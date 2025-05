Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"35dab390-d050-47d1-85ed-eaed0f93523c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lord Spencer szerint a tüzet vandálok okozták.","shortLead":"Lord Spencer szerint a tüzet vandálok okozták.","id":"20250528_Felgyujtottak-Diana-hercegne-egykori-otthonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35dab390-d050-47d1-85ed-eaed0f93523c.jpg","index":0,"item":"52a6953b-3c97-424c-974a-d246e5861a11","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Felgyujtottak-Diana-hercegne-egykori-otthonat","timestamp":"2025. május. 28. 15:47","title":"Felgyújtották Diana hercegné egykori otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","shortLead":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","id":"20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c.jpg","index":0,"item":"c05dc85b-0a02-44db-ad68-9da6cd9b2c84","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","timestamp":"2025. május. 27. 20:25","title":"Az amerikai belbiztonsági miniszter kampányol Lengyelországban a jobboldali elnökjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793ec5a-59c5-4fee-8d38-48dec9b75eb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője úgy tudja, hogy újabb krimit ír a párt nemrég lemondott elnöke.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője úgy tudja, hogy újabb krimit ír a párt nemrég lemondott elnöke.","id":"20250527_Gyurcsany-Ferenc-dk-dobrev-klara-demokratikus-koalicio-krimi-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3793ec5a-59c5-4fee-8d38-48dec9b75eb1.jpg","index":0,"item":"46e5a1fa-c8fd-4dd3-ab85-2ecb1042be21","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Gyurcsany-Ferenc-dk-dobrev-klara-demokratikus-koalicio-krimi-regeny","timestamp":"2025. május. 27. 22:07","title":"Gyurcsány Ferenc fikciót ír az elefántcsonttoronyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A törökországi tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.","shortLead":"A törökországi tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.","id":"20250529_orosz-ukran-haboru-targyalas-isztambul-feltetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d.jpg","index":0,"item":"b0a01ad7-a488-48da-8a28-8b26a3f68821","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_orosz-ukran-haboru-targyalas-isztambul-feltetel","timestamp":"2025. május. 29. 08:47","title":"Kijev kész részt venni a hétfői tárgyalásokon az oroszokkal, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót a SpaceX.","shortLead":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót...","id":"20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"47b220c7-f1e3-4162-9305-59d04f613c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","timestamp":"2025. május. 27. 15:03","title":"Kiderült, mi okozta a Starship űrhajó látványos robbanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1cf7f32-b19b-461a-a816-77f885da6096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt műsorvezető nem dőlt be a trükknek. ","shortLead":"A volt műsorvezető nem dőlt be a trükknek. ","id":"20250528_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-telefonos-csalas-sms-uzenet-whatsapp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1cf7f32-b19b-461a-a816-77f885da6096.jpg","index":0,"item":"f1ff2970-0290-4171-aa9f-d311d0854b87","keywords":null,"link":"/elet/20250528_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-telefonos-csalas-sms-uzenet-whatsapp","timestamp":"2025. május. 28. 11:09","title":"Várkonyi Andrea is kapott csaló SMS-t, Mészáros Lőrinc kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b44f1b6-b8bf-4d8f-8d0b-dd670af8a2ba","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Már tizenhat fiatal látogatja szervezetten a babákat, miután felkészítették őket arra, hogyan kell róluk gondoskodni.","shortLead":"Már tizenhat fiatal látogatja szervezetten a babákat, miután felkészítették őket arra, hogyan kell róluk gondoskodni.","id":"20250528_egyetemista-onkentes-korhaz-csecsemo-szeged","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b44f1b6-b8bf-4d8f-8d0b-dd670af8a2ba.jpg","index":0,"item":"92c424a3-35f0-45e6-9745-8c6722858fa3","keywords":null,"link":"/elet/20250528_egyetemista-onkentes-korhaz-csecsemo-szeged","timestamp":"2025. május. 28. 20:17","title":"Egyetemista önkéntesek gondozzák a kórházban hagyott csecsemőket Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71935088-ecd5-40f4-9547-e428cf119a8f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A német Scope Ratings a nem teljesítő szintre minősítette le a Nitrogénművek lejárt határidejű, 200 millió eurós kötvénycsomagját.","shortLead":"A német Scope Ratings a nem teljesítő szintre minősítette le a Nitrogénművek lejárt határidejű, 200 millió eurós...","id":"20250528_Bige-mutragya-bocli-scope-ratings-leminosites-nitrogenmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71935088-ecd5-40f4-9547-e428cf119a8f.jpg","index":0,"item":"e9110dee-7f76-4627-8974-3cee0bff6d13","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Bige-mutragya-bocli-scope-ratings-leminosites-nitrogenmuvek","timestamp":"2025. május. 28. 14:03","title":"Nagy bajba került a műtrágyakirály, a bóvli legaljára sorolták be Bige László cégének kötvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]