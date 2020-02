Az én hetem: Krusovszky Dénes az antirasszista rasszizmusról

Mint egy barátságos pokolgép, felrobbant a tavasz. Február van és tizenhét fok. Szédelegve vonszolják magukat a felhők odafent, idelent meg nem szűnik a pattogás a fülben. Úgy jó, hogy nem az. Mindjárt vége, ezt nyöszörgi egy kétkerekű bevásárlókocsi, ahogy elgurul mellettem. Egy úgynevezett banyatank, micsoda nyelvi lelemény, igaz, ezúttal egy fiatal férfi vontatja. Ez most vagy a globális felmelegedés, mondja egy nő a telefonba a buszmegállóban, vagy én lettem paranoiás. παράνοια, ez mondjuk tényleg szép szó. A görögök már csak tudták milyen az, ha mellé értünk vagy félre gondolunk valamit. „Vietnamiak vagyunk”, látom egy táblán. Közben hallom, hogy valamelyik budapesti egyetemen kitiltják a kínai diákokat a szemináriumokról, akkor is, ha nem jártak Kínában az elmúlt időben. Mellesleg Kína nem Tolna megye, a vuhaniak miatt a pekingieket kitiltani szintén elég otromba dolog. De a vészhelyzet az vészhelyzet. Azért elég szórakoztató lenne, a maga módján persze, egy lisszaboni járvány miatt teszem azt a zürichieket kitiltani Pestről. De még erre is sor kerülhet. „Még nincs baj, de lehet.” Mondja a legfelsőbb hang a rádióban. És hát igaza is van, hiszen ennek a mondatnak mindig, minden körülmények között igaza van.

Azt nem tudom, hogy a hirtelen detonáló meleg épp jót vagy rosszat tesz-e a vírusoknak, gyanítom, nekik végül is mindegy milyen az idő. Úgy alakult, hogy mielőtt – ismét – elhagytam a várost, a Naphegy környékén volt valami dolgom. Szinte véletlenül jutott eszembe, hogy itt élt Kaffka Margit, aztán meg, hogy a fiával együtt halt meg a spanyolnátha idején. Rá is kerestem kicsivel később. Schöpflin Aladás írja, hogy – persze ezt akkor még nem tudhatta – néhány órával a megbetegedése előtt látogatta meg Kaffkát, az írónő jókedvű volt, örült a háború végének, örült férje hazatérésének a frontról, kisfia jelenlétének, aztán pár nappal később mind halottak voltak. Így megy ez. Schöpflin még harminckét évet élt. A fene se érti ezeket a vírusokat.

„Ős patkány terjeszt kórt”, ezt már József Attila mondta, írta, tizenkilenc évvel később. A meg nem gondolt gondolat, ezt a sort mindig nagyon szerettem, de közben idegesített is, hogy úgy mondjam, fonetikailag. Éppen ettől nem hagy nyugodni azt hiszem. Ezt a mostani kórt nem patkányok terjesztik ugyan, de szóhoz jutnak itthon a rágcsálók is. Nézem a VII. kerületi polgármesternek küldött patkány fotóját, és próbálom elképzelni, azaz akaratlanul is azt képzelem el, ahogy valakik fogják szerencsétlent, és a szőrére írják, hogy Nieder-müller.