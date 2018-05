Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói töltötték meg a közgyűlés üléstermét. Márki-Zay hívei szerint a fideszes többségű képviselő-testület csődbe akarja vinni a várost, hogy aztán a polgármesterre kenhessék. Megjelent Lázár János is, aki lefixált egy találkozót a polgármesterrel. Videós stábunk végig követte az eseményeket. ","shortLead":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói...","id":"20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e091aa-8224-487c-9ec5-5508f229f446","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","timestamp":"2018. május. 30. 14:00","title":"\"Csődbe akarják vinni a várost, és a fő karmester dr. Lázár János\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása hajtja – derült ki a Huawei Global Connenctivity Index (GCI) legújabb kutatásából. A digitális transzformáció szempontjából legfejlettebb országok listáját az Egyesült Államok vezeti, Magyarország a 30. helyen áll a rangsorban.","shortLead":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI...","id":"20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7af3c76-4122-4221-864d-58d8bba5d395","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 30. 10:03","title":"Gyorsan járj, tovább érsz: Magyarország a 30. a gazdaságot pörgető digitális átalakulás világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például egy számlázóprogramban a tömeges számlakiállítás, fizetési értesítés és a cégadatok automatikus kitöltése? Hogyan használható mindez arra, hogy egy ország állampolgárainak ügyintézését jelentősen meggyorsítsa és leegyszerűsítse? Gépek vezérelte intelligens megoldások a Baltikumtól Magyarországig.","shortLead":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például...","id":"20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03030f8-5404-46e8-9e73-8f40828bbb08","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","timestamp":"2018. május. 30. 07:25","title":"Az adóbevallástól a számlázásig – okos automatizmusok az állampolgárok szolgálatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Legfeljebb 3700 munkavállaló távozik a gyártó németországi vállalatától, de ők is önkéntes alapon. ","shortLead":"Legfeljebb 3700 munkavállaló távozik a gyártó németországi vállalatától, de ők is önkéntes alapon. ","id":"20180530_Maradnak_a_gyarak_es_nem_rug_ki_senkit_az_Opel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14b179f-5f08-4374-90de-5e94aa27a646","keywords":null,"link":"/kkv/20180530_Maradnak_a_gyarak_es_nem_rug_ki_senkit_az_Opel","timestamp":"2018. május. 30. 14:59","title":"Maradnak a gyárak, és nem rúg ki senkit az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megugró olajárak, gyengülő forint, két számjegyű bérnövekedés – a közgazdasági álmoskönyvek szerint több sem kell az inflációnak. Ennek ellenére erőteljes gyorsulásra nem számítanak az elemzők.","shortLead":"Megugró olajárak, gyengülő forint, két számjegyű bérnövekedés – a közgazdasági álmoskönyvek szerint több sem kell...","id":"20180530_Tenyleg_nem_tragedia_a_320_forintos_euro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c26a278-3c0e-42e1-9ad5-777b65e52626","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Tenyleg_nem_tragedia_a_320_forintos_euro","timestamp":"2018. május. 30. 15:48","title":"Tényleg nem tragédia a 320 forintos euró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87427938-9c79-4d92-9c22-0c98fa9532e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ők táncoltak októberben az irodaházak oldalán. ","shortLead":"Ők táncoltak októberben az irodaházak oldalán. ","id":"20180528_Igy_tancolt_a_budapesti_hazfalakon_a_Bandaloop_egyuttes__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87427938-9c79-4d92-9c22-0c98fa9532e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657e488f-8154-4919-99e9-4ec2595fb8aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Igy_tancolt_a_budapesti_hazfalakon_a_Bandaloop_egyuttes__video","timestamp":"2018. május. 28. 18:58","title":"Így táncolt a budapesti házfalakon a Bandaloop együttes – videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János nemrég beígérte, hogy a következő vásárhelyi közgyűlésre elmegy. Márki-Zay Péter szimpatizánsai kedden tüntetést szerveznek, éppen az ülés idejére a Városháza elé.","shortLead":"Lázár János nemrég beígérte, hogy a következő vásárhelyi közgyűlésre elmegy. Márki-Zay Péter szimpatizánsai kedden...","id":"20180528_Tuntetessel_varjak_Lazart_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ce0d4f-92b6-43f3-916f-56561bf043ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Tuntetessel_varjak_Lazart_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesre","timestamp":"2018. május. 28. 19:35","title":"Tüntetéssel várják Lázárt a hódmezővásárhelyi közgyűlésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3040bb7-9f51-4a49-9ac4-1a3116edf767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a tavalyiakhoz képest tovább emelkedtek az árak, minden ingatlantípusra jelentős az érdeklődés a balatoni piacon. Még azokat is könnyen lehet értékesíteni, melyek már egy-két éve keresik a új tulajdonost.","shortLead":"Bár a tavalyiakhoz képest tovább emelkedtek az árak, minden ingatlantípusra jelentős az érdeklődés a balatoni piacon...","id":"20180529_Szinte_mindent_el_lehet_adni_a_balatoni_ingatlanpiacon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3040bb7-9f51-4a49-9ac4-1a3116edf767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c75591-e79f-49f1-a1aa-0e90c9f79745","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_Szinte_mindent_el_lehet_adni_a_balatoni_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. május. 29. 11:49","title":"Szinte mindent el lehet adni a balatoni ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]