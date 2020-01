Az én hetem: Péterfy Gergely a börtönné lett országról

Nem is tudom, láttam-e már ilyen szürke januárt. A kertünket a saját kandallónk füstje tölti meg szmoggal, jó kis archaikus, fafűtésű szmog, mint egy középkori városban egy Brueghel-képen ott hátul fent, a bal sarokban. Soha nem volt még ilyen mozdulatlan a levegő a kisoroszi kertben. A két folyóág közötti szigetspiccen tényleg mindig fúj a szél, a fák is mind nyugatról keletre dőlnek, a fő szélirány szerint. Most meg semmi, egy centit sem mozdul a levegő.