[{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit állítások szerint a Novicsok idegméreg-család egyik tagját használta az a merénylő, aki március 4-én a dél-angliai Salisburyben meg akarta ölni Szergej Szkripal orosz-brit kettősügynököt és lányát, Juliját. A Novicsok 10-100-szor erősebb, mint a hagyományos ideggázok.\r

","shortLead":"Brit állítások szerint a Novicsok idegméreg-család egyik tagját használta az a merénylő, aki március 4-én a dél-angliai...","id":"20180313_Ezt_hasznaltak_az_angliai_idegmeregmerenyletben_Novicsok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3093fe0f-fb8e-45e0-9cf0-009bb85ecd4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Ezt_hasznaltak_az_angliai_idegmeregmerenyletben_Novicsok","timestamp":"2018. március. 13. 15:15","title":"Ezt használták az angliai idegméreg-merényletben: Novicsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szociáldemokrata Párt (SPD) szombati, rendkívüli kongresszusán hozott döntés szerint 2024-ben vezetnék be az európai valutaegységet.","shortLead":"A Szociáldemokrata Párt (SPD) szombati, rendkívüli kongresszusán hozott döntés szerint 2024-ben vezetnék be az európai...","id":"20180314_Romania_elobb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad742619-4c99-480e-8098-ba6955a02d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_Romania_elobb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 14. 10:52","title":"Románia: előbb lesz euró, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ab9f85-34ca-410b-8b75-efa067dc1d16","c_author":"Illényi Balázs","category":"hetilap","description":"A kollégista lányok ágyába vágyó balos egyetemisták lázongása torkollt majdnem forradalomba 1968 tavaszán Párizsban. A francia társadalmat felbolygató események eszkalálódását elősegítette az egyszerre fölényes és tétova köztársasági elnök. ","shortLead":"A kollégista lányok ágyába vágyó balos egyetemisták lázongása torkollt majdnem forradalomba 1968 tavaszán Párizsban...","id":"201811__francia_68__titkos_helikopterut__macskako_es_nyakleves__tavaszi_hohullam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7ab9f85-34ca-410b-8b75-efa067dc1d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0d63bd-216d-466f-aa42-edf491ca91d6","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.11/201811__francia_68__titkos_helikopterut__macskako_es_nyakleves__tavaszi_hohullam","timestamp":"2018. március. 13. 00:00","title":"Tavaszi hőhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia 23 orosz diplomatát utasított ki azért, mert London szerint Moszkva áll a Szergej Szkripal orosz-brit kettős ügynök elleni merénylet mögött. 1971-ben 105 szovjet diplomatát raktak ki a szigetországból, mert Moszkva szabotázsakciókat tervezett. Akkor egy részegen autót vezető KGB-ügynök buktatta le társait.","shortLead":"Nagy-Britannia 23 orosz diplomatát utasított ki azért, mert London szerint Moszkva áll a Szergej Szkripal orosz-brit...","id":"20180314_Volt_komolyabb_brit_kiutasitas_is_1971ben_105_szovjet_diplomata_ment","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a253b7-618f-4938-b25f-1cea3295b964","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Volt_komolyabb_brit_kiutasitas_is_1971ben_105_szovjet_diplomata_ment","timestamp":"2018. március. 14. 15:29","title":"Volt komolyabb brit kiutasítás is: 1971-ben 105 szovjet diplomata ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034b3d7e-4cab-406f-a97a-3328510c4f98","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A látássérült alpesi síző, Balogh Zsolt a 15. helyen zárt óriás-műlesiklásban, Lőrincz Krisztina pedig 24. lett az ülő sífutók sprint viadalán.","shortLead":"A látássérült alpesi síző, Balogh Zsolt a 15. helyen zárt óriás-műlesiklásban, Lőrincz Krisztina pedig 24. lett az ülő...","id":"20180314_bemutatkoztak_a_magyarok_a_pjongcsangi_paralimpian","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=034b3d7e-4cab-406f-a97a-3328510c4f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f686380-ecad-49e1-800e-5736067a3fcf","keywords":null,"link":"/sport/20180314_bemutatkoztak_a_magyarok_a_pjongcsangi_paralimpian","timestamp":"2018. március. 14. 09:49","title":"Bemutatkoztak a magyarok a pjongcsangi paralimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz. Ráadásul nem egyszerű átiratról van szó, az alkalmazást úgy készítik el, hogy egy közös platform alá terelnek mindenkit, így a játékot telefonról indítók például a PC-sek táborával is találkozhatnak majd.","shortLead":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz...","id":"20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fafea-86bf-4772-9bf8-dae17fe0bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","timestamp":"2018. március. 13. 10:03","title":"Már regisztrálhat: napokon belül telefonokra is kiadják a játékot, ami gépen már milliókat megbabonázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af8e91c-4c7f-4651-9ce5-f5ab6cc5d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-csoportban szerveződik az akció.","shortLead":"Egy Facebook-csoportban szerveződik az akció.","id":"20180314_Leshet_majd_a_Fidesz_a_valasztas_elotti_utolso_heten_atragasztjak_a_plakatjaikat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af8e91c-4c7f-4651-9ce5-f5ab6cc5d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e54a33a-e796-4019-a2d2-2670133614ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Leshet_majd_a_Fidesz_a_valasztas_elotti_utolso_heten_atragasztjak_a_plakatjaikat","timestamp":"2018. március. 14. 13:31","title":"Leshet majd a Fidesz a választás előtti utolsó héten: átragasztják a gyűlöletkeltő plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7556ca-e3f2-4264-8132-bcaeb2349759","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kiderült, mennyire súlyos sérülést szenvedett néhány nappal a főcsoportdöntő előtt. ","shortLead":"Kiderült, mennyire súlyos sérülést szenvedett néhány nappal a főcsoportdöntő előtt. ","id":"20180313_tom_brady_serules_jaguars","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de7556ca-e3f2-4264-8132-bcaeb2349759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e97f79b-52b1-4272-b071-d4be9ce81a4c","keywords":null,"link":"/sport/20180313_tom_brady_serules_jaguars","timestamp":"2018. március. 13. 19:23","title":"Hogy volt képes egyáltalán dobni így Tom Brady?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]