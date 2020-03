Az én hetem: Lackfi János megrendült, de nem akar úgy élni, mintha itt lenne a vég

PADLÓRA KÖPNI HATÓSÁGILAG TILOS



Úgy élünk, mintha holnap véget érne az egész. Azt mondjuk, ha ez lecsengett, összejövünk egy kávéra. És nem lesz az, hogy az összejövés hosszú időre offos, a kávé fogytán. Azt mondjuk, elment a gyerek iskolába, és nem azt mondjuk, hogy az iskola eljött a gyerekhez. Azt mondjuk, hallgatunk élőben Beethovent, nem szájmaszkkal és nem egy méter távolságról. Azt mondjuk, belibegünk a villanyművekhez, és természetesnek vesszük, hogy nem állnak az ajtóban fegyveres katonák. Azt mondjuk, beandalgunk az áruházba, és veszünk vécépapírt, amennyi belefér. Meg nem is akarunk több vécépapírt venni a kelleténél, nem lesz átlagot meghaladó vécépapír-vehetnékünk. És átsuhan ugyan a fejünkön, hogy kéne hozni kézfertőtlenítőt is, ha már itt vagyunk, nehogy megint... De aztán legyintünk, minek a para, hol van már az a járvány! (Bár aki egyszer átment ezen, annál majd biztos nem fogy ki a kézfertőtlenítő meg a vécépapír, be leszünk tárazva rendesen, mint világháborún átesett nagyszüleink.) És a roskadozó polcokat találjuk majd a boltban, nem a letaroltakat. És bosszankodunk, ha hosszúak a sorok, ha az automata kassza nem pittyent rendesen, ha a kiflinek nincs meg a kódja, Marika!



És nem azt nézzük az utcákon, milyen kihaltak. Nem azt mondjuk, nézd, az az ember milyen ideges, a falba bújna, csak mert közeledem, azért megtébolyulni nem kéne, bár tényleg tébolyító. Nem azt mondjuk, nézd, az a pár fickó se normális, itt cigizget, dumapartizik, se kesztyű, se maszk, mintha ő kivételesen örökké élne. Azt mondjuk, ha a foci-levlistán jön egy mail, hogy rúgjuk, skacok, ez az, miért ne, kell az a kis mozgás, megesz a penész különben. Nem azt, hogy ne őrülj meg, ember, focizz otthon a kertben a gyerekkel, az ég óvjon és áldjon! Azt mondjuk, hogy igen, anyuka, kedden lesz nagy ünneplés, tali a vendéglőben mise után, mi nyolcan jövünk, a fiamék most nem tudnak. Azt mondjuk, elmentem postára, aztán könyvelőhöz, beugrom a javíttatott cipőkért, hozzak-e valamit a gazdaboltból? Azt mondjuk, voltatok terráriumban, szuper, aztán tetszett-e? Azt mondjuk, láttad ezt vagy amazt moziban, színházban? Nézd meg, állati jó, éppen játsszák! És nem linkeket küldözgetünk meg live-streames kultúrcsopikat alakítunk meg élő közvetítésben szaxofonozunk a vécén meg balettozunk az erkélyen meg fitneszezünk a nappaliban meg dalolunk a balkonon.



Úgy élünk, mintha holnap véget érne az egész.