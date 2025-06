Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről. A regnálása alatt sorolta át B kategóriába a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Világszövetsége a magyar ombudsmani intézményt. ","shortLead":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről...","id":"20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3.jpg","index":0,"item":"7a3f17b4-b87b-47d8-b6f4-f307659c659d","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 17:53","title":"A sokat bírált ombudsmant, Kozma Ákost jelöli a Fidesz alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját. Emellett mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet is megállapított.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját...","id":"20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087.jpg","index":0,"item":"25d38dc8-c558-4eee-bb27-6b816c596c8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:00","title":"Alaptörvény-ellenes a Fidesz által 2020-ban áterőltetett klímavédelmi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a598cf-0d39-4a99-a72b-4dd2dab1eb2c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Landolás közben a Hold felszínébe csapódott a japán ispace magáncég leszállóegysége – közölte pénteken a vállalat. A küldetést sikertelennek nyilvánították.","shortLead":"Landolás közben a Hold felszínébe csapódott a japán ispace magáncég leszállóegysége – közölte pénteken a vállalat...","id":"20250606_ispace-resilience-szonda-holdra-szallas-meghibasodas-becsapodas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a598cf-0d39-4a99-a72b-4dd2dab1eb2c.jpg","index":0,"item":"5d395ae6-2a5a-45b1-8626-786d03f8db20","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_ispace-resilience-szonda-holdra-szallas-meghibasodas-becsapodas-urkutatas","timestamp":"2025. június. 06. 11:15","title":"A Holdnak csapódott a japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fd6ab2-6852-4f3e-9c3a-c626cf214fcf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tudomány olykor meglepő helyeken talál megoldást komoly problémákra: most például herpeszvírusból származó fehérjét módosítottak oly módon, hogy az segíthesse a szervezet rák elleni védekezését. ","shortLead":"A tudomány olykor meglepő helyeken talál megoldást komoly problémákra: most például herpeszvírusból származó fehérjét...","id":"20250604_majom-herpesz-virus-feherje-modositas-rak-elleni-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34fd6ab2-6852-4f3e-9c3a-c626cf214fcf.jpg","index":0,"item":"dd8328d9-410d-4c85-9a44-b7e956dc8fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_majom-herpesz-virus-feherje-modositas-rak-elleni-gyogyszer","timestamp":"2025. június. 04. 20:03","title":"Majomherpesz hozhat áttörést a rák elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén mozogva. Más megoldások lehetnek – de azok pont olyan kihívásokkal járnának, mint Lengyelországban. Domány Andrást Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén...","id":"20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab.jpg","index":0,"item":"b1487db8-334d-4299-af70-77b6260d47e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 18:02","title":"Lengyel példán látjuk: a NER-t nem lehet lebontani jogállami eszközökkel – Domány András a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Telefonon beszélt egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin, a fő téma a stratégiai bombázók elleni támadás és az iráni atomalku volt.","shortLead":"Telefonon beszélt egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin, a fő téma a stratégiai bombázók elleni támadás és...","id":"20250604_vlagyimir-putyin-donald-trump-repuloterek-tamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"eada1aff-8a79-4feb-bd79-3891174853de","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_vlagyimir-putyin-donald-trump-repuloterek-tamadas-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:29","title":"Putyin Trumpnak: Válaszolnunk kell a repülőtereinket ért támadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Miközben Magyarországon a drogfogyasztók büntetésének fokozása és a kábítószerekről zajló konstruktív társadalmi párbeszéd kormányzati ellehetetlenítése zajlik 2025-ben, addig a csütörtökön Lisszabonban bemutatott 2025-ös EU-drogriport megbízható adatokkal igyekszik a bel- és igazságügyi munka mellett a egészségügyi szempontokat, ártalomcsökkentést, kannabiszlegalizációt sőt, a pszichedelikus kutatásokat is elősegíteni a tagállamokban.","shortLead":"Miközben Magyarországon a drogfogyasztók büntetésének fokozása és a kábítószerekről zajló konstruktív társadalmi...","id":"20250605_drog_kabitoszer_EU-heroin_opium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b.jpg","index":0,"item":"92e41df4-c353-4901-9a7f-b58507a819ed","keywords":null,"link":"/eurologus/20250605_drog_kabitoszer_EU-heroin_opium","timestamp":"2025. június. 05. 18:56","title":"Kritizálja a magyar drogpolitikát az EU legfrissebb jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az orosz energiáról történő leválást, az oktatás színvonalának javítását, a piactorzító állami beavatkozások megszüntetését, a befagyasztott uniós forrásokhoz történő hozzáférés feltételeinek teljesítését és az állami kiadások csökkentését javasolja az Európai Bizottság a magyar kormánynak, miközben megállapítják, hogy Bulgária alkalmas arra, hogy január 1-jétől bevezessék az eurót.","shortLead":"Az orosz energiáról történő leválást, az oktatás színvonalának javítását, a piactorzító állami beavatkozások...","id":"20250604_Europai-Bizottsag_orszagspecifikus-ajanlasok_hiany_koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"f7f565a6-f959-40a8-bd73-c9af6e798384","keywords":null,"link":"/eurologus/20250604_Europai-Bizottsag_orszagspecifikus-ajanlasok_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2025. június. 04. 14:57","title":"Bulgária bevezetheti az eurót, Magyarországnak spórolnia kellene – itt vannak az Európai Bizottság országajánlásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]