfolyama-zuhan-a-dollar","timestamp":"2025. április. 11. 07:24","title":"Szárnyal az arany és a frank árfolyama, öntik a piacra az amerikai államkötvényeket, zuhan a dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium államtitkára úgy vélte, már nem elég a személyes jelenlét és a kopogtatás, erősödni kell az interneten is. ","shortLead":"A Belügyminisztérium államtitkára úgy vélte, már nem elég a személyes jelenlét és a kopogtatás, erősödni kell...","id":"20250410_Retvari-Bence-szerint-uj-strategiara-van-szuksege-a-Fidesznek-ha-ismet-nyerni-akar-a-valasztason","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3.jpg","index":0,"item":"d54821f3-da5a-4c81-8255-78c24e6316ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Retvari-Bence-szerint-uj-strategiara-van-szuksege-a-Fidesznek-ha-ismet-nyerni-akar-a-valasztason","timestamp":"2025. április. 10. 08:52","title":"Rétvári Bence szerint új stratégiára van szüksége a Fidesznek, ha ismét nyerni akar a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. április. 10. 11:30","title":"Generációk útján – Mit keresünk a volán mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Nevettünk a történeten, amikor Caligula a lovát nevezte ki konzulnak. Most úgy néz ki, minden elemző tévedett. Mi Donald Trump mesterterve, ami miatt válságba döntené a világot?","shortLead":"Nevettünk a történeten, amikor Caligula a lovát nevezte ki konzulnak. Most úgy néz ki, minden elemző tévedett. Mi...","id":"20250410_Foldes-Andras-trump-irracionalitas-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"4e486b7c-dee0-495a-a3bb-de47ee2de070","keywords":null,"link":"/360/20250410_Foldes-Andras-trump-irracionalitas-publicisztika","timestamp":"2025. április. 10. 17:08","title":"Földes András: Beköszöntött az irracionalitás kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatalmas krátert üthet a Holdon az 2024 YR4 aszteroida, ráadásul a Földről is látható lenne az ütközés.","shortLead":"Hatalmas krátert üthet a Holdon az 2024 YR4 aszteroida, ráadásul a Földről is látható lenne az ütközés.","id":"20250410_aszteroida-hold-becsapodas-2024yr4-krakter-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0.jpg","index":0,"item":"c6e56c7f-0d24-4d27-9583-9b42cf13e62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_aszteroida-hold-becsapodas-2024yr4-krakter-megfigyeles","timestamp":"2025. április. 10. 20:03","title":"A Holdat találhatja telibe az aszteroida, ami korábban úgy tűnt, a Földre veszélyes – látványos lehet a becsapódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]