Az én hetem: Karafiáth Orsolya "nagymagyar" akart lenni, de lepisszegték

Ki vagyok? Ez a délután is pizsamás alak, aki görgeti az üzenőfalát, és szinten aluli vicceken nevet? Aki azon pörög, mi lesz az ebéd, a vacsora, és mit eszik majd másnap reggel, mert ez a maximum, ahová a gondolatai elérnek? Majd miután feleszi a napot - vagy a nap felzabálja őt, este lesz, éjjel, sorozatok, és romantikus filmek, potyognak a könnyei a Kisasszonyokon. Mindenkinek megkérik a kezét, mindenki utazik körbe-körbe a világban, mindenkit körbevesznek, csak azt nem, aki én lettem, beletapadva a kanapéba, lenn, a padlón. Vigaszt keresek a pszichológiában, nyugtatnak is kicsit az üzenőfalon talált cikkek, idézetek: nem baj, készenléti állapotban van az agyunk; nem baj, ha csak a puszta létfenntartás gondolatai töltik ki. Elmosódnak a határaim, és megrémiszt, milyen hamar megtörtént ez. Művész az, aki csak belelebeg a napokba? Hivatalosan nem az, ezt tanulom már egy ideje, bár eddig csak az volt a hasznos, támogatandó művész kritériuma, hogy általa szülessék valami művészeten felüli érték, valami hazafias (ha jól értem), valami népnevelő (ha még jobban), (és amikor már nagyon akarom érteni, akkor robban szét a fejem), nem megy ez nekem, sajnálom. Ám csak meg kell tanulnom mégis, hogy már ez sem elég, termelni is kell, termelő hazafias művészet szükségeltetik, és azt megköszöni az ország!