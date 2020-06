Nyuszik ugrándoznak a volt halálsávban a berlini falnál – 1990. június 24.

Bedő Iván, a HVG munkatársa 1989-ben és még jó ideig a Magyar Rádió tudósítójaként Berlinben szemtanúja volt a történelmi eseményeknek. Akkori tudósításai szinte naplóvá állnak össze. Most ezeket a posztokat olvashatják, az éppen 30 évvel ezelőtti napok sorrendjében, heti bontásban. Az első "poszt" 1989. december 4-én született, most itt van sorozatunk újabb darabja. A történelmi napló hátteréről itt olvashat.

Ezzel vége is van a teljes egyetértésnek. Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter azzal lepte meg kollégáit, hogy minden előkészítés nélkül egy 14 gépelt oldalas javaslatot terjesztett elő. Ebben szerepelt az is, hogy Berlinből a német egyesítés után fél éven belül ki kell vonni a négy szövetséges csapatait, és az is, hogy átmenetileg különféle feltételekkel kellene korlátozni a németek haderejét.

A nyugatiak ebből egyelőre semmit sem fogadtak el. Az amerikai James Baker azt magyarázta, hogy ha Berlint demilitarizálják, akkor a kiürített várost a mai NDK területén több százezer szovjet katona venné körül. Az első német kommentárokból azonban kiderült, hogy ezeket a katonai erőviszonyokat többféleképpen is lehet számolni, Sevardnadze pedig arról beszélt, hogy egész Németországból ki lehetne vonni az idegen katonákat. Érdemes idézni szavait. Június 22-én, a Szovjetunió elleni hitleri támadás évfordulóján a szovjet külügyminiszter ezt mondta: „Mi teljes mértékben bízunk a németekben, a német nemzetben. Ezért javasoltuk, hogy valamelyik lépcsőben, a nem is túl távoli jövőben vessünk véget az idegen katonai jelenlétnek német földön.”