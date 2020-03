Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruház közölte az oldalán, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt az online rendelés átmenetileg nem elérhető.","shortLead":"Az áruház közölte az oldalán, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt az online rendelés átmenetileg nem elérhető.","id":"20200319_Nem_lehet_online_rendelni_az_IKEAbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77b7afd-ceb7-4862-a2f8-3bb183a6c88b","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Nem_lehet_online_rendelni_az_IKEAbol","timestamp":"2020. március. 19. 17:59","title":"Nem lehet online rendelni az IKEA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés 279 települést érint, mind vesztegzár alá kerülnek.","shortLead":"Az intézkedés 279 települést érint, mind vesztegzár alá kerülnek.","id":"20200319_tirol_ausztria_karanten_vesztegzar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6b8312-9f3e-4396-8226-eabed6e48a58","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_tirol_ausztria_karanten_vesztegzar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 05:30","title":"Tirol összes települését karantén alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány százezres munkanélküliséggel számol, de van, aki ennél borúlátóbb.","shortLead":"A kormány százezres munkanélküliséggel számol, de van, aki ennél borúlátóbb.","id":"20200319_munkanelkuliseg_munkanelkuli_koronavirus_jarvany_essosy_zsombor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c55720-b02c-4f20-922e-abb536de0c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_munkanelkuliseg_munkanelkuli_koronavirus_jarvany_essosy_zsombor","timestamp":"2020. március. 19. 12:30","title":"Essősy: Akár egymillió munkanélküli is lehet a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz vezettek. No meg ahhoz, hogy hazaköltöztem Prágából. ","shortLead":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz...","id":"20200318_Csehorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e979c9-70da-49cc-bc0b-bba2ffa48bda","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Csehorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:44","title":"Csehországban sem tudták utolérni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","shortLead":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","id":"20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd75ae3-e1a8-45c9-a827-a6c8506b038d","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 19:21","title":"Koronavírus: száznál is több áldozat Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f56af-c855-4552-959f-a1583537fb16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég gyengén kezdte az évet az európai autópiac, január után februárban is a korábbiaknál kevesebb kocsi talált gazdára.","shortLead":"Elég gyengén kezdte az évet az európai autópiac, január után februárban is a korábbiaknál kevesebb kocsi talált gazdára.","id":"20200320_mar_a_koronavirus_elott_jelentosen_estek_az_uj_auto_eladasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f34f56af-c855-4552-959f-a1583537fb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48769bc-7564-47a4-aaff-3c27b65f2c68","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_mar_a_koronavirus_elott_jelentosen_estek_az_uj_auto_eladasok","timestamp":"2020. március. 20. 09:21","title":"Már a koronavírus előtt jelentősen kevesebb új autót adtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Köztük van a paksi atomerőmű, a mátrai erőmű, az Auchan, az MTVA, a posta, a Volánbusz és a MÁV is.","shortLead":"Köztük van a paksi atomerőmű, a mátrai erőmű, az Auchan, az MTVA, a posta, a Volánbusz és a MÁV is.","id":"20200319_Hetvenegy_vallalatnal_mar_megjelentek_a_honvedelmi_iranyitocsoportok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc674ef-94e2-4ea9-896d-2361e34d3935","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Hetvenegy_vallalatnal_mar_megjelentek_a_honvedelmi_iranyitocsoportok","timestamp":"2020. március. 19. 15:48","title":"Hetven magyar vállalatnál már megjelentek a honvédelmi irányítócsoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]