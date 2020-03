Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

463 ember halt meg koronavírus miatt, Giuseppe Conte miniszterelnök szerint ezek az ország legsötétebb órái. Egész Olaszországot lezárják

Pesszimista forgatókönyvek már eddig is voltak arról, mit hozhat a koronavírus a magyar gazdaságnak, de a pénzügyminiszter most minden eddiginél durvább jóslattal állt elő.

Varga: Akár recesszióba is süllyedhet idén a magyar gazdaság

A karanténban tartott irániak miatt hívták a hatóság embereit – derült ki az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján, ahol az is elhangzott, hogy akik megsértik a közegészségügyi szabályokat, vagy garázdaságot követnek el, azokat az idegenrendészeti főigazgatóság kiutasíthatja az országból.

Koronavírus: rendőri jelenlét kell a Szent László Kórházban

Március 19-én lett volna, de a járvány miatt lefújták.

A koronavírus miatt nem lesz Santana-koncert Budapesten

Vonuljanak önkéntes karanténba két hétre – javasolta a magyar kormány azoknak, akik hazatérnek a teljesen lezárt Olaszországból. Sok munkavállalónak azonban nem világos, hogy ezt megteheti-e, és ha igen, milyen jogaik vannak. A témában írt korábbi cikkeink alapján ezeket próbáljuk megválaszolni. Sok munkavállalónak azonban nem világos, hogy ezt megteheti-e, és ha igen, milyen jogaik vannak. A témában írt korábbi cikkeink alapján ezeket próbáljuk megválaszolni.

Hiába küld minket önkéntes karanténba a kormány, ha a munkáltatónk nem engedi

Egy 63 éves férfi tíz éven keresztül szexuálisan zaklatta a gondjára bízott kislányokat.

Véletlenül a feleségének küldte el a gyerekekről készült pornográf fotókat

A Dunántúli Napló az utolsó pillanatban lépett vissza egy cikk közlésétől egy zenekarról, miután kiderült, hogy az énekes tüntetett a lap ellen.

Letiltották a díjnyertes zenekar cikkét a KESMA-lapban, mert az énekes tiltakozott ellenük

Az RB Leipzig először jutott a BL legjobb nyolc csapata közé.

","shortLead":"Az RB Leipzig először jutott a BL legjobb nyolc csapata közé.\r

Gulácsiék kiütötték a Bajnokok Ligája-döntős Tottenhamet