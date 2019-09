Az én hetem: Karafiáth Orsolya és a Mágus kacaja

Első pillantásra nem tűnt teljesen elmeháborodottnak. De a kártyái, a mosolya, meg a pár perc múlva megérkező szaghullámok már gyanúsak lettek. Ilyet azóta sem tapasztaltunk: a lábszaga kiszüremlett a zárt cipőből. Mikor már elég hosszan hablatyolt úgy, hogy zavaros, ám szuggesztívnak szánt tekintetét hol a barátnőm, hol az én tekintetembe szúrta, jobbnak láttuk távozni. De arról szó sem lehetett! A Mágus - elhajítva a jóslapjait - megragadta mindkettőnk kezét. Iszonyú erős volt, a téboly ereje meglepett minket is, visszaestünk a padra. Nem engedett a szorításon, szeme lázban izzott. Megvilágosodva felkiáltott. “Ó, Úrnőim, ó, bocsássatok meg!” Addig vasmarokkal tartó szorítása lehullott rólunk, és együtt bámultunk megbűvölten a lábunk elé hullott utolsó kártyalapot. A Főpapnő! Ájult tisztetelettel nézett hol ránk, hol a primitív ábrájára.

Egy röhej volt a rajzon a díszes palást, a korona, a nyitott könyv, a skiccelt orca. “Álmaim és vízióim! A szférák közötti híd! Az ellentétes energiák eloldói! Csodás lények vagytok, és még inkább azzá váltok a jövőben! Ki fogtok teljesedni! Mélyen gyökerező bizonyosság királynői! Segítsetek rajtam, hajoljatok hozzám!” Na ebből elég, mondta barátnőm. Nekem tetszett a dicshimnusz, nem is éreztem távol a valóságtól. Ám valószínűleg a Mágusnak fontosabb lehetett nálam a barátnőm meghódítása, mert megrázkódott, és a lábai elé vetette magát. “Sötét nővérem! Te tökéletes boszorkány, ha már erős hódításra használtad hatalmad, ne hagyjad megbénításomra azt! Kegyelmezz hívednek!”

Koptassuk le ezt az idiótát. A Mágus ekkor megint felém fordult, és a jóságomért esdett. Összenéztünk a barátnőmmel, ő az alagsor felé intett. Hogy futás. Elrugaszkodtunk, kihasználva a lépéselőnyt, amíg a Mágus feltápászkodik. Rohantunk a lépcsőn, a folyosón, ő a nyomunkban. És egyszercsak, mikor hátranéztünk, mennyi közöttünk a távolság, olyat láttunk, mint még soha. Nem tudom, a Mágus mikor gombolhatta ki a sliccét, de hatalmas nemiszerve kimeredt a nadrágjából, így futott felénk. Se azelőtt se azóta nem láttam ilyen impozáns hímtagot. Fuldokoltunk a röhögéstől, ami delejezően hatott rá, megsokszorozva erejét. A portás és egy ki tudja honnan leakasztott rendőr ekkor szállt be az üldözésbe, és a Mágust lekapcsolták. “Ó kegyetlen, szívtelen Papnőim - kiabálta, miközben elszállították - varázserőtök megbéklyóz!”

Tavaly egy áruház parkolójában akadtunk össze, a százasokat szedte ki a kosarakból. Ott a karom megragadva arról hadovált, hogy vége itt mindennek, tűz – és vízár jön, és ezt nem a divatos klímapara mondja belőle, mert a tények miatt kár parázni, itt az ideje elfogadni a büntetésünk az eddigi életünkért. „Mi szél hozott erre” – kérdeztem, realizálva, hogy most még csak nem is büdös. Drónbiznisz, suttogja a fülembe, meg hogy felvitte a dolgát a jóisten, vége a nehéz időknek. Összerázkódom, valahogy épp nincs jó konnotációja a dolognak, a dróntámadások után régi nagy félelmeim a gyomromban, gyerekkoromtól rettegek ugyanis egy újabb világháborútól, és most a lángoló kutakban ott van az összes lehetséges variáció. De a Mágus már kacag is, több foga nem lett, úgy meséli, hogy kukkolódrónokat tervez. Az ötletet egy régi eset adta, amit egy ipari alpinista haverja mesélt. Hogy ügyködött a házfalon, és egyszer csak hopp, egy nőt látott magával játszadozni. Be is szólt az ablakon, hogy „segíthetek?”, hahaha. Na, így lehet leskelődni majd a találmányunkkal. És mire elkapnának minket, már későm már tart a világvége!” Nevetek, a parák hátrébb lépnek. A Mágus ehhez a varázslathoz valóban ért: összezsugorítja a világot, kicsi lesz, minden félelmével együtt zsebre vágható. Bolond persze. Szeretnék én is bolond lenni egy kicsikét.

„De nem sokáig leszek itt – folytatja – ha otthon élnél, már tudnád mi a pálya. Indulok az önkormányzati választásokon! Nézd, itt egy szórólap, jó mi? A szomszédom nekem jött, hogy szégyen, hogy részt veszek kamujelöltként az egész szarban. De mondd csak, kamuztam én valaha?!”

A szerző költő, író, performer és publicista. Új könyve Amikor a mama lelegelte a papa haját címmel októberben jelenik meg a Scolar kiadó gondozásában.