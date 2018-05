Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Tizenhárom évnyi fesztiválozás után úgy tűnik, a celebspotting, az autogramvadászat, az erőltetett interjúk és a bulik után végül egy dolog lesz igazán fontos Cannes-ban: a film.","shortLead":"Tizenhárom évnyi fesztiválozás után úgy tűnik, a celebspotting, az autogramvadászat, az erőltetett interjúk és a bulik...","id":"20180518_Cannes_elso_kezbol_karnyujtasnyira_vannak_a_sztarok_de_simogatni_tilos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a108d0ef-63f1-4e52-a6f5-07d61192d589","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Cannes_elso_kezbol_karnyujtasnyira_vannak_a_sztarok_de_simogatni_tilos","timestamp":"2018. május. 18. 20:00","title":"Karnyújtásnyira vannak a sztárok, de simogatni tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985f5c0b-e132-4422-ae67-02a0937883d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A városi terepjárók károsanyag-kibocsátását is manipulálták, ezért hívja vissza őket a német közúti közlekedési hatóság (KBA).","shortLead":"A városi terepjárók károsanyag-kibocsátását is manipulálták, ezért hívja vissza őket a német közúti közlekedési hatóság...","id":"20180518_60_ezer_porschet_hivnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=985f5c0b-e132-4422-ae67-02a0937883d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2683d25f-0592-4b67-a7fa-eeb51c3caedd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_60_ezer_porschet_hivnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt","timestamp":"2018. május. 18. 21:16","title":"60 ezer Porschét hívnak vissza a dízelbotrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV esete a XXI. századdal. Rövid tanmese a mai Magyarországról.","shortLead":"A MÁV esete a XXI. századdal. Rövid tanmese a mai Magyarországról.","id":"20180518_Nincs_alkatresz_ezert_nem_lehet_kartyaval_vonatjegyet_venni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc92e08b-66fd-4df7-a179-31a546aabb42","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Nincs_alkatresz_ezert_nem_lehet_kartyaval_vonatjegyet_venni","timestamp":"2018. május. 18. 09:35","title":"Nincs alkatrész, ezért nem lehet kártyával vonatjegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zsilipnél találták szombat hajnalban az ott dolgozók egy kislány holttestét, akit keresni már korábban elkezdtek.","shortLead":"Egy zsilipnél találták szombat hajnalban az ott dolgozók egy kislány holttestét, akit keresni már korábban elkezdtek.","id":"20180519_soly_gyilkossag_kislany_tini","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a84a2-c2a9-49be-a746-6a323d552f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_soly_gyilkossag_kislany_tini","timestamp":"2018. május. 19. 15:43","title":"Bors: Egy 15 éves fiú ölhette meg a sólyi kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával működő szakbizottság 200 ezer névtelen önkéntes alkoholfogyasztási szokásait figyeli 2013 óta.","shortLead":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával...","id":"20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bde7a9-04ad-4db2-a207-0dfbff35dc8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","timestamp":"2018. május. 18. 10:05","title":"Meghökkentő felmérés a munkahelyi alkoholfogyasztásról, tudja, kik a legnagyobb piások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371c3d63-e06f-47b1-94e5-8c14ee20d345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecen melletti Bocskaikert egyik utcájában áll egy három éve épült családi ház, az üzemeltető, egy alapítvány, az uniós Darányi Ignác Tervből közel 35 millió forint támogatást kapott vendégház kialakítására.","shortLead":"A Debrecen melletti Bocskaikert egyik utcájában áll egy három éve épült családi ház, az üzemeltető, egy alapítvány...","id":"20180519_Unios_penzbol_epult_a_vendeghaz_de_a_polgarmester_sogornoje_lakik_benne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=371c3d63-e06f-47b1-94e5-8c14ee20d345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1892796-2bf1-461e-9233-f40f6b43f8fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Unios_penzbol_epult_a_vendeghaz_de_a_polgarmester_sogornoje_lakik_benne","timestamp":"2018. május. 19. 14:10","title":"Uniós pénzből épült a vendégház, de a polgármester sógornője lakik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harry herceg ma az elvált amerikai színésznőt, Meghan Markle-t vezeti oltár elé, de bátyja, Vilmos felesége, Katalin is polgári származású, és ez, bár nem régóta, sok más európai királyai háznál sem ritkaság.","shortLead":"Harry herceg ma az elvált amerikai színésznőt, Meghan Markle-t vezeti oltár elé, de bátyja, Vilmos felesége, Katalin is...","id":"201820_kiralyi_frigyek__polgari_valtozat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c3108-bf49-4f10-a8f8-3b1c34dc2d93","keywords":null,"link":"/elet/201820_kiralyi_frigyek__polgari_valtozat","timestamp":"2018. május. 19. 07:15","title":"A királyi frigyekhez ma már egyre kevésbé követelmény a kékvérű pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3cd6ba-3cfb-4552-8e00-b07ad5d894ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem érti, ne higgye azt, hogy benne van a hiba, elmagyarázzuk, mi is történt pénteken a Budapest-Pécs vonalon.","shortLead":"Aki nem érti, ne higgye azt, hogy benne van a hiba, elmagyarázzuk, mi is történt pénteken a Budapest-Pécs vonalon.","id":"20180519_Vonatpotlo_vonat_kellett_a_MAVnak_a_vonatpotlo_busz_keves_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d3cd6ba-3cfb-4552-8e00-b07ad5d894ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e343550d-2906-44a9-a292-8f7ae03ac668","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Vonatpotlo_vonat_kellett_a_MAVnak_a_vonatpotlo_busz_keves_volt","timestamp":"2018. május. 19. 14:34","title":"Vonatpótló vonat kellett a MÁV-nak, a vonatpótló busz kevés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]