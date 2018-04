Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A választások előtti hetekben (ország)állapotfelmérő cikksorozatban vizsgáltuk, hogy különböző területeken hova jutott az ország az elmúlt nyolc évben. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk megállapításainkat, hogy egyszerűen és gyorsan megtalálhassa cikksorozatunk minden írását.","shortLead":"A választások előtti hetekben (ország)állapotfelmérő cikksorozatban vizsgáltuk, hogy különböző területeken hova jutott...","id":"20180407_Megvontuk_az_Orbankormany_merleget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e6a19-28cb-49b5-84da-d18d2da76aaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_Megvontuk_az_Orbankormany_merleget","timestamp":"2018. április. 07. 07:45","title":"Ha jól informáltan akar nekifutni a szavazásnak, ezt olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24c0fbd-26e9-4764-9af7-85eead11ec2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az utolsó percig kampányol, és nem rest kézbe venni a telefont még a választás előtti napon sem. ","shortLead":"A miniszterelnök az utolsó percig kampányol, és nem rest kézbe venni a telefont még a választás előtti napon sem. ","id":"20180407_orban_viktor_odacsorgott_es_megmondta_kire_kell_szavazni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24c0fbd-26e9-4764-9af7-85eead11ec2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eb731a-02a3-4635-a652-389c1c388469","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_orban_viktor_odacsorgott_es_megmondta_kire_kell_szavazni","timestamp":"2018. április. 07. 16:04","title":"Orbán Viktor odacsörgött és megmondta, kire kell szavazni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5b9c0-d3bb-4dfc-9014-e67b198e44ce","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyben emberölés gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","shortLead":"Az ügyben emberölés gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","id":"20180408_Kiskunfelegyhazan_egy_no_megolte_az_elettarsat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5b9c0-d3bb-4dfc-9014-e67b198e44ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b90e763-105e-41fd-9d69-6b60d2913ad4","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kiskunfelegyhazan_egy_no_megolte_az_elettarsat","timestamp":"2018. április. 08. 10:12","title":"Kiskunfélegyházán egy nő megölte az élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly érdekeltségében álló Lupa Strand Kft. ügyvezetője. Maltárházi Rita már a kétezres években felbukkant Gerendai-féle cégben, és tíz évig vezető volt a Centrál Kávéház Kft.-ben is.","shortLead":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly...","id":"201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa0158-96a1-4918-b8f7-ccfb4a012e96","keywords":null,"link":"/kkv/201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Gerendai Károly felpörgeti Lupa-tavi beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e69e363-5f28-4289-98df-1eabdd293281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz hatalmas győzelmet aratott, a széttöredezett ellenzék megingatni sem tudta a kormánypártok pozícióját. Orbán győzelmet hirdetett, az ellenzéki pártok vezetői sorra mondtak le vasárnap éjszaka.","shortLead":"A Fidesz hatalmas győzelmet aratott, a széttöredezett ellenzék megingatni sem tudta a kormánypártok pozícióját. Orbán...","id":"20180408_Veget_ert_a_2018as_valasztas_erkeznek_az_eredmenyek__percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e69e363-5f28-4289-98df-1eabdd293281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6c9265-8dc7-4fd1-927f-954f0c6d2c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Veget_ert_a_2018as_valasztas_erkeznek_az_eredmenyek__percrol_percre","timestamp":"2018. április. 08. 22:52","title":" Orbán Viktor: \"Győztünk!\" - a Fidesz ismét kétharmadot szerez - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt Bajkai István is, aki ismét megmutatta zongora- és énektudását is. ","shortLead":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt...","id":"20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e6c1ac-3d7b-4f6c-9b1e-e501b25a9da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","timestamp":"2018. április. 07. 21:22","title":"Így (nem) kampányol Fásy Ádám az Orbán család ügyvédje mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek a 11-es adatok.","shortLead":"Ezek a 11-es adatok.","id":"20180408_Csaknem_30_szazalekos_a_reszvetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05473103-5018-4251-ba84-e3cc2f95456f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Csaknem_30_szazalekos_a_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 11:33","title":"Csaknem 30 százalékos a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"Miközben alig egy évtizede még csak fantáziáltunk elektromos autókról, mára a legtöbb autógyártó cég saját elektromos autót fejleszt. Mindez azt mutatja: a legtöbben már elektromos autót akarnak maguknak, még akkor is, ha egyelőre nem így gondolják.","shortLead":"Miközben alig egy évtizede még csak fantáziáltunk elektromos autókról, mára a legtöbb autógyártó cég saját elektromos...","id":"20180407_bazso_gabor_elektromos_autozas_smart_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db2443-2a16-4aac-b922-397200755ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_bazso_gabor_elektromos_autozas_smart_2018","timestamp":"2018. április. 07. 14:21","title":"Bazsó Gábor: Az elektromos autókon kívül minden más hülyeség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]