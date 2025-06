Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű fejlődésnek lehetünk szemtanúi. Digitalizáció, automatizáció, ipari és kollaborítv robotok, adatfelhasználás és mesterséges intelligencia: a mindannapjaink részei, de vajon mennyire tudjuk használni őket? Podcastunkban többek között erre a kérdésre keressünk a választ!","shortLead":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű...","id":"20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6.jpg","index":0,"item":"eb0834b1-634c-47ce-85b1-a6265d95de0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","timestamp":"2025. június. 11. 11:30","title":"Rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, de meg kell tanulni jól használni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók eddig nem ismert vírusokat, valamint a bennük lévő fehérjéket vizsgálták meg, így a jövőben pontosabb képet kaphatnak arról, miként mérgezi meg a vizeket például az algavirágzás.","shortLead":"Amerikai kutatók eddig nem ismert vírusokat, valamint a bennük lévő fehérjéket vizsgálták meg, így a jövőben pontosabb...","id":"20250611_oriasvirus-viz-kemiai-folyamat-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"4ffb8561-845d-4936-ba5f-df6a902a8d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_oriasvirus-viz-kemiai-folyamat-fertozes","timestamp":"2025. június. 11. 13:03","title":"Találtak 230 új óriásvírust, és ez most kivételesen elég jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8e75ce-73ec-4420-be07-156af8c96194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak egy összefoglalót tettek elérhetővé, a teljes dokumentumot a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.","shortLead":"Csak egy összefoglalót tettek elérhetővé, a teljes dokumentumot a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem hozzák...","id":"20250611_Kovacs-Koko-Istvanek-nem-adjak-ki-a-bokszszovetseg-elozo-vezeteserol-szolo-atvilagitas-eredmenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd8e75ce-73ec-4420-be07-156af8c96194.jpg","index":0,"item":"f9abb2f8-e881-4eee-980f-d5bf5d7beb28","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kovacs-Koko-Istvanek-nem-adjak-ki-a-bokszszovetseg-elozo-vezeteserol-szolo-atvilagitas-eredmenyet","timestamp":"2025. június. 11. 07:36","title":"Kovács Kokó Istvánék nem adják ki a bokszszövetség előző vezetéséről szóló átvilágítás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt kápolna, már nyomoz is a NAV.","shortLead":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt...","id":"20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365.jpg","index":0,"item":"2b929e7d-e6c2-46e8-8393-1e085b706b42","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","timestamp":"2025. június. 12. 07:55","title":"Kápolnafelújításra nyertek pénzt a fideszes vállalkozók, de kiderült egy turpisság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4265169-6c50-4d15-86d8-d54e7c1a5305","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 87 éves színész haláláig aktív volt, még tavaly is jelent meg új filmje, és épp egy sorozaton dolgozott.","shortLead":"A 87 éves színész haláláig aktív volt, még tavaly is jelent meg új filmje, és épp egy sorozaton dolgozott.","id":"20250612_Meghalt-a-Szellemirtok-2-es-A-sebhelyesarcu-szinesze-Harris-Yulin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4265169-6c50-4d15-86d8-d54e7c1a5305.jpg","index":0,"item":"902acec5-ff99-4a18-b0ac-3dd6a9c02eb8","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Meghalt-a-Szellemirtok-2-es-A-sebhelyesarcu-szinesze-Harris-Yulin","timestamp":"2025. június. 12. 10:09","title":"Meghalt a Szellemirtók 2. és A sebhelyesarcú színésze, Harris Yulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7056c5e1-261c-4e5c-8ec2-55f74fe95dcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint valójában sokkal jobban áll a Fidesz, mint ahogyan azt az ellenzék hiszi. A Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén azt mondta, hogy szerinte a Tisza mögött Brüsszel, a Soros-hálózat, a külföldi multik, valamint balos oligarchák állnak.","shortLead":"A miniszterelnök szerint valójában sokkal jobban áll a Fidesz, mint ahogyan azt az ellenzék hiszi. A Parlamenti Szalon...","id":"20250611_Orban-Viktor-Gyurcsany-Ferencet-legyoztuk-de-jott-helyette-egy-diszkoliberalis-figura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7056c5e1-261c-4e5c-8ec2-55f74fe95dcc.jpg","index":0,"item":"95147700-6bb9-4e7e-88a3-ca353cc14f02","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Orban-Viktor-Gyurcsany-Ferencet-legyoztuk-de-jott-helyette-egy-diszkoliberalis-figura","timestamp":"2025. június. 11. 08:16","title":"Orbán Viktor: Gyurcsány Ferencet legyőztük, de jött helyette egy diszkóliberális figura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c16b520-3189-4fb6-9739-14a89db9d65e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mit jut eszébe először arról, hogy kortárs bio agyagépítészet? És arról, hogy vályogház? Hogyan építhetünk egészségesebb otthonokat természetes építőanyagokkal, a népi építészet hagyományos elemeinek felhasználásával, akár ötödével meghaladva a szabályzatban foglalt beépíthetőséget is? A zCast friss adásában szó esik a fenntartható építészet mainstream és valódi vonulatáról, sőt, Bihari Ádám építész elárulja, mit keres egy luxusvillában a vályogvakolat, és hogy ennek ellenére miért mégsem csak a gazdagok kiváltsága mindez. De meddig is áll egy modern vályogház?","shortLead":"Mit jut eszébe először arról, hogy kortárs bio agyagépítészet? És arról, hogy vályogház? Hogyan építhetünk...","id":"20250612_fenntarthato-epiteszet-termeszetes-epitoanyagok-egeszseges-otthonok-agyag-valyog-fa-szalma-bihari-adam-naturarch-coport-zcast-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c16b520-3189-4fb6-9739-14a89db9d65e.jpg","index":0,"item":"db05a5ce-2895-4b1f-bf3f-b76be758506e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250612_fenntarthato-epiteszet-termeszetes-epitoanyagok-egeszseges-otthonok-agyag-valyog-fa-szalma-bihari-adam-naturarch-coport-zcast-podcast","timestamp":"2025. június. 12. 16:37","title":"zCast: Bio agyagépítészet vagy vályogház? A fenntartható építészetről másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyelőre érdemben nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyelőre érdemben nem kommentálta a hírt.","id":"20250612_Megbukott-egy-diplomatajelolt-a-nemzetbiztonsagi-atvilagitason-mert-kiderult-hogy-kozeli-baratjanak-egy-fideszes-propagandistanak-orosz-titkosszolgalati-kapcsolatai-vannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55.jpg","index":0,"item":"7c120a7e-29bb-4137-b7b8-3daf50d5367d","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Megbukott-egy-diplomatajelolt-a-nemzetbiztonsagi-atvilagitason-mert-kiderult-hogy-kozeli-baratjanak-egy-fideszes-propagandistanak-orosz-titkosszolgalati-kapcsolatai-vannak","timestamp":"2025. június. 12. 07:58","title":"Megbukott egy diplomatajelölt a nemzetbiztonsági átvilágításon, mert kiderült, hogy közeli barátjának, egy fideszes propagandistának orosz titkosszolgálati kapcsolatai vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]