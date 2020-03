Őket kellene megmentenie a kormánynak – az akcióterv első része ehhez kevés

Törpévé zsugorodnak ezekben a hetekben azok a hatalmasságok, akik néhány év alatt több százmilliárd forintos vagyont tudtak felhalmozni: most ők is éppúgy rettegnek egy parányi organizmustól, mint bárki a Földön. És nem csak azért, mert a tőzsdén lenullázódtak. Nyilvánvaló, hogy segítséget nem tőlük lehet várni, hanem az ápolótól a betegágynál, a pénztárostól a boltban – aki akkor is ott ül, ha veszélyben van – vagy a valóban okos vállalkozótól, aki a teljes összeomlás szélén is megtalálja a kiutat.

Szegények és gazdagok

Ez persze nem jelenti azt, hogy például egy munkára kényszerített ápolónő ne lenne tele aggodalommal.

„Eddig is alárendeltem a családot a munkának – mondja egyikük a HVG-nek –, eddig is bármikor a rendelkezésükre álltam, most viszont érzem, hogy nem dönthetek magam, ráadásul azt sem tudom, mi van, ha kamionos férjem karanténba kerül. Elmehetek táppénzre? Vagy fizetés nélküli szabadságra kell mennem? Vagy vegyem ki a rendes szabadságom? Hiába kérdeztem, nem mondtak semmit, pedig a mi helyzetünkben az anyagiak nagyon számítanak” – teszi hozzá. És hogy a családja hogyan éli meg mindezt? Azt mondja, ezt most nehezebben, hiszen a gyereket is otthon kell tartani. „Fogalmunk sincs, hogyan fogjuk megoldani.

Annak ellenére, hogy azt mondták, ne hívjuk a nagyszülőt, valószínűleg kénytelenek leszünk őt megkérni.”