Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"770d86ef-77a5-4a5b-a873-db07913c884c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A fonódó villamosokat érinti a baleset. ","shortLead":"A fonódó villamosokat érinti a baleset. ","id":"20180417_Elgazolt_egy_embert_a_villamos_a_Csorsz_utcanal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=770d86ef-77a5-4a5b-a873-db07913c884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f570747-3ed4-4802-9b49-8bf1b01596f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180417_Elgazolt_egy_embert_a_villamos_a_Csorsz_utcanal","timestamp":"2018. április. 17. 13:36","title":"Elgázolt egy embert a villamos a Csörsz utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25801edc-bece-4c39-adc2-b2bf576b0d15","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Semmi közük nincs azoknak az összegeknek a valósághoz, amennyit a pártok saját bevallásuk szerint elköltenek a választási kampányra. Húsz éve látszik, hogy a rendszerben kontroll nélkül folynak el a milliárdok, de a pártok megakadályozzák, hogy tenni lehessen ez ellen.","shortLead":"Semmi közük nincs azoknak az összegeknek a valósághoz, amennyit a pártok saját bevallásuk szerint elköltenek...","id":"20180417_partfinanszirozas_kampany_kamupartok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25801edc-bece-4c39-adc2-b2bf576b0d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61512de-0ef5-4aab-a9af-8ee58a14c573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_partfinanszirozas_kampany_kamupartok","timestamp":"2018. április. 17. 14:00","title":"Hazugságra épül a pártfinanszírozás, és nem tehetünk semmit ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke azt mondta, csalás helyett szerinte inkább tudatlanságról volt szó sok helyen, de az számára is érthetetlen, hogy miért adtak több helyen a nemzetiségi listás szavazólapok mellé pártlistásat is. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke azt mondta, csalás helyett szerinte inkább tudatlanságról volt szó sok helyen, de...","id":"20180417_Palffy_Ilona_a_valasztas_ota_a_lemondasan_gondolkozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa2155d-fba8-4bab-a41c-0186cdc62e86","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Palffy_Ilona_a_valasztas_ota_a_lemondasan_gondolkozik","timestamp":"2018. április. 17. 01:10","title":"Pálffy Ilona a választás óta a lemondásán gondolkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A napokban fellángolt a vita a mindfulness, azaz a tudatos jelenlét hasznáról és káráról. Szondy Máté klinikai szakpszichológus, mindfulness-tanár, a Magyar Mindfulness és Kontemplatív Egyesület elnökségi tagjának véleménycikkét olvashatják.","shortLead":"A napokban fellángolt a vita a mindfulness, azaz a tudatos jelenlét hasznáról és káráról. Szondy Máté klinikai...","id":"20180417_Mindfulness_OraveczCoelho_csak_dragabb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5d08a0-2b9d-47a6-b380-19f1901521c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180417_Mindfulness_OraveczCoelho_csak_dragabb","timestamp":"2018. április. 17. 18:25","title":"Mindfulness: Oravecz–Coelho, csak drágább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. ","shortLead":"Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. ","id":"20180417_Ket_tarselnok_venne_at_a_Jobbik_iranyitasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87cbc36-d07c-41cd-b05a-039a141c6350","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Ket_tarselnok_venne_at_a_Jobbik_iranyitasat","timestamp":"2018. április. 17. 09:26","title":"Két társelnök venné át a Jobbik irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf9aca7-332c-47c1-9044-6bc83352706a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nébih szerint ez akkor sem káros mennyiség, ha valaki sokat eszik belőlük. ","shortLead":"A Nébih szerint ez akkor sem káros mennyiség, ha valaki sokat eszik belőlük. ","id":"20180417_Arzent_talaltak_a_rizsekben_es_a_puffasztott_rizsszeletekben_a_tudatos_vasarlok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdf9aca7-332c-47c1-9044-6bc83352706a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415fd90a-e52e-460b-b397-9686d2ac499d","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Arzent_talaltak_a_rizsekben_es_a_puffasztott_rizsszeletekben_a_tudatos_vasarlok","timestamp":"2018. április. 17. 12:25","title":"Arzént találtak a rizsekben és a puffasztott rizsszeletekben a tudatos vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdték Oroszországban a Telegram nevű üzenetküldő szolgáltatás hozzáférésének a blokkolását miután az üzemeltető cég az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság (Roszkomnadzor) követelése, majd az ezt jogosnak minősítő bírósági döntés ellenére sem szolgáltatta ki a felhasználók kommunikációjának dekódolási kulcsait a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB). ","shortLead":"Megkezdték Oroszországban a Telegram nevű üzenetküldő szolgáltatás hozzáférésének a blokkolását miután az üzemeltető...","id":"20180416_Orosz_internetblokkolas__a_Telegram_miatt_az_Amazon_is_bukik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31037736-02cb-4391-aa41-e70f5b036058","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Orosz_internetblokkolas__a_Telegram_miatt_az_Amazon_is_bukik","timestamp":"2018. április. 16. 20:11","title":"Orosz internetblokkolás – a Telegram miatt az Amazon is bukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","shortLead":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","id":"20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68ce9a3-85f5-4ff7-a265-cb67080b4506","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 15:09","title":"Kutyaszánon szelte át a sarkvidéket a magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]