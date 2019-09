Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre egy táblázat, amelyből mindne jel szerint a Huawei még be sem jelentett készülékével végzett benchmarkteszt eredménye olvasható ki.","shortLead":"Felkerült a netre egy táblázat, amelyből mindne jel szerint a Huawei még be sem jelentett készülékével végzett...","id":"20190916_huawei_mate_30_pro_okostelefon_geekbench_benchmark_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758ab717-35d4-4aa2-85b5-6c43ee20a030","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_huawei_mate_30_pro_okostelefon_geekbench_benchmark_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:35","title":"Nagy a titkolózás, de ez a táblázat már a Huawei Mate 30 Pro erejét mutathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5505d-c732-4f84-8659-2dc9a63dbac0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros Európa-bajnok magyar rekorder lett a nur-szultani első helyével.","shortLead":"A háromszoros Európa-bajnok magyar rekorder lett a nur-szultani első helyével.","id":"20190917_lorincz_tamas_aranyerem_gyozelem_birkozas_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5505d-c732-4f84-8659-2dc9a63dbac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a80d91-9fd4-4811-bfc8-e7b1f5c03063","keywords":null,"link":"/sport/20190917_lorincz_tamas_aranyerem_gyozelem_birkozas_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:28","title":"Aranyérmes Lőrincz Tamás a birkózó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke ezt az atv.hu-val közölte.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke ezt az atv.hu-val közölte.","id":"20190916_benko_tibor_honvedelmi_miniszter_havasi_bertalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcfe8c0-dca5-44be-9481-22ba706fa809","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_benko_tibor_honvedelmi_miniszter_havasi_bertalan","timestamp":"2019. szeptember. 16. 21:15","title":"Havasi szerint \"sajtókacsa\" a honvédelmi miniszter menesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","shortLead":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","id":"20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc53e4d4-273c-4ea8-a786-68fb8264cff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:31","title":"880 lóerős lett a legújabb 4 ajtós Mercedes-AMG GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672197ce-2ecd-477d-b8e0-c681a550dcc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten elhunyt építészt szűk körben temetik, a nyilvánosságot egy csendes emlékezésre hívják csak a sírhoz édesapja újratemetésének évfordulóján.","shortLead":"A múlt héten elhunyt építészt szűk körben temetik, a nyilvánosságot egy csendes emlékezésre hívják csak a sírhoz...","id":"20190916_csendes_emlekezes_gyasz_rajk_laszlo_sirja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=672197ce-2ecd-477d-b8e0-c681a550dcc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89ea3af-2fd8-464b-9792-f3030c865723","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_csendes_emlekezes_gyasz_rajk_laszlo_sirja","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:47","title":"Csendes emlékezésre hívják a gyászolókat Rajk László sírjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01584e37-b690-4ef6-99a4-18291025c7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régi vélekedést oszlat el a Kaspersky legújabb jelentése: messze nincsenek olyan biztonságban a MacOS-szel dolgozó felhasználók, mint azt hiszik, és mint ahogyan azt a közhiedelem tartja.","shortLead":"Egy régi vélekedést oszlat el a Kaspersky legújabb jelentése: messze nincsenek olyan biztonságban a MacOS-szel dolgozó...","id":"20190917_kaspersky_jelenetes_macos_adathalasz_tamadasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01584e37-b690-4ef6-99a4-18291025c7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cef93c9-16d0-41de-a8a9-52f437a31cf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_kaspersky_jelenetes_macos_adathalasz_tamadasok","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:03","title":"Apple-számítógépet használ? Ne higgye, hogy annyira biztonságban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet Orbán Viktor nyaralásáról kérdezni, mert az nem érint kormányzati hatáskört.","shortLead":"Nem lehet Orbán Viktor nyaralásáról kérdezni, mert az nem érint kormányzati hatáskört.","id":"20190917_kover_laszlo_orban_viktor_nyaralas_horvatorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43973a1-5994-403e-8f5f-e3646d0bb259","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_kover_laszlo_orban_viktor_nyaralas_horvatorszag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:55","title":"Kövér: Magánügy, hogy Orbán Csányiék horvát szigetére ment-e nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Casey Vinerre a napokban 15 hónapos börtönbüntetést szabtak ki, mert segített kitervelni egy – végzetessé fajult – átverést.","shortLead":"Casey Vinerre a napokban 15 hónapos börtönbüntetést szabtak ki, mert segített kitervelni egy – végzetessé fajult –...","id":"20190917_casey_viner_call_of_duty_swatting_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652beb4c-e833-4cab-99c6-4e400f28eea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_casey_viner_call_of_duty_swatting_gyilkossag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:03","title":"15 hónap börtönt kapott a Call of Duty-játékos, mert segített kitervelni egy halálos ugratást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]