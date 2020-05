Az én hetem: Lackfi János megpróbálta felébreszteni Csipkejózsikát

Koviubi: Uborkás szappanoperával (is) igyekezett uralni a médiateret Orbán Viktor, aki napokon keresztül a Facebookon számolt be készülő savanyúságáról, amely végül a Karmelita kolostorban, azaz a kormányfői hivatalban végezte be földi pályafutását.

Konzultáció: A kormányfő újabb nemzeti konzultációt jelentett be, a kérdések a koronavírusról, a gazdaság újraindításáról szólnak, illetve arról a "Soros György-féle tervről", amely Orbán szerint "adósrabszolgaságot eredményező", lejárat nélküli "örökkötvények" kibocsátását kezdeményezte.

Köszöntés: Orbán Viktor már jó előre parádés videót kapott – amúgy éppen mára eső – születésnapjára. Szikora Róbert előadóművész, Nógrádi László egykori miniszter, Brenner Dominik, a 28. Fidesz-kongresszus legfiatalabb küldöttje és Szalay Kornél Géza fideszes önkormányzati képviselő érezte úgy, hogy a nemzedékek nevében meg kell köszönnie a miniszterelnök munkásságát.

Szottyos: „Budapest nem tűri a rasszista uszítást, sem itt, sem máshol nincs helye ennek a szottyos gyűlöletnek” – így reagált Karácsony Gergely főpolgármester A Mi Hazánk nevű szélsőjobboldali párt tüntetésére, amelyet az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) Dohány utcai székháza előtt zajlott, és amelyen rendőrségi fellépésre is szükség volt.

Autóskoncert: A rendeleti kormányzásnak köszönhetően autós koncertet tarthatott a hétvégén a Tankcsapda együttes. Nem azért, mert kötelezték erre, hanem mert megengedték neki. Az Orbán Viktor által jegyzett rendelet péntektől máig élt, ha erről valaki nem tudott, hasonló koncert szervezésére aligha maradt ideje.