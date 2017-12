[{"available":true,"c_guid":"e8844a21-0f6c-4f61-a2fa-a72f53035839","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 44 éves férfi saját magával is végezni akart a disznóöléskor használatos eszközzel, de életben marad, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. ","shortLead":"A 44 éves férfi saját magával is végezni akart a disznóöléskor használatos eszközzel, de életben marad, életveszélyes...","id":"20171228_disznokabitoval_lotte_le_feleseget_egy_ferfi_szekkutason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8844a21-0f6c-4f61-a2fa-a72f53035839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d98f6fa-11c0-45bc-9576-7bbffe89fdae","keywords":null,"link":"/itthon/20171228_disznokabitoval_lotte_le_feleseget_egy_ferfi_szekkutason","timestamp":"2017. december. 28. 07:40","title":"Székkutasi gyilkosság: két gyermek maradt árván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70961d25-485f-4fab-86ff-62f65437a5f2","c_author":"Hann Endre, Lakatos Zsuzsa","category":"itthon","description":"A mögöttünk hagyott évben készült Medián-felmérések a kormányoldal egyértelmű fölényéről szóltak. ","shortLead":"A mögöttünk hagyott évben készült Medián-felmérések a kormányoldal egyértelmű fölényéről szóltak. ","id":"201751__politikai_mozgasok_2017__medianfelmeres__novekvo_aktivitas__evvesztesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70961d25-485f-4fab-86ff-62f65437a5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67cadd9-a84a-49c1-9993-6bd18af8358a","keywords":null,"link":"/itthon/201751__politikai_mozgasok_2017__medianfelmeres__novekvo_aktivitas__evvesztesek","timestamp":"2017. december. 27. 11:17","title":"Medián: Már az sem egyértelmű, hogy a többség kormányváltást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644b9ca6-071b-4c52-93d9-659aef9aae86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak árulta, fogyasztotta is a kábítószert. Egy közúti ellenőrzésen bukott le végül.","shortLead":"Nemcsak árulta, fogyasztotta is a kábítószert. ","shortLead":"A Kétfarkúak küldtek egy ezrest az Állami Számvevőszéknek, de visszakapták. ","id":"20171228_Megtrollkodta_az_Allami_Szamvevoszeket_a_Kutyapart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f75eef-1582-4dda-8102-9ff71aab54fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_Megtrollkodta_az_Allami_Szamvevoszeket_a_Kutyapart","timestamp":"2017. december. 28. 16:03","title":"Megtrollkodta az Állami Számvevőszéket a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Együtt akarták elvenni egy férfi értékeit pénzváltás ürügyén.","shortLead":"Együtt akarták elvenni egy férfi értékeit pénzváltás ürügyén.","id":"20171228_bitcoinos_rablokat_fogtak_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87489b87-c93d-4454-9e03-9a8582cced4f","keywords":null,"link":"/itthon/20171228_bitcoinos_rablokat_fogtak_budapesten","timestamp":"2017. december. 28. 13:22","title":"Bitcoinos rablókat fogtak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972f11bf-ee61-43ee-a7ea-369f71825fc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ősellenség Észak-Korea diktátorának öltözve sétálgat nyugodtan egy férfi Dél-Korea fővárosában. Sokan értik persze a viccet, de kérdés, hogy a mostani feszült helyzetben mi történik, ha valaki mégsem.","shortLead":"Az ősellenség Észak-Korea diktátorának öltözve sétálgat nyugodtan egy férfi Dél-Korea fővárosában. ","shortLead":"A fát biztonsági és egészségi állapota miatt végzik szinte teljesen ki. A fa az elnöki helikopter közeli le-felszállása...","id":"20171227_Trumpek_kivagatjak_a_Feher_Haz_200_eves_liliomfajanak_nagy_reszet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcc2c2f-a534-4f6b-9488-aa2963aafb05","keywords":null,"link":"/elet/20171227_Trumpek_kivagatjak_a_Feher_Haz_200_eves_liliomfajanak_nagy_reszet","timestamp":"2017. december. 27. 18:48","title":"Trumpék kivágatják a Fehér Ház 200 éves liliomfájának nagy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742e693b-cc90-484a-832c-2c0fe11a518e","c_author":"Csanádi Márton","category":"nagyitas","description":"Leköszönt Obama, átvette a helyét Trump, akinek többek között egy kerékpáros is beintett év közben. Az újrázásra készülő Putyin elnök pedig a türkmén elnöktől kapott kutyakölyköt ölelgetheti, ha esetleg magányosnak érzi magát. A hvg.hu képszerkesztőinek válogatása az év leglátványosabb képeiből.","shortLead":"Leköszönt Obama, átvette a helyét Trump, akinek többek között egy kerékpáros is beintett év közben. Az újrázásra...","id":"20171227_ezek_voltak_az_ev_kepei_2017ben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742e693b-cc90-484a-832c-2c0fe11a518e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf5c48e-1616-4c55-86a2-c5d68ed03228","keywords":null,"link":"/nagyitas/20171227_ezek_voltak_az_ev_kepei_2017ben","timestamp":"2017. december. 28. 13:15","title":"A kiskutyát ölelgető Putyintól a kamionsofőr Trumpig: itt vannak 2017 látványos pillanatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]