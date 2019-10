Volt miből pénzelni Borkai és NER-es barátai orgiáját, de az ördög nem aludt

Ami a felszínen egy szexbotrány, az valójában látlelet arról, miként mozognak milliók és milliárdok az Orbán-rezsimben. A Borkai Zsolt győri polgármestert leleplező blogger a tivornyának helyet adó repülő és hajó utasaival éppen azokra hívta fel a figyelmet, akik – részben Luxemburgból – működtetik a rendszert.

A reflektor minden korábbinál határozottabban irányult egy luxemburgi cégcsoportra, és az évek múlásával az is egyre tisztábban látható, mi történik azokkal a milliárdokkal, amelyek egy-egy ingatlanügyletből, netán közbeszerzési pályázatok vagy állami koncessziók elnyeréséből folynak be.

A mára a szaftos szexjelenetek főszereplőjévé avanzsált győri ügyvédről, Rákosfalvy Zoltánról hét évvel ezelőtt még csak azt lehetett tudni, hogy a városi önkormányzatnak is dolgozik, és éppen azokat a földeket sikerült felvásárolnia, majd továbbadnia egy luxemburgi hátterű cégnek, amelyeken később az autógyár új csarnoka, illetve logisztikai központja felépült.

Most már az is kirajzolódik, hogy a luxemburgi hátterű magyarországi vállalat körülbelül kétmilliárd forintot adhatott Rákosfalvynak az érintett telkekért, és mintegy hatmilliárd forintot kaphatott értük, amikor továbbadta a területet az autógyár által megbízott beruházó cégnek. Másrészt az is kiderült, hogy a luxemburgi tulajdonos, a Brit Virgin-szigetek offshore-homályába burkolódzó SR Group nem mondhatni mohónak, bár kétségtelenül nagyétkű: a milliárdokat nem egyszerre söpörte be, hanem évente 250–400 millió forintot vesz ki osztalékként.